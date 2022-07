Mi-séance Paris : l'Euro flanche et le CAC40 reste dans le rouge

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La tendance reste négative sur les principales places boursières et le CAC40 n'y échappe pas : -0,4% autour de 5.975 points en fin de matinée. La poursuite de la hausse du dollar qui évolue désormais quasiment à parité avec l'Euro ajoute encore des facteurs inflationnistes et des risques de récession en impactant les groupes exportateurs. La baisse de la devise européenne a d'ailleurs été accélérée ce matin par la publication d'un très mauvais indice allemand ZEW du moral des investisseurs.

Alors que cette semaine débutent les publications de résultats aux Etats-Unis, les grandes banques ouvrant le bal jeudi et vendredi, les investisseurs sont toujours en proie à l'incertitude quant à leur teneur, ayant du mal à quantifier l'ampleur du ralentissement économique et sa possible traduction en récession. Les récentes nouvelles mesures strictes en Chine par rapport à la Covid-19 viennent rajouter de l'incertitude. D'ailleurs on en saura rapidement davantage puisque la publication du produit intérieur brut chinois du deuxième trimestre aura lieu dans trois jours... Avant cela, on connaitra les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, prévus mercredi et qui pourraient relancer les spéculations sur la hausse des taux de la Réserve fédérale.

La Bourse de New York a connu hier une séance difficile pour démarrer la semaine, et notamment le Nasdaq, qui a chuté de plus de 2%.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Thales s'adjuge 4% à 125 euros après la signature d'un accord pour acquérir OneWelcome, un leader européen sur un marché en forte croissance, celui de la gestion des identités et des accès clients - pour un montant total de 100 millions d'euros. OneWelcome connaît une croissance forte de plus de 30 % d'une année sur l'autre.

* Mauna Kea Technologies bondit de 50% à 0,75 euro. Mauna Kea et la société pharmaceutique chinoise Tasly Pharmaceuticals ont annoncé la signature d'un accord stratégique pour créer une joint venture. Selon les termes de l'accord, Tasly et Mauna Kea formeront une société commune qui commercialisera certaines indications du Cellvizio en Chine, développera et commercialisera le Cellvizio au niveau mondial dans les domaines de la neurologie et de la neurochirurgie, et fabriquera des unités Cellvizio pour le marché chinois. La joint venture utilisera à la fois les partenaires de distribution existants et son propre réseau de commercialisation en Chine pour accélérer l'adoption du Cellvizio. En échange de l'apport de licences et d'autres droits de propriétés intellectuelles à la joint venture, Mauna Kea recevra des paiements en cash totalisant 10 millions de dollars (9,94 millions d'euros), une participation de 44,1% dans la joint venture et un engagement d'acheter des quantités minimales de systèmes et de sondes Cellvizio pendant 5 ans.

* 2CRSi (+9% à 3,37 euros) a réduit sa perte sur l'exercice 2021-2022. Le résultat net consolidé part du Groupe s'améliore largement pour s'établir à -1,6 ME (-4,2 ME pour l'exercice précédent).

* EDF poursuit sa remontée de 7% à 10,32 euros dans l'espoir d'une belle prime de sortie pour les intérêts minoritaires.

VALEURS EN BAISSE

* Renault perd 2% à 22,9 euros. Les ventes mondiales du groupe dépassent à peine 1 million d'unités au 1er semestre 2022, en baisse de -12 % par rapport au 1er semestre 2021 à périmètre équivalent (hors Russie), dans un contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs et marqué par l'arrêt des activités en Russie. Les unités vendues chutent de 29,7% au total, puisqu'au premier semestre 2021, elles atteignaient le chiffre de 1.422.647.

* Les valeurs bancaires restent nettement en retrait pendant que les taux obligataires consolident à nouveau (1,65% pour l'OAT 10 ans). BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole reculent d'environ 2%.

* Plus forte baisse du Cac 40, Unibail-Rodamco-Westfield chute de près de 5% à 46,7 euros. RBC Capital a dégradé le titre du groupe d'immobilier commercial de " performance en ligne " à " sous-performance " en ramenant son objectif de cours de 77 à 42 euros.

* Bonduelle (-11% à 13,5 euros) indique que, compte tenu des premiers indicateurs d'activité du 4e trimestre de l'exercice 2021-2022 d'une part, d'une vague sans précédent d'inflation touchant l'ensemble des composantes de coût et en accentuation sur la période d'autre part et enfin d'un redressement amorcé mais plus difficile que prévu de ses activités de frais en Amérique du Nord, la croissance du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle courante devraient s'inscrire en deçà des objectifs. Bonduelle avait précédemment communiqué sur +3% de chiffre d'affaires et +3,6% de la marge opérationnelle courante à périmètre et change constants pour l'ensemble de l'exercice.