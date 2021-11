Mi-séance Paris : fin de semaine sur de nouveaux records pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 poursuit sa progression, en hausse de 0,3% autour de 7.080 points avec le secteur du luxe qui apporte encore une belle contribution. L'indice principal de la bourse de Paris a même signé un nouveau plus haut historique dans les premières minutes de cotations, à 7.097,46 points. Le précédent record de 7.079,58 points, datait de mardi.

L'indice parisien reste sur 10 séances de hausse lors des 11 dernières et devrait aligner une sixième semaine consécutive de hausse. Le tout avec un gain cumulé de plus de 27% depuis le 1er janvier.

Les craintes liées à la hausse des prix, alimentées par les récentes statistiques américaines, et son impact sur la politique de la Réserve fédérale n'a finalement eu qu'un effet limité sur les cours des actions cette semaine.

VALEURS EN HAUSSE

* Renault gagne encore 4,5% à 34,4 euros. Morgan Stanley est repassé à 'surpondérer' en ciblant un cours de 45 euros.

* Richemont s'envole de 9% en matinée à Zurich, entraînant avec lui l'ensemble des grandes valeurs du luxe. A Paris, LVMH grimpe de 1,1%, Hermès prend 1,1% alors que Kering bondit de 2% à 672 euros. Outre sa solide publication intermédiaire et l'annonce de pourparlers avec la plateforme de mode en ligne anglo-portugaise Farfetch en vue de lui céder une partie du capital de Yoox Net-a-Porter, le groupe helvète est également dopé par des rumeurs de rapprochement avec Kering.

* Alstom reprend 0,5% à 33 euros. Invest Securities est passé à l'achat avec une cible rehaussée de 38,9 à 43,9 euros.



VALEURS EN BAISSE

* Recherché hier dans le sillage de ses comptes trimestriels, ArcelorMittal reperd 3% à 27,6 euros ce vendredi. JP Morgan a remonté le curseur de 44 à 49 euros ('surpondérer').

* Aperam redonne 4% à 49 euros malgré la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes du marché. Le producteur d'acier inoxydables a dégagé sur les trois mois clos fin septembre un Ebitda ajusté de 278 millions d'euros contre 262 ME au trimestre précédent et 65 ME au troisième trimestre de 2020. Le consensus était positionné à 266,8 ME. Le chiffre d'affaires a atteint 1,26 milliard d'euros contre 841 ME un an plus tôt. Les expéditions d'acier ont été de 409 milliers de tonnes, soit une baisse de 13% par rapport aux 472.000 tonnes du trimestre précédent. Le groupe estime que l'EBITDA ajusté au 4ème trimestre sera à un niveau légèrement supérieur à celui du trimestre précédent avec un flux de trésorerie disponible également légèrement plus élevé.

* Accor perd 1,5% à 31,7 euros malgré une note de Berenberg, qui a rehaussé de 'vendre' à 'conserver' son opinion sur le dossier tout en remontant son objectif de 27,5 à 31,50 euros. Le groupe hôtelier est bien positionné pour une reprise du marché, selon l'analyste, qui ajoute qu'Accor continue d'améliorer son rapport à l'évolution du RevPAR, ce qui renforce la confiance dans le fait qu'il conservera une plus grande partie des économies de coûts prévues qu'initialement prévu...