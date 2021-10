Mi-séance Paris : l'inflation bride le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 est globalement stable depuis l'ouverture autour de 6.670 points malgré une petite tentative pour rejoindre les 6.700 points dans la matinée. Après LVMH la semaine passée, un autre poids lourd de la cote parisienne a publié ses comptes du troisième trimestre ce mardi : il s'agit de Danone dont le titre a peu réagi initialement alors que les objectifs annuels ont été confirmés, avant de passer dans le rouge compte tenu de l'impact de l'inflation qui rattrape le groupe. Le pétrole culmine toujours à plus de 85$ le Brent, au plus haut depuis 7 ans.

VALEURS EN HAUSSE

* Mercialys bondit de 6% à 9,5 euros, dopé par sa dernière publication. La société foncière d'immobilier commercial a fait état lundi soir d'une baisse de 7,1% de ses revenus locatifs à périmètre courant à fin septembre, à 128,55 ME. Dans un contexte qui reste incertain, le Conseil d'administration examinera, au cours de ses différentes réunions du 4ème trimestre 2021, la question d'un éventuel versement d'acompte sur dividende d'ici à la fin de l'exercice, en fonction des évolutions sanitaires, opérationnelles et économiques. Mercialys confirme anticiper, hors impacts d'une nouvelle dégradation de la situation sanitaire d'ici à la fin de l'année et d'un éventuel non-respect par l'État de ses engagements à l'égard des enseignes affectées par les fermetures administratives, un résultat des opérations (FFO) par action au moins stable en 2021 par rapport à 2020.

* Virbac (+1,6%) a réalisé 288,2 millions d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2021, en fort progression de 22,4% par rapport à la même période de 2020. À parités constantes, la croissance ressort à +21%. Le chiffre d'affaires consolidé cumulé à fin septembre ressort à 817,7 ME, soit une évolution globale de +19,3% hors Sentinel (+14,5% à périmètre réel) par rapport à la même période de 2020. Hors impact défavorable des taux de change, le chiffre d'affaires est en progression de +21,2% hors Sentinel (+16,4% à périmètre réel). Virbac rehausse à nouveau ses prévisions 2021 et anticipe à présent une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants (hors impact de la cession de Sentinel) comprise entre 16% et 18% (soit entre 13% et 15% à taux constants et périmètre réel). La prévision précédente était comprise entre 14% et 17%, soit entre 11% et 14% à taux constants et périmètre réel. La marge opérationnelle courante (avant amortissement des actifs issus d'acquisitions) reste attendue autour de 16% à taux de change constants.

* Inventiva gagne 4% à 12,12 euros. La biotech a annoncé la présentation de 5 abstracts scientifiques lors du The Liver Meeting 2021 organisé par l'AASLD.

* Sur le CAC40, le palmarès est très calme. Alstom est la plus forte hausse sur un gain légèrement inférieur à 1%.

VALEURS EN BAISSE

* Danone affiche la plus forte baisse du CAC40 (-2,3% à 56 euros). Le géant de l'agroalimentaire a légèrement dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre et a confirmé ses objectifs 2021. Il vise ainsi toujours un retour à la croissance rentable sur le second semestre et une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec celle de 2020. Sur les trois mois clos fin septembre, la firme a dégagé un chiffre d'affaires net de 6,16 milliards d'euros, en progression de 3,8% en données comparables et de +5,8% en données publiées. Le consensus tablait sur des recettes de 6,06 milliards d'euros avec une croissance organique de 3,6%.

Mais Danone n'échappe pas à l'accélération généralisée de l'inflation et explique " redoubler d'efforts en matière de productivité et d'initiatives prix afin d'atténuer l'impact de cette inflation " sur sa performance. Le groupe a notamment précisé s'attendre à une "accélération généralisée" de l'inflation des prix du lait, des ingrédients, des emballages et des coûts logistiques. "L'inflation des coûts de l'entreprise va s'accélérer pour atteindre 9% au second semestre, contre 7% au premier semestre", a souligné le directeur financier, Juergen Esser, lors de la conférence de présentation des résultats. "Nous prévoyons que 2022 sera au moins au même niveau que 2021, et peut-être même plus", a précisé le dirigeant. "Nous devons nous préparer à davantage de perturbations et de défis liés à la chaîne d'approvisionnement".

* Bastide cède 6% à 41 euros au lendemain de la présentation de comptes annuels quelque peu décevants. La société spécialisée dans la fourniture de matériel médical destiné aux soins à domicile a amélioré son EBITDA de 8,5% à 88,3 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 444,1 ME, en croissance de 16%, dont +13,6% en organique, au-dessus de son objectif initial de 430 ME. Le résultat net progresse de 13,8% à 14,3 ME. Sur le nouvel exercice, Bastide vise un chiffre d'affaires autour de 460 ME sur le périmètre actuel avec une marge opérationnelle courante en progression, supérieure à 8,3%, grâce notamment à un mix produit plus favorable et en tenant compte des baisses tarifaires sur le Respiratoire et sur les prestations autour du Diabète.

* Valneva rend 4% à 15,25 euros après avoir bondi de 33% hier.