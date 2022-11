Mi-séance Paris : inquiétudes en Chine, pétrole en baisse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La situation en Chine inquiète et met un coup d'arrêt à 4 séances précédentes de hausse pour la bourse de Paris. Le CAC40 reperd 0,8% ce lundi en fin de matinée, de retour à 6.660 points. Les manifestations dans de grandes villes chinoises contre les restrictions drastiques liées au COVID-19 ravivent les préoccupations des investisseurs sur la croissance de la deuxième économie mondiale. Alors même que le nombre de nouveaux cas de COVID sur place a atteint un niveau record, avec plus de 40.000 nouvelles infections enregistrées dimanche.

Plusieurs centaines de manifestants ont affronté la police dimanche soir à Shanghai alors que le mouvement de contestation contre la politique de "zéro COVID" semble s'étendre à de nombreuses villes chinoises, une vague de désobéissance sans précédent depuis l'accession au pouvoir de Xi Jinping en 2012.

VALEURS EN HAUSSE

* Casino (+2,6% à 11,44 euros) a annoncé le lancement de la cession d'une partie de sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí à hauteur de 140,8 millions actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 10,4 % du capital d'Assaí, afin d'accélérer son désendettement. Ce nombre pourra être augmenté d'un maximum de 49,5 millions actions (y inclus sous forme d'ADS) représentant 3,7 % du capital d'Assaí.

* Pas de hausses significatives parmi les valeurs du CAC40 à part Teleperformance (+1,4% à 215 euros).

* BNP Paribas grappille 0,2% à 53,4 euros. Barclays est repassé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' sur BNP Paribas en visant 70 euros.

VALEURS EN BAISSE

* La situation en Chine n'influence pas pour l'instant le secteur du luxe, pourtant souvent sensible à ce type d'informations. LVMH et Kering reculent ainsi très modérément de moins de 1%.

* Les craintes d'un ralentissement économique en Chine se répercutent davantage sur les cours du pétrole et entraînent TotalEnergies en baisse de 2,5% à 57 euros. Le baril de brut recule de plus de 3% et retrouve les 74 dollars pour le WTI.

* Parmi les plus fortes baisses du CAC40, Airbus recule aussi de 3% à 110 euros.

* Soitec redonne encore de 1,3% à 156 euros ce lundi, alors que la Société Générale a pourtant ajusté son objectif de cours à 225 euros, contre 170 euros précédemment, tandis que le Credit Suisse avait déjà confirmé son avis à 'surperformance' sur le dossier avec un cours cible ajusté à 275 euros.