Mi-séance Paris : fin de semaine plus compliquée, le CAC40 reperd plus de 1%

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après une ouverture stable, le CAC40 a rapidement pris le chemin de la baisse et consolide désormais d'un peu plus de 1% à 6.530 points. Cette baisse ne fait qu'atténuer le fort rebond de la semaine qui dépasse encore 4%.

L'absence de progrès dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine favorise à nouveau la hausse des prix des matières premières qui pèse sur les marchés actions. Les prix du pétrole ont en effet connu un nouveau rallye massif cette nuit : le Brent a bondi de plus de 10% à 109 dollars le baril. Un baril qui reste aujourd'hui entre 107 et 108 dollars.

Sur le front militaire, les déclarations d'un porte-parole du Kremlin selon lesquelles l'évocation de progrès dans les discussions était "fausse" et les propos de responsables américains, dont le président Joe Biden, traitant le chef de l'Etat russe, Vladimir Poutine, de "criminel de guerre" pèsent sur le sentiment de marché. Dans l'immédiat, au 23ème jour de guerre, la Russie poursuit son offensive, notamment sur les villes de Marioupol et Lviv à l'ouest et aurait établi une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, selon un responsable de la République populaire de Donetsk autoproclamée par les séparatistes pro-russes

En outre, Joe Biden a prévenu la Chine qu'il n'hésiterait pas à prendre des sanctions à son encontre en cas d'attitude favorable à la Russie et demande à son homologue Xi Jinping de choisir son camp... Les deux vont s'entretenir aujourd'hui.

VALEURS EN HAUSSE

* Beneteau grimpe de 2% à 14,3 euros ce vendredi, alors que le ROC annuel du groupe est ressorti à 95,8 ME, très nettement supérieur à la fourchette communiquée en novembre dernier (59-65 ME). Le management vise une croissance 2022 entre +11% et +14%, dont +10% à +13% sur la division Bateau. Le ROC est attendu entre 110 ME à 120 ME.

* Seule hausse significative sur le CAC40, Eurofins poursuit sa remontée de 1,5% à 91,9 euros et reprend 10% sur la semaine.

VALEURS EN BAISSE

* Michelin (-1,7% à 120,2 euros) a indiqué que le marché des pneus première monte, qui équipent les véhicules dès leur sortie d'usine pour les voitures et les camionnettes, avait reculé de 11% en Europe de l'Ouest et centrale en février, après -13% en janvier, mais avait augmenté de 3% en Amérique (après +1%) et grimpé de 19% en Chine (après une stagnation le mois précédent), de quoi faire ressortir une baisse totale à l'échelle mondiale de 2%, après -6% en janvier.

* EDF (-0,6% à 9,26 euros) a annoncé le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut de plus de 3,1 Milliards d'euros. L'Augmentation de Capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, conformément à la 22ème résolution de l'assemblée générale mixte du 7 mai 2020, et entraînera l'émission de 498.257.960 actions nouvelles. Chaque titulaire d'actions EDF existantes enregistrées comptablement sur son compte titres à l'issue de la journée comptable du 18 mars 2022 recevra un DPS par action détenue. Les DPS seront détachés le 21 mars 2022 des actions existantes, et les actions existantes seront par conséquent négociées ex-droit à compter du 21 mars 2022. Le prix de souscription des Actions Nouvelles est de 6,35 euros.

* Air Liquide (-0,9%) se renforce dans l'Electronique au Japon avec des investissements conséquents. Deux importants leaders mondiaux des semi-conducteurs ont octroyé ainsi à Air Liquide des contrats de long terme pour la fourniture de gaz industriels de très haute pureté au Japon. Dans ce contexte, Air Liquide a lancé un investissement échelonné de plus de 300 millions d'euros dans quatre unités de production de pointe situées dans des bassins industriels clés de l'Electronique, pour produire plus de 1,5 milliard Nm3 par an d'azote et d'autres gaz de très haute pureté.

* Le secteur automobile est à nouveau chahuté : Renault et Stellantis affichent les plus fortes baisses du CAC40 sur des replis d'environ 3%.