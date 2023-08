Mi-séance Paris : finalement peu d'effet Nvidia sur le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La séance avait commencé fort pour le CAC40 qui gagnait plus de 1%, porté par le secteur technologique au lendemain de l'impressionnante publication du groupe Nvidia. En fin de matinée, la tendance positive est beaucoup moins nette avec une légère progression de 0,25% à 7.263 points.

Très attendu hier soir, le géant américain des puces a dépassé toutes les attentes et donné un coup de fouet au compartiment technologique et, compte tenu de son poids, à l'ensemble du marché. Les indices sont également soutenus par la publication, mercredi, d'indices 'flash' PMI moroses de part et d'autre de l'Atlantique. Des indicateurs décevants, qui confirment le net coup de mou de l'activité, et augmentent les chances de voir les Banques centrales bientôt mettre fin à leur cycle de resserrement monétaire.

Le net reflux des rendements obligataires est également bien accueilli par les opérateurs après la tension des derniers jours : le rendement des Treasuries à dix ans se stabilise autour de 4,20%, après avoir cédé 13 points de base hier pour s'éloigner du pic de 16 ans atteint mercredi à 4,336%. En France, le rendement des OAT 10 ans revient sur les 3% après un pic à 3,25% la semaine dernière.

Le marché scrutera de très près l'intervention de Jerome Powell vendredi lors du symposium de Jackson Hole, mais il est peu probable de voir le patron de la Fed changer de cap après les derniers indicateurs économiques. Le dirigeant devrait ainsi confirmer l'engagement à viser un objectif d'inflation de 2% et noter que malgré certains progrès, la Fed a besoin d'observer des améliorations supplémentaires sur le front de l'inflation.

VALEURS EN HAUSSE

* Air Liquide progresse de 1,2% à 163,7 euros. L'actualité autour du géant des gaz industriels est marquée par une note de Berenberg qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur le dossier tout en remontant sa cible de 165 à 178 euros. Le broker explique que le groupe a réussi à être " plutôt prudent " dans sa politique d'investissement au cours des derniers trimestres alors qu'il craignait que l'entreprise ne s'engage trop dans des investissements dans le domaine fragmenté de l'hydrogène propre et de l'ammoniac. Un bon carnet de commandes et des prix 'marchands' résilients devraient contribuer à stimuler la croissance des bénéfices avec une fiabilité " remarquable par son absence " dans le reste du secteur chimique, ajoute le courtier.

* STMicro gagne un peu moins de 1% à 44 euros. Comme l'ensemble de la tech, le fabricant de semi-conducteurs est porté par la publication de Nvidia.

VALEURS EN BAISSE

* Maisons du Monde (-2,8% à 8,65 euros) a annoncé le départ de Régis Massuyeau, Directeur Administratif et Financier du Groupe, et son remplacement par interim par Gilles Lemaire, Directeur du Contrôle de Gestion Groupe. Après avoir contribué depuis plus de deux ans à la transformation et au renforcement de la fonction Finance dans un contexte macro-économique fluctuant, Régis Massuyeau a décidé de "se tourner vers un nouveau projet professionnel à partir de septembre 2023". Le processus de sélection d'un nouveau Directeur Administratif et Financier est en cours et sa nomination fera l'objet d'un communiqué ultérieur.

* Engie (-0,6% à 14,5 euros) se renforce aux Etats-Unis. Le groupe a signé un accord ferme pour l'acquisition de 100% de Broad Reach Power, société basée à Houston et spécialisée dans les activités de stockage par batterie, auprès des fonds d'investissement EnCap et Apollo. L'opération, dont le montant n'a pas été précisé, serait réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,6 milliard de dollars, selon 'Le Figaro'. La transaction porte sur 350 MW d'actifs opérationnels, 880 MW d'actifs en construction avec une mise en service attendue avant fin 2024, 1,7 GW de projets à un stade avancé de développement et un important portefeuille de projets en cours de développement. Les projets sont situés au Texas, en Californie et dans les états du centre des Etats-Unis. Les compétences, les outils et les équipes de Broad Reach Power s'intègrent parfaitement, aux États-Unis et à l'étranger, au modèle intégré d'Engie. L'acquisition soutiendra l'objectif du Groupe de disposer d'une capacité de batterie de 10 GW dans le monde à horizon 2030. La finalisation de la transaction est prévue pour le quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'obtention de certaines approbations des autorités de concurrence et de régulation compétentes.

* Aures Technologies s'effondre de 35% à 2,51 euros après avoir indiqué hier soir qu'il se trouve dans une situation de trésorerie " très tendue ", sans pour autant en préciser l'ampleur. Le fournisseur de terminaux connectés pour les points de vente anticipe pour l'exercice en cours, de nouvelles pertes, même si la baisse du chiffre d'affaires devrait être inférieure à celle du 1er semestre 2023. Ceci continue d'impacter les stocks, toujours à un très haut niveau, pesant ainsi fortement sur la trésorerie au-delà du 1er septembre 2023. Parallèlement, le groupe a engagé des discussions très avancées avec des partenaires industriels pouvant apporter des financements adéquats et des synergies opérationnelles.