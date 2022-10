Mi-séance Paris : gros rebond du CAC40 en direction des 6.000 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Déjà consistant à l'ouverture, le rebond de la bourse de Paris s'accélère à la mi-journée, le CAC40 progressant désormais de 3% autour de 5.970 points. Un mouvement dans la foulée de la belle reprise de Wall Street hier soir alors que les craintes concernant la banque Credit Suisse se sont finalement dissipées.

L'annonce d'un ralentissement de l'activité dans le secteur manufacturier américain a été bien accueillie. Pour certains, cela redonne du crédit à l'hypothèse selon laquelle la Réserve fédérale puisse se montrer moins agressive dans le relèvement de ses taux. Un signe ? La banque centrale d'Australie a surpris en relevant son principal taux directeur de 25 points de base, une hausse moins importante qu'attendu.

L'outil FedWatch fait désormais ressortir pour le 2 novembre (prochaine réunion FOMC) une probabilité de 55% d'une nouvelle hausse de taux de 75 points de base, qui serait la quatrième consécutive et porterait le taux des fed funds entre 3,75 et 4%.

VALEURS EN HAUSSE

* Atos reprend 6% à 9,06 euros. Alors que la spéculation autour de la société de services informatiques reste forte compte tenu du plongeon de l'action cette année et des multiples déboires rencontrés par le groupe, Bertrand Meunier quittera ses fonctions à l'occasion de la scission de l'entreprise, affirme 'BFM Business'. Le président d'Atos est la cible de plusieurs actionnaires minoritaires, dont Sycomore, mécontents de la forte baisse de la valeur de la société.

* Le luxe est en haut du palmarès sur le CAC40 : Kering et Hermès progressent d'environ 5% et LVMH de 4%.

* Schneider Electric reprend 4,4% à 121,8 euros. Oddo BHF a ramené son objectif de cours de 156 à 146 euros ('surperformer'). Oddo BHF se montre confiant en amont de la publication trimestrielle de la société industrielle. Le broker anticipe une croissance organique du chiffre d'affaires de 10,8% sur les trois mois clos fin septembre, légèrement supérieure au consensus (9,1%), dans la même tendance que la publication du premier semestre (10,1% de croissance en comparable). La Chine, qui représente 16% du chiffre d'affaires du groupe, devrait concentrer une partie de l'attention lors de la publication.

* Argan (+1,3% à 78,5 euros) a confirmé que son objectif de revenus locatifs de 165 ME pour 2022 sera tenu et précise que les développements continuent d'alimenter la croissance des revenus locatifs avec un taux de rendement moyen de 6% pour les livraisons intervenues depuis le début de l'année.

* Kaufman and Broad gagne plus de 9% à 22,7 euros. Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le chiffre d'affaires devrait progresser d'environ 2%. Le taux de Résultat opérationnel courant (MOP) ou d'EBIT devrait être supérieur à 7% et le Résultat net part du groupe devrait progresser d'environ 10% d'après les prévisions du groupe.

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisses significatives sur le CAC40, Thales étant la seule valeur à rester à l'écart du rebond.

* Pas de baisses significatives non plus sur le SBF 120 à part M6 qui décroche d'environ 10% à 11,2 euros. La forte spéculation sur le titre après l'échec de la fusion avec TF1 a pris fin hier soir avec l'annonce de Bertelsmann. Le groupe allemand, qui détient 48,3% de la 'six', a finalement renoncé à céder sa participation, évoquant des "risques et incertitudes juridiques" liés à l'approbation des autorités antitrust. La société a pourtant "reçu plusieurs offres financièrement intéressantes".