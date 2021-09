Mi-séance Paris : Eurofins Scientific va prendre la place d'Atos dans le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 n'a finalement pas été perturbé hier par les décisions très mesurées de la Banque centrale européenne. De quoi encore soutenir la tendance boursière ce vendredi, en hausse de 0,4% à 6.710 points. La légère baisse du programme d'achat d'actifs annoncé par la BCE a en effet été considéré comme un ajustement déjà intégré dans les cours... A noter par ailleurs à Paris l'entrée prochaine d'Eurofins Scientific dans la composition du CAC40 à la place d'Atos.

Aux Etats-Unis, Raphael Bostic, le patron de la Fed de d'Atlanta, partisan du 'tapering' express, a un peu adouci son discours hier. La journée était particulièrement animée de ce point de vue hier jeudi, avec des interventions de six présidents régionaux de la Fed et de la gouverneure Michelle Bowman. Ces diverses interventions n'ont pas fait sensiblement bouger le consensus des économistes, qui veut que la banque centrale américaine commence à réduire ses achats d'actifs obligataires, actuellement logés à 120 milliards de dollars mensuels, d'ici à la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine. L'annonce du 'tapering' devrait intervenir lors de l'une des deux prochaines réunions du FOMC.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, LVMH termine la semaine du bon pied, en hausse de 1,9% à 671 euros. Le numéro un mondial du luxe bénéficie d'un coup de pouce de HSBC qui est passé à l''achat' sur le titre tout en remontant son objectif de 710 à 760 euros.

* Kering et Hermès complètent le palmarès des plus fortes hausses du CAC40 sur des gains de 1,3%.

* Derichebourg grimpe de 1,1% ce vendredi à 10,09 euros, alors que le groupe va faire son entrée dans l'indice SBF 120, conformément à la décision prise par le Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris. Le SBF 120 regroupe les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris en termes de liquidité et de capitalisation boursière. Derichebourg intègre également l'indice CAC Mid 60. Ces décisions prendront effet vendredi 17 septembre 2021, après la clôture des marchés... "Cette annonce est une bonne nouvelle pour le titre qui devrait renforcer sa liquidité grâce à son entrée dans ces indices" commente Portzamparc qui vise un cours de 10,50 euros sur le dossier.

* Eurofins Scientific (+0,2%) bénéficie à la marge de son entrée prochaine dans le CAC40.

VALEURS EN BAISSE

* Atos abandonne logiquement 1,4% à 41,8 euros alors que le titre de la société de services du numérique va être éjecté du CAC40 au profit d'Eurofins Scientific. Atos, qui connait une année 2021 cauchemardesque, a vu son titre fondre de plus de 40% depuis le premier janvier, ramenant sa capitalisation boursière sous les 5 milliards d'euros. Le changement dans la composition de l'indice sera effectif après la clôture des marchés le 17 septembre.

* Dassault Systèmes, qui a touché un plus haut historique hier en séance, redonne 1,2% à 48,5 euros ce vendredi midi. Outre des prises de profits assez logiques, le titre de l'éditeur de logiciels fait les frais d'une note d'Exane BNP Paribas qui a dégradé le dossier à 'sous-performer' avec un objectif ajusté de 41 à 42 euros. Le marché est assez partagé sur la valeur puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont 'positifs', 11 sont 'neutres' et 4 sont 'vendeurs'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 44,67 euros.

* Somfy reperd environ 4% à 166 euros, alors que le titre a battu hier des records historiques en bourse, les investisseurs ayant salué la nouvelle performance du groupe savoyard. Sur les 6 premiers mois de l'année, la société spécialisée dans les moteurs et automatismes d'ouvertures et de fermetures de la maison a réalisé un résultat opérationnel courant de 213,8 millions d'euros, en hausse de 108,3%, pour un chiffre d'affaires de 805 ME, en progression de 41,5% (40,8% à données comparables). Retraitée de l'effet périmètre et de l'effet change, la marge opérationnelle courante ressort à 27,5%.