Mi-séance Paris : hésitations de fin de semaine...









(Boursier.com) — Après des débuts dans le vert, le CAC40 recule légèrement de 0,2% à 6.620 points ce midi. Les records enregistrés à Wall Street, pour le Nasdaq comme pour le S&P 500, aident le marché à résister au-dessus des 6.600 pts, alors que le CAC40 affiche un gain de 20% depuis le 1er janvier, contre "seulement" 11% pour le Nasdaq...

Les investisseurs ont noté hier l'annonce par Joe Biden de la conclusion d'un accord bipartite au Sénat sur un plan de 1.200 milliards de dollars sur huit ans pour rénover les infrastructures et contribuer à stimuler l'économie américaine, obtenant une avancée majeure sur l'un de ses principaux objectifs politiques.

L'inflation, qui taraude toutefois les investisseurs depuis plusieurs mois, demeure présente dans les esprits et le marché ne manquera pas de suivre avec attention les statistiques mensuelles des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui incluent l'indice des prix "core PCE", le baromètre de l'inflation privilégié par la Fed...

A suivre donc aux Etats-Unis :

- Revenus et dépenses des ménages. (14h30)

- Indice du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,1945 ce midi. Le baril de Brent se négocie 75,35$.

Europacorp : +4% après l'amélioration des comptes, suivi de Atari (+3%) et de Balyo

Nokia : +3% aidé par de nouvelles notes de brokers

Guerbet : +2% avec Cibox, Medincell, Plastivaloire après les comptes

Kering : +1,5% avec LafargeHolcim, Korian

Chargeurs : +1% avec Danone, M6, IPSOS, Genfit et Amundi

Vallourec (-8%). La société a émis 52.954.807 actions ordinaires nouvelles au prix de souscription de 5,66 euros par action, représentant un montant de 300 ME.

Lisi : -4% avec Fermentalg et Transgène (-3%)

Accor : -1,5% avec Safran, Renault et L'Oreal

Airbus : -1% suivi de Faurecia, Remy Cointreau, 2CRSI

Carrefour : -0,5% suivi de EDF et de Lagardère

Sopra Steria Group (-0,5%) annonce le projet d'acquisition en Norvège de Labs, société de conseil spécialisée dans l'expérience utilisateur digitale. Cette société est installée à Bergen, la 2e ville la plus importante en Norvège. Elle emploie une cinquantaine de consultants spécialisés dans les services digitaux de transformation de l'expérience client.

Pierre et Vacances (-0,5%) : une première Tranche de financement d'un montant de 175 millions d'euros a été mise à la disposition de Center Parcs Europe NV, filiale à 100% de Pierre et Vacances SA, le 24 juin. En contrepartie de la libération de cette 1ère Tranche, diverses sûretés ont été octroyées par le Groupe afin de garantir son remboursement ainsi que celui d'anciennes dettes de certains créanciers participant au Nouveau Financement à hauteur d'un montant total maximum de 125 ME.

Air France-KLM (-0,3%) a placé une émission d'obligations senior pour un total de 800 millions d'euros en deux tranches... La première tranche obligataire est d'un montant de 300 ME, d'une maturité de 3 ans et assortie d'un coupon de 3% par an. La seconde tranche d'obligations est d'un montant de 500 ME, d'une maturité de 5 ans et assortie d'un coupon de 3,875% par an. Le produit net de cette émission sera utilisé pour financer le remboursement de la dette de marché de la société et graduellement, une partie de l'aide d'Etat attribuée en mai 2020...

EssilorLuxottica (stable) envisage d'engager une procédure judiciaire contre le néerlandais GrandVision après la décision d'un tribunal néerlandais qui a donné raison, lundi, au groupe franco-italien dans le différend qui oppose les deux groupes lunettiers, selon des sources citées jeudi soir par l'agence 'Reuters'.

Sanofi (stable) La Commission européenne (CE) a approuvé l'inhibiteur de PD-1 Libtayo (cemiplimab) de Sanofi et Regeneron pour le traitement du carcinome basocellulaire (CBC) métastatique ou localement avancé de l'adulte dont la maladie a progressé ou qui présente une intolérance à un inhibiteur de la voie Hedgehog. Le carcinome basocellulaire, qui représente plus de 80% de tous les diagnostics de cancer non-mélanome, est le cancer de la peau le plus fréquent dans le monde et son incidence augmente dans tous les pays européens. Bien que la grande majorité des carcinomes basocellulaires soient diagnostiqués tôt et traités avec succès par chirurgie ou radiothérapie, une petite proportion des tumeurs peut évoluer au stade avancé et pénétrer plus profondément dans les tissus (stade localement avancé) ou se propager à d'autres organes (forme métastatique), ce qui les rend plus difficiles à traiter.