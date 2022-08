Mi-séance Paris : et maintenant les 6.500 points pour le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 qui a regagné près de 1% hier avec l'aide des valeurs financières reste bien orienté ce jeudi, en hausse de 0,7% au-dessus de 6.500 points, avec cette fois le Crédit Agricole en renfort après des comptes semestriels meilleurs que prévu. Le rebond de Wall Street aide aussi le mouvement dans un marché qui a poussé un ouf de soulagement après le départ de Taïwan de Nancy Pelosi dont la visite a été largement critiquée, y compris dans les rangs des démocrates américains. Le pétrole continue quant à lui de refluer vers les 97$ le Brent et même 91 dollars le WTI, de quoi quelque peu soulager la pression qui pesait sur les indices de prix ces derniers mois.

Après le gros rebond des marchés actions européens et américains en juillet, plusieurs spécialistes estiment cependant que la rapide reprise en cours ne durera pas car les données macroéconomiques continuent de se détériorer et les prévisions de bénéfices vont être revues à la baisse. Les stratèges de Goldman Sach ne sont pas convaincus par le fait que le "vrai" creux ait été dépassé pour l'instant et pensent que la tendance est désormais plus "susceptible de devenir plus dépendante des données macroéconomiques". Les stratèges de Sanford C.Bernstein affirment pour leur part que le cycle de révision à la baisse des bénéfices ne fait que commencer, ainsi que les sorties des fonds d'actions.

VALEURS EN HAUSSE

* En hausse de 4,3% à 9,5 euros, Crédit Agricole s'offre la tête du CAC40. Dernière grande banque française à publier ses trimestriels, le Crédit Agricole a assuré en dévoilant des résultats supérieurs aux attentes des analystes au deuxième trimestre grâce à un niveau d'activités record dans la banque d'investissement, la volatilité des marchés ayant entraîné une forte demande d'instruments de couverture. Le bénéfice net a ainsi atteint 1,98 milliard d'euros pour un produit net bancaire en hausse de près de 9% à 6,33 MdsE. Les comptes ont aussi profité d'une baisse de plus de 27% du coût du risque sur la période, alors qu'au premier trimestre, les provisions - d'un peu plus d'un milliard d'euros - liées à son exposition à la Russie et à l'Ukraine avaient plombé ses résultats.

* Société Générale reprend aussi 1,4% à 22,6 euros. Le Credit Suisse vise désormais 40 euros sur la Societe Générale ('surperformer') et la Deutsche Bank a ajusté la mire de 33 à 34 euros ('achat').

* Le luxe continue de remonter avec Hermès en hausse de près de 2%, LVMH de 1% et L'Oréal de 1,3%.

* Believe signe l'une des hausses du jour sur le marché parisien avec un titre qui bondit de plus de 10% à 10,6 euros. Le spécialiste de la musique en ligne a enregistré au premier semestre un Ebitda de 11,7 millions d'euros, en augmentation significative de 60,5% par rapport à l'année dernière, pour un chiffre d'affaires en hausse de 35,4% à 352,2 millions d'euros, reflétant principalement la croissance organique (+35,6%). Le cash-flow libre est positif à hauteur de 10,8 ME, contre une perte de 35,3 ME au 1er semestre 2021. Believe prévoit désormais une croissance organique d'environ 29%, soit un taux de croissance supérieur aux prévisions annoncées le 3 mai (+20%) et supérieur également à la fourchette annoncée pour la période 2021-2025 lors de l'introduction en bourse (+22%-+25%). Enfin, le management est confiant dans sa capacité à atteindre son objectif long terme d'une marge d'EBITDA ajusté de 15%.

VALEURS EN BAISSE

* SES cède plus de 8% à 7,1 euros, alors que le groupe serait en négociations avec le comparable américain Intelsat en vue d'un rapprochement, selon le Financial Times. Cela marquerait ainsi une accélération de la consolidation dans le secteur, alors que le Français Eutelsat avait annoncé déjà tout récemment un protocole d'accord en vue d'un rapprochement avec OneWeb. SES a aussi publié aujourd'hui ses comptes du premier semestre 2022, faisant état d'une "exécution solide". Sur la période, les revenus ont été de 899 millions d'euros, en augmentation de 2,8% en glissement annuel, pour un Ebitda ajusté de 545 millions d'euros stable par rapport à l'année antérieure. Le bénéfice net ajusté a été de 168 millions d'euros, en croissance de 11%. Le groupe se dit en bonne voie pour délivrer une robuste performance en termes de revenus et d'Ebitda en 2022. Plus de 90% de la guidance 2022 de revenus (1,75-1,81 MdE) est sous contrat, et les perspectives d'Ebitda ajusté sont aussi en voie de réalisation.

* Les valeurs liées à la consommation restent délaissées. Carrefour reperd 1% et Danone cède 0,2%. DZ Bank est quand même passé à l'achat sur Danone en visant 63 euros.