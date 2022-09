Mi-séance Paris : interruption de la baisse ou véritable rebond ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Difficile de parler de rebond aujourd'hui : on assiste plutôt à une interruption de la baisse depuis ce matin avec un CAC40 qui reprend timidement 0,3% juste au-dessus de 6.100 points. Peu de hausses significatives sont observées dans le palmarès malgré une certaine accalmie sur les prix de l'énergie. Le baril de pétrole est ainsi orienté à la baisse et efface sa hausse de la veille autour de 93 dollars le Brent tandis que le gaz naturel revient à 220 euros par MWh.

L'indice parisien reste en tout cas sur 7 reculs lors des 8 dernières séances et même sur 10 baisses lors des 12 dernières séances. La question qui anime le marché cette semaine est de savoir si la BCE les augmentera ses taux directeurs de 50 ou de 75 points de base ce jeudi.

VALEURS EN HAUSSE

* Parmi les plus fortes baisses du CAC40 hier, les valeurs industrielles impactées par la flambée des prix de l'énergie Saint-Gobain, Renault ou Alstom remontent de 1 à 2%.

* LVMH gagne 0,6% à 639 euros. Berenberg a coupé son objectif de 840 à 710 euros ('achat').

* MedinCell (+3% à 5,26 euros) a obtenu de la Banque européenne d'investissement un nouveau financement d'un montant total de 40 millions d'euros. L'accord de crédit conclu prévoit que la société rembourse par anticipation un précédent prêt de 20 millions d'euros signé en 2018 avec la BEI. 30 millions d'euros de facilité de crédit pourraient être tirés au quatrième trimestre 2022, le décaissement des 10 millions d'euros restants soumis à des conditions qui devraient être remplies en 2023. Chaque tranche du nouveau crédit sera remboursée 5 ans après le tirage.

* TotalEnergies EP Gabon (+15%) a annoncé hier la convocation d'une assemblée générale mixte, à titre exceptionnel, le vendredi 23 septembre 2022. "Compte tenu de la solidité du bilan de la société et de la trésorerie disponible", le conseil d'administration de TotalEnergies EP Gabon a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 55,56$ par action, soit 250 millions de dollars pour l'ensemble des actionnaires. TotalEnergies EP Gabon est détenu à 58,28% par TotalEnergies, 25% par la République Gabonaise et 16,72% par le public.

* Lanson-BCC grimpe de 3,3% à 30,9 euros au lendemain de son point semestriel. Le spécialiste du champagne a réalisé sur les six premiers mois de l'exercice un résultat opérationnel de 15,08 ME, contre 8,57 ME un an plus tôt, pour un chiffre d'affaires consolidé de 115,02 ME, en progression de 16%.

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte hausse du CAC40 hier, c'est l'inverse aujourd'hui pour TotalEnergies qui rend 1,6% à 52,3 euros.

* Engie reperd aussi 1% à 12,1 euros.

* SergeFerrari Group perd près de 5% à 12,3 euros malgré une publication d'assez bonne facture. La société a vu son résultat opérationnel semestriel atteindre 15,9 ME en comparaison de 14 ME au premier semestre 2021, pour des revenus de 170 ME, en progression de +17,5% à périmètre et change courants et de +15,9% à périmètre et change constants. Le groupe rappelle avoir atténué l'impact de l'augmentation des matières premières en répercutant pour partie la hausse de ses coûts sur ses prix de vente et a poursuivi une gestion rigoureuse de ses charges de structure. Le management a confirmé viser un chiffre d'affaires consolidé de 335 millions d'euros en 2022 et restera particulièrement vigilant quant à la disponibilité et à l'évolution des prix des sources d'énergie au cours des prochains mois.