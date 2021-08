Mi-séance Paris : et maintenant les 6.800 points ?

Mi-séance Paris : et maintenant les 6.800 points ?









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 grimpe encore de 0,5% à 6.780 pts ce jeudi midi et affiche 6 hausses sur les 7 dernières séances. Le CAC40 n'est plus qu'à environ 160 points de ses records absolus de septembre 2000 après une série gagnante spectaculaire ces derniers jours, soutenue par les publications d'entreprises globalement meilleures que prévu. Après BNP Paribas et Société Générale, c'était au tour du Crédit Agricole ce matin de publier des résultats en nette hausse mais qui suscitent moins d'enthousiasme que pour ses concurrentes.

Wall Street a perdu un peu de terrain mercredi, après des chiffres de l'emploi privé américain inférieurs aux attentes et une intervention prudente du vice-président de la Fed... La Fed entend discuter du tapering durant ses prochaines réunions, alors que les spécialistes s'attendent à une possible annonce en septembre en vue d'un début de réduction des achats d'actifs en fin d'année. Concernant les taux, le vice-président de la Fed a laissé entendre qu'ils resteront inchangés au moins jusqu'en fin d'année prochaine.

VALEURS EN HAUSSE

* Valneva (+4,4%) a annoncé des résultats initiaux positifs pour l'étude pivot de Phase 3 de son candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya, VLA1553. VLA1553 a récemment reçu le statut de "Breakthrough Therapy" de l'autorité de santé américaine (FDA).

* Eurofins (+10% à 112 euros) affiche une forte croissance de son chiffre d'affaires avec 3.272 millions d'euros de revenus au premier semestre 2021, en hausse de 41% par rapport au S1 2020, grâce à une forte croissance du Core Business d'Eurofins (hors COVID 19 revenus des tests cliniques et des réactifs) et des revenus soutenus des tests et réactifs COVID-19 (750 millions d'euros). "La forte croissance du coeur de métier au premier semestre 2021 provient en partie d'une reprise plus rapide qu'attendu. Au moment de la publication des résultats de l'exercice 2020, nous avons estimé que 250 Millions d'euros de revenus avaient été perdus au cours de l'exercice 2020 en raison de l'impact des blocages de COVID-19 et des restrictions de voyage et l'objectif était de récupérer ces revenus d'ici 2022. Il semble que ces revenus aient été largement récupérés plus tôt que prévu et ont été complétés par une nouvelle croissance organique de plus de 5%", commente la direction. Pour 2021, Eurofins a relevé de 13% sa prévision de chiffre d'affaires, à 6,15 milliards d'euros, et de 36% son objectif d'Ebitda, à 1,7 milliard d'euros.

* Airbus et Safran affichent les plus fortes hausses du CAC40 sur des gains de 2%.

VALEURS EN BAISSE

* Crédit Agricole recule de 1,4% à 11,8 euros. Le groupe a publié ce jeudi une forte progression de ses résultats au deuxième trimestre. La deuxième banque française derrière BNP Paribas a ainsi multiplié par plus de 2 son résultat net, part du groupe, à 1,97 milliard d'euros. Le coût du risque, qui mesure l'exposition potentielle de l'établissement au non remboursement des crédits, a reculé de 66,8%. Le produit net bancaire ressort quant à lui en hausse de 18,8% à 5,82 Milliards d'euros.

* Claranova (-10% à 7 euros) a terminé son exercice 2020-2021 avec un chiffre d'affaires de 472 ME, en croissance, de 21% à taux constants, dont 14% en organique. Le quatrième trimestre est cependant décevant avec seulement 1% de croissance.

* Société Générale rend 1,1% à 26,9 euros. Barclays a relevé sa recommandation de "sous-pondérer" à "pondération en ligne" en visant désormais un cours de 23 euros, contre 19,6 euros auparavant. Oddo BHF maintient de son côté sa recommandation à "neutre", tout en remontant son cours cible à 30 euros.