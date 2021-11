Mi-séance Paris : huitième séance de progression pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La Bourse de Paris enchaîne pour l'instant une huitième séance consécutive de progression avec un CAC40 en légère hausse de 0,15% à 7.050 points. Un CAC40 qui avait clôturé vendredi au-dessus des 7.000 points pour la première fois de son histoire. La semaine devrait s'avérer plus calme que la précédente qui voyait la Fed se réunir. Toutefois, elle devrait être animée par les débats liés à l'inflation, avec la publication, mercredi, des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, ainsi que par la poursuite des résultats d'entreprises.

Aux Etats-Unis, le S&P500, qui évolue au plus haut historique, comme nombre de grands indices mondiaux, est dans une forme étincelante. L'indice large américain a progressé 16 fois au cours des 18 dernières séances, sa meilleure performance depuis 1990, et reste sur cinq semaines de gains consécutifs.

VALEURS EN HAUSSE

* Schneider Electric progresse encore de 0,6% à 154,2 euros ce lundi, proche de ses sommets alors que le leader mondial des solutions numériques d'énergie et des automatisations pour l'efficacité énergétique et la durabilité a confirmé ses objectifs pour 2021 en dépit des tensions sur la chaîne logistique, à la faveur d'un chiffre d'affaires record au troisième trimestre. Sur la période écoulée, les revenus ont atteint 7,2 milliards d'euros, en hausse de 11,8% en données publiées et de 8,8% en données organiques, contre un consensus de 7,2%. Pour l'ensemble de 2021, Schneider Electric avait expliqué en juillet viser une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% et une marge d'Ebita ajusté comprise entre 16,9% et 17,2%. Berenberg a remonté son objectif de cours de 165 à 175 euros ('acheter').

* Axa grappille 0,3% à 25,6 euros. Berenberg a relevé son objectif de cours de 25 à 28,10 euros ('achat').

Eramet (+3,6% à 70,5 euros) relance la construction de son usine de lithium en Argentine, dans un contexte de très forte croissance de la demande de ce métal critique de la transition énergétique dont le groupe a fait son axe stratégique de développement. La construction de l'usine, d'une production annuelle de 24.000 tonnes de lithium (LCE1), démarrera au 1er trimestre 2022, pour une entrée en production début 2024. Eramet contrôlera le projet, avec une participation de 50,1%, et assumera la responsabilité de la gestion opérationnelle ; son partenaire Tsingshan financera la construction de l'usine et entrera dans le projet à hauteur de 49,9%.

* Société Générale avance de 0,8% à 30,2 euros. La Deutsche Bank a ajusté la mire de 36 à 37 euros ('acheter').

* Teleperformance reprend 0,9% à 349 euros. Midcap Partners a revalorisé Teleperformance de 487 à 510 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

Donné favori, Bouygues (-5% à 33,8 euros) a remporté la bataille pour le rachat d'Equans, la filiale dédiée aux activités de services multi-techniques d'Engie. Annoncé ce week-end, l'accord entre les deux groupes français valorise Equans 7,1 milliards d'euros. Equans emploie 74.000 employés dans 17 pays, dont 27.000 en France, et génère un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros. L'acquisition de 100% des actions Equans sera financée par les ressources dont dispose actuellement le Groupe Bouygues et par un emprunt bancaire totalement sécurisé auprès de banques partenaires, et fera, à terme, l'objet d'un refinancement obligataire. Jefferies parle d'une exécution complexe à prévoir, mais estime que l'opération fera passer Bouygues d'une présence marginale dans les services multi-techniques à la place de numéro 2 mondial, derrière Vinci.

* Peu d'autres baisses significatives sur le CAC40 à part Worldline qui reperd 2,3% à 52,1 euros.