Mi-séance Paris : et maintenant les 5.100 points !

LA TENDANCE

L'euphorie est de retour sur le CAC40 qui a largement dépassé les 5.100 points ce matin, en hausse de plus de 2% ! L'indice parisien progresse encore de 1,7% vers la mi-journée sur les 5.100 points. Si hier, l'annonce par Christine Lagarde de l'augmentation de la taille du "programme d'achats d'urgence pandémique" (PEPP) de la BCE avait permis de maintenir les 5.000 points, il est évident que cette nouvelle mesure, est considérée comme un puissant facteur de soutien pour les marchés !

Le courant acheteur étend l'ampleur du rebond engagé par le CAC40 depuis la mi-mars pour le porter à 40% ! Près de 1.500 points auront été repris depuis le point bas du 16 mars dernier. C'est d'ailleurs encore les valeurs les plus impactées pas la crise sanitaire (automobile, aéronautique) qui progressent le plus fortement. Le secteur bancaire accélère aussi son rebond en bénéficiant par ricochet de la remontée des marchés. A cela s'ajoutent les bonnes nouvelles sur le plan sanitaire : selon le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, l'épidémie est actuellement "contrôlée" sur le territoire français.

Côté devises, l'Euro a été dopé par les annonces d'hier et se maintient à un plus haut de trois mois, autour de 1,133. Les chiffres officiels de l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de mai seront à suivre cet après-midi. Le consensus Refinitiv table sur la destruction de 8 millions d'emplois et sur un taux de chômage frôlant les 20%.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Renault prolonge son rebond de 8% à 25,5 euros et PSA Groupe reprend 6% à 15 euros.

* Société Générale s'adjuge 8%, Airbus et AccorHotels plus de 5%.

* Saint-Gobain (+2,6% à 32,1 euros) poursuit la montée en puissance de son exploitation et enregistre semaine après semaine une amélioration progressive. Depuis le mois d'avril, où le niveau d'activité globale du Groupe a atteint environ 60% du niveau de l'an dernier, de nombreux pays ont vu leur situation sanitaire et économique évoluer favorablement. Sur l'ensemble du mois de mai, l'activité du Groupe dépasse désormais les 80% à jours ouvrés comparables, avec des disparités fortes selon les marchés et les pays.

* Air France KLM bondit de 12% à 5,55 euros portant ses gains à 30% sur les quatre dernières séances. Si le titre a encore beaucoup de chemin à faire pour effacer les pertes essuyées sur les cinq premiers mois de l'année, les investisseurs semblent soulager par les signes d'amélioration de la demande à travers le monde. De quoi espérer un été plus ensoleillé pour le secteur. Aux Etats-Unis, American Airlines s'est envolé de 41% hier à Wall Street, signant la plus forte progression de son histoire, après avoir annoncé une hausse de 74% de son nombre de vols en juillet par rapport à ce mois-ci. Le transporteur réalisera environ 4.000 vols quotidiens le mois prochain, contre 2.300 en juin. Ce niveau équivaut à seulement 40% des capacités de l'année précédente, mais montre une réelle amélioration par rapport aux dernières semaines.

* Vinci gagne 2,5% à 90,7 euros. Seymour Whyte, filiale australienne de Vinci Construction, a remporté deux contrats dans le Queensland, en Australie. Le premier contrat, en partenariat avec John Holland (50/50), concerne les travaux de protection contre les inondations et de fluidification du trafic sur la Bruce Highway, dans la région de la Sunshine Coast au nord de Brisbane. D'un montant de 114 millions d'euros (185 millions de dollars australiens), il comprend la réhabilitation des échangeurs, la réalisation de nouveaux raccordements, de nouveaux ponts et de nouveaux équipements de drainage sous l'autoroute. Le deuxième contrat concerne le premier lot de rénovation de l'autoroute du Pacifique (M1), entre Varsity Lakes et Tugun, proche de la frontière entre le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud. Il est d'un montant de 60 millions d'euros (97 millions de dollars australiens).

* AXA s'adjuge 3% à 19,7 euros. Le Credit Suisse a réitéré son avis 'surperformer' sur l'assureur avec une cible de 22 euros. Le courtier suisse a réduit ses estimations de résultats 2020 à la suite des dernières annonces du groupe mais pense que la politique de dividende sera maintenue et continue à considérer le rapport rendement/risque de l'action comme très attractif.

VALEURS EN BAISSE

* Pas de baisses significatives sur le CAC40. L'Oréal reste en retrait de 0,6% à 265 euros.

* Lysogène (-20% à 3 euros) a annoncé aujourd'hui qu'à la suite de discussions avec les autorités réglementaires américaines de la Food & Drug Administration (FDA), une suspension clinique avait été émise pour l'étude AAVance (NCT03612869), une étude clinique internationale de phase 2/3 évaluant un traitement par thérapie génique de la Mucopolysaccharidose de type IIIA (MPS IIIA, connue sous le nom de Syndrome de Sanfilippo de type A).

* Maisons du Monde (-2% à 11,2 euros) a obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 150 millions d'euros. Ce prêt d'une maturité d'un an est agrémenté d'une option d'extension pouvant aller jusqu'à cinq ans additionnels (juin 2026). Maisons du Monde Annonce avoir auparavant terminé le premier trimestre 2020 avec une situation de liquidité de 222 millions d'euros, grâce notamment au tirage de deux lignes de crédit renouvelables pour 150 millions d'euros.