Mi-séance Paris : fin de semaine dans le calme pour le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Fin de semaine sans grands mouvements en bourse de Paris. Le CAC40 évolue proche de l'équilibre depuis l'ouverture et grappille 0,3% en fin de matinée autour de 6.575 points. Alors que la guerre en Ukraine est entrée dans son deuxième mois, le marché semble désormais dans une phase attentiste. Hier, les pays occidentaux se sont engagés à Bruxelles à renforcer leur aide à l'Ukraine tout en imposant de nouvelles sanctions contre la Russie.

De son côté, l'ex-président russe Dmitri Medvedev estime qu'il serait totalement "stupide" de penser que les sanctions occidentales à l'encontre des entreprises russes pourraient avoir une quelconque influence sur les décisions des autorités russes, selon des propos rapportés vendredi par l'agence de presse russe RIA.

Concernant l'or noir, les cours pétroliers baissent légèrement, l'Union européenne s'étant abstenue d'imposer un embargo sur les hydrocarbures russes en raison de la dépendance de certains pays aux énergies fossiles de Russie. Le baril de Brent reste quand même autour de 118 dollars.

VALEURS EN HAUSSE

* Vallourec gagne 4% à 11,5 euros. Oddo BHF a remonté le curseur sur Vallourec de 13 à 14,5 euros tout en maintenant son avis 'renforcer'.

* Dassault Systèmes monte de 0,8% à 45,4 euros, alors que le groupe a annoncé que Shiseido Company, un fabricant international de produits de beauté fondé il y a 150 ans et présent dans 120 pays, avait signé un accord de licence pluriannuel portant sur la mise en oeuvre de ses solutions de gestion des opérations de fabrication dans les principaux sites dont dispose le groupe à travers le monde.

* Biosynex (+4% à 20,5 euros) a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 382,5 ME, soit une multiplication par 2,5 par rapport à l'exercice précédent. Le résultat net 2021 atteint 104 ME (multiplié par 3,3 par rapport à 2020) et fait ressortir une marge nette de 27,2%. Compte-tenu du niveau de performance élevé en 2021, le Conseil d'Administration, lors de sa réunion en date du 24 mars, a décidé de proposer à l'Assemblée Générale du 9 mai le versement d'un dividende unitaire de 2 euros par action contre 0,20 euro au titre de l'exercice 2020.

VALEURS EN BAISSE

* Renault cède 0,2% à 22,9 euros. Morgan Stanley a abaissé son objectif de 45 à 38 euros ('surpondérer').

* Sanofi recule de 0,3% juste sous les 93 euros. Crédit Suisse a revalorisé le groupe pharmaceutique de 96 à 105 euros et reste à 'surperformer'. La Deutsche Bank a ajusté son objectif de 80 à 85 euros mais reste à 'vendre'.

* OVH perd 7% à 22,8 euros. Morgan Stanley a dégradé l'action du groupe de services de cloud computing à 'sous-pondérer' tout en réduisant son objectif de 22 à 20 euros. La banque évoque notamment une valorisation 'challenging'.

* Orange (-0,20% à 10,7 euros) a retenu la candidature de l'actuel président de Valeo, Jacques Aschenbroich, pour prendre la présidence du conseil d'administration de l'opérateur français de télécommunication, indique Le Monde sur son site internet. La nomination de Jacques Aschenbroich, en remplacement de Stéphane Richard qui a présenté sa démission en fin d'année dernière après sa condamnation en appel dans l'affaire de l'arbitrage entre Bernard Tapie et le Crédit lyonnais, doit être validée en conseil d'administration le 30 mars puis en AG le 19 mai, ajoute le quotidien. "Donné favori dès le départ, Jacques Aschenbroich a remporté la course pour la présidence d'Orange", écrit Le Monde, qui ne cite pas ses sources.

* Cegedim perd 3,5% à 26,6 euros. Le résultat opérationnel courant de en 2021 a reculé de 4,4% pour s'établir à 39,9 ME. Ce recul résulte principalement d'un impact négatif de 4,5 ME dû à une moindre capitalisation de R&D et à une hausse des amortissements de R&D. Le résultat net part du Groupe s'établit à 26,2 ME en 2021 contre 10,8 ME en 2020. Lors de l'Assemblée générale du 17 juin 2022, il sera proposé de fixer le dividende à 0,50 Euro par action. Cegedim anticipe en 2022, une croissance organique du chiffre d'affaires de l'ordre de 5%. Le Résultat opérationnel courant devrait rester stable du fait des forts investissements envisagés, notamment pour Cegedim Santé.