Mi-séance Paris : énorme chute d'Alstom

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reste en légère baisse (-0,2% à 6.980 points), incapable de retrouver les 7.000 points alors que l'indice de la bourse de Paris est handicapé ce jeudi par une chute de près de 40% de l'action Alstom. Le groupe ferroviaire est renvoyé parmi les plus petites capitalisations du CAC40 après un avertissement sur son niveau de cash-flow libre.

Wall Street semble décidé à évoluer cette semaine de manière erratique au fil des rapports parfois contradictoires concernant le marché américain du travail. Les investisseurs, qui sanctionnaient avant-hier durement des chiffres de l'emploi trop solides pour le mois d'août, saluaient aussi rapidement hier des données quant à elles très inférieures aux attentes de l'emploi privé pour le mois de septembre. Il semblerait donc que la mémoire des investisseurs soit actuellement limitée à 24 heures...

Les prochains chiffres de l'emploi seront donc surveillés de très près. Il reste trois rapports sur le sujet cette semaine, avec ce jeudi l'étude Challenger sur les destructions de postes annoncées et les inscriptions hebdomadaires au chômage, puis demain l'incontournable rapport mensuel du Département américain au Travail sur la situation de l'emploi pour le mois de septembre.

VALEURS EN HAUSSE

* Hexaom bondit de 15% à 15 euros après de bons résultats semestriels malgré les difficultés du secteur de la construction de maisons neuves. Le groupe a réalisé sur le premier semestre 2023 une bonne performance opérationnelle. Le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 552 ME en hausse de 10,3% à périmètre comparable et le résultat opérationnel progresse de 4,3% à 21,6 ME soit une marge opérationnelle de 3,9%. L'an dernier, elle se situait à 4,1%.Quant au résultat net des activités poursuivies, il atteint 15,4 ME au lieu de 15 ME l'an dernier à la même époque.

* Exail Technologies (+1,4% à 16 euros) est en train de réaliser une année record pour les systèmes de navigation, portée notamment par l'enchainement des succès commerciaux dans le secteur de la défense navale. Le groupe annonce aujourd'hui quatre nouveaux contrats importants à destination de trois marines européennes et une marine asiatique. Ces commandes incluent plusieurs modèles de centrales inertielles, dont le modèle Marins, le plus performant du groupe. Au total, ces commandes représentent près de 10 ME, avec des livraisons prévues fin 2023 et en 2024.

* Aucune hausse significative d'au moins 1% parmi les valeurs du CAC40.

VALEURS EN BAISSE

* Casino (+6% à 1,27 euro) a conclu ce jour un accord intitulé accord de lock-up relatif à sa restructuration financière, avec, d'une part EP Equity Investment III s.à r.l., une entité contrôlée par M. Daniel Kretínský, Fimalac et Attestor (ciaprès collectivement "le Consortium") et, d'autre part, des créanciers détenant économiquement 75% du Term Loan B, des principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers susvisés détenant économiquement 92% du RCF, ainsi que des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 58% de ces obligations.

* Alstom chute de 37% à 13,4 euros après avoir été incotable à la baisse en début de séance. La faute aux dernières informations du groupe, via une financière préliminaire concernant le 1er semestre de l'exercice fiscal 2023-2024, clos le 30 septembre. La marge d'exploitation ajustée devrait s'établir ainsi à 5,2% pour le 1er semestre de l'exercice fiscal, contre 4,9% lors du 1er semestre de l'exercice précédent, en ligne avec la trajectoire. "Nous confirmons notre perspective d'une marge d'exploitation ajustée d'environ 6% pour l'exercice fiscal 2023-2024, indique le groupe. Mais c'est surtout l'annonce du cash-flow libre qui ne passe pas en bourse : il s'établit en effet à -1,15 MdE pour le 1er semestre de cet exercice fiscal, contre -45 ME lors du 1er semestre de l'exercice précédent. Le cash-flow libre pour l'exercice fiscal 2023-2024 est désormais attendu dans une fourchette entre -500 et -750 ME, alors qu'il avait été annoncé précédemment comme étant 'significativement positif'...

* Fnac Darty (-1,5% à 21,6 euros) et CEVA Logistics, filiale du groupe CMA CGM, ont annoncé la signature d'un accord en vue d'établir une entreprise commune dont l'ambition serait de devenir un acteur majeur européen du marché de la logistique e-commerce et du SaaS Marketplace.

* Technip Energies (-0,3% à 22,6 euros) a remporté auprès de Galp des contrats d'ingénierie, de services pour la fourniture d'équipements et de supervision de la construction pour une unité de biocarburants avancée et une unité d'hydrogène vert pour sa raffinerie de Sines au Portugal. Ces deux projets s'inscrivent dans le cadre du programme de Galp visant à réduire l'empreinte carbone de la raffinerie et de ses produits.