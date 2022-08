Mi-séance Paris : fin de semaine dans le rouge

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Léger recul du CAC40 pour cette dernière séance de la semaine du 15 août. L'indice parisien cède 0,4% autour de 6.530 points dans une actualité financière toujours très calme, ce qui se ressent à la fois dans les volumes de transactions et au niveau du palmarès marqué par de faibles variations de cours.

Sur le front macro, les spéculations sur les prochaines décisions de politique monétaire de la BCE et de la Fed continuent à animer les débats. "Nous sommes à un point où les investisseurs se demandent si les taux d'intérêt inévitablement plus élevés vont mettre fin au mouvement à la hausse des marchés", commente Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments à New Vernon. "Il y a vraiment deux camps - celui qui pense que le pire est derrière nous et continue d'acheter, et celui qui pense que le pire est à venir et anticipe un mouvement à la baisse du marché".

VALEURS EN HAUSSE

* Bureau Veritas gagne 1% à 27,3 euros. Jefferies a ajusté sa cible de 30 à 31 euros ('achat').

* Pas de hausses significatives sur le CAC40 mais le secteur du luxe se démarque avec Hermès, Kering ou L'Oréal en tête du palmarès sur des gains de 0,5% à 0,8%.

VALEURS EN BAISSE

* Les valeurs bancaires pèsent sur la tendance avec BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole en repli de 2% environ.

* Sodexo recule de 1,5% à 81,3 euros. Une pression vendeuse à relier à une note de Jefferies qui a dégradé la valeur à 'conserver' tout en réduisant sa cible de 91 à 88 euros. Le broker a abaissé ses estimations dans le secteur des services aux entreprises et à l'emploi pour tenir compte du risque d'inflation croissant. Il favorise les noms avec une résilience éprouvée, ou où la récession est largement 'pricée', tout en se " méfiant " des 'histoires' de surendettement et de faibles flux de trésorerie disponibles.

* McPhy perd 1,5% à 13,84 euros. Berenberg a abaissé le curseur de 21 à 18 euros ('conserver').

* Alstom cède 0,7% à 22,15 euros. La SNCF a approuvé une commande supplémentaire auprès d'Alstom de 15 trains à très grande vitesse Avelia Horizon (TGV) de nouvelle génération, pour un montant de près de 590 millions d'euros. Cette levée de tranche optionnelle du contrat de Partenariat d'Innovation Avelia Horizon est la deuxième de cette nouvelle génération de train à très grande vitesse, complétant les 100 trains commandés par SNCF Voyageurs destinés à l'exploitation commerciale française.

* Valneva (-2,4% à 9,67 euros) a commencé la soumission du dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de l'autorité de santé américaine, Food and Drug Administration (FDA), pour son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Cette demande d'autorisation de mise sur le marché fait suite aux données finales de Phase 3 annoncées en mars 2022 et aux résultats finaux de l'essai d'homogénéité des lots cliniques annoncés en mai 2022. Une étude clinique de VLA1553 chez les adolescents est en cours au Brésil, afin de potentiellement permettre d'effectuer de futures soumissions réglementaires concernant cette tranche d'âge si VLA1553 est autorisé pour une utilisation chez les adultes. Valneva prévoit d'achever la soumission du dossier fin 2022.