Mi-séance Paris : l'heure des prises de bénéfices a sonné

LA TENDANCE

La hausse, à l'ouverture, n'aura finalement tenu qu'un quart d'heure en bourse de Paris ce matin... Le CAC40 a rapidement pris le chemin de la baisse à l'approche de 9h30 et recule désormais de 1,7% sous les 5.100 points. La pause entamée hier se transforme donc cette fois en véritables prises de bénéfices après l'envolée des derniers jours.

Malgré ce recul, le sentiment général de marché, après plus de 40% de rebond, demeure favorable et les investisseurs misent toujours sur une reprise en "V". Un scénario validé de manière spectaculaire en fin de semaine dernière par les derniers chiffres de l'emploi aux Etats-Unis.

Les investisseurs attendent toutefois le rendez-vous majeur de la semaine, celui de la Fed, mercredi. Lundi, la banque centrale a plutôt nourri l'optimisme en assouplissant, comme attendu, les modalités du programme de prêts aux entreprises "Main Street", doté de 600 milliards de dollars (531 milliards d'euros) et qu'elle doit mettre en oeuvre dans les jours à venir.

Les valeurs aéronautiques consolident après l'annonce des détails du plan de soutien de 15 milliards d'euros dont l'essentiel était déjà largement anticipé.

VALEURS EN HAUSSE

* Elis gagne 2,7% à 13 euros. Morgan Stanley est repassé à 'surpondérer' avec un cours cible ajusté à 15 euros.

* Kering se stabilise sur les 520 euros. JP Morgan a relevé son objectif de cours de 525 à 610 euros sur

* Valneva (+5%) a annoncé que la condition suspensive de droit de la concurrence pour la mise en oeuvre de son accord de collaboration avec Pfizer sur son vaccin contre la maladie de Lyme a été remplie. L'accord devient ainsi effectif et Valneva va recevoir un paiement initial de 130 millions de dollars. Valneva et Pfizer avaient annoncé fin avril 2020 leur collaboration pour co-développer et commercialiser le vaccin VLA15 contre la maladie de Lyme, actuellement en essais cliniques de Phase 2.

VALEURS EN BAISSE

* Airbus reperd 4,5% à 78,2 euros, Safran 2,3% à 99,6 euros et Air France-KLM 7% à 5,6 euros. Très attendu par la filière et déjà largement anticipé par le cours de bourse de ces trois valeurs, le plan d'aide de 15 milliards d'euros pour l'industrie aéronautique française a été dévoilé ce matin. Ce plan, dont le montant intègre l'aide financière de 7 milliards d'euros déjà accordée à Air France KLM, comprend notamment deux outils dédiés au soutien des PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) de la filière : un fonds d'investissement avec une dotation initiale de 500 millions d'euros, qui atteindra un milliard d'euros à terme, pour favoriser leur développement et un fonds de 300 ME pour la robotisation et la numérisation. Il prévoit également 1,5 milliard d'euros d'aides publiques sur les trois prochaines années pour soutenir la recherche sur la "décarbonation" des avions. Selon Bruno Le Maire, ce plan est "proportionné à la violence qu'a représentée la crise en ce début d'année et à son impact durable sur le trafic aérien". Le ministre de l'Economie et des Finances a déclaré que le secteur ne se redressera probablement pas avant deux ou trois ans, alors que pas moins de 100.000 emplois sont menacés au cours des six prochains mois.

* Parmi les plus baisses prononcées aujourd'hui, on retrouve les secteurs bancaire et automobile qui avaient le plus profité de la hausse ces derniers jours. Société Générale, Crédit Agricole, PSA Groupe et Renault rendent 4 à 5%.

* Vallourec et CGG redescendent aussi de 6% avec le baril de pétrole.

* Veolia (-2,5% à 21,2 euros) a profité d'une fenêtre de marché favorable pour placer 500 millions d'euros d'obligations à échéance janvier 2032. Cette obligation, émise au pair, porte un coupon de 0,8%.

* Showroomprivé perd 8% au lendemain du feu vert de l'AG au projet d'appel au marché. Le spécialiste de la vente privée d'articles sur Internet va lancer d'ici le 30 novembre une augmentation de capital en numéraire d'un montant d'environ 8 à 10 millions d'euros au prix de 0,15 euro par action, avec maintien du droit préférentiel de souscription pour tous les actionnaires.