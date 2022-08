Mi-séance Paris : encore un peu plus haut pour le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après une belle séquence de rebond et près de 4% de repris la semaine dernière, le CAC 40 ralentit le rythme ce lundi mais progresse quand même de 0,4% autour de 6.475 points en fin de matinée. Cette première semaine du mois d'août s'annonce plus calme que la précédente qui a été le théâtre d'un déluge de publications semestrielles.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré une fois encore que l'économie américaine n'était pas en récession, malgré le rapport sur le PIB de jeudi qui montrait une nouvelle baisse de la croissance pour le deuxième trimestre consécutif. Au lieu de cela, Yellen a déclaré aux journalistes hier que la croissance américaine ralentissait après avoir augmenté à un rythme effréné à la suite de la pandémie... Tout serait donc question de point de vue, et la 'récession technique' actuelle n'en serait donc pas une, pour le moment du moins. "Ce rapport indique une économie en transition vers une croissance plus stable et durable", a déclaré Yellen.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Renault gagne 4,7% à 30 euros. Le constructeur automobile, qui aligne une quatrième séance de forte progression, reste porté par son excellente publication semestrielle et le relèvement de ses objectifs annuels de marge opérationnelle et de free cash-flow. Le groupe au losange, engagé dans un délicat exercice de restructuration et de repositionnement stratégique, a annoncé vendredi viser une marge opérationnelle supérieure à 5% en 2022, contre environ 3% jusqu'ici, et un free cash flow opérationnel de l'automobile supérieur à 1,5 milliard d'euros, contre positif précédemment. Par ailleurs, alors que les immatriculations de voitures neuves en France ont diminué de 7,06% en rythme annuel en juillet, celles du groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) ont augmenté de 10,84%. Selon les données de la Plateforme automobile, 107.547 véhicules particuliers ont été immatriculés dans l'Hexagone le mois dernier. Sur le front des analystes, le Credit Suisse a rehaussé son objectif de 25 à 30 euros tout en restant 'neutre' alors qu'Invest Securities ('achat') a remonté sa cible de 45,8 à 55 euros.

* Stellantis gagne aussi 2,7% à 14,3 euros malgré une moins bonne performance commerciale en France en juillet. Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont baissé le mois dernier de 9,91% par rapport à un an plus tôt.

* Air France KLM remonte encore de 5% à 1,41 euro, aidé par HSBC qui est repassé à "acheter", contre "conserver" et vise 1,6 euro par titre.

* STMicro progresse de 1,3% à 37,4 euros. Citi a revalorisé STMicro de 44 à 52 euros ('achat') et Goldman Sachs a relevé son objectif de 37 à 41,5 euros ('neutre').

VALEURS EN BAISSE

* Innate Pharma plonge de 16% à 2,54 euros, délaissé après qu'AstraZeneca eut informé la biotech française de l'arrêt du développement de monalizumab en combinaison avec Erbitux (cetuximab). Une décision qui fait suite à une analyse intermédiaire de l'essai INTERLINK 1. Cette analyse de futilité prévue dans le protocole n'a pas atteint son seuil prédéfini d'efficacité.

* Vinci cède 0,6% à 92,8 euros. Le Groupe aéroportuaire Centre Nord (OMA), qui administre et opère des aéroports dans le centre et le nord du Mexique, a annoncé que le groupe français Vinci avait conclu un accord d'une valeur de près de 815 millions de dollars avec Fintech Advisory pour racheter sa participation de 29,9% dans OMA. La transaction doit encore recevoir une approbation réglementaire, a indiqué OMA dans un communiqué.

* Légère baisse de Dassault Systèmes à 41,6 euros. Invest Securities a dégradé le dossier à 'vendre' tout en ajustant sa cible de 32 à 35 euros.

* Danone et Carrefour reculent de 1%, pénalisés par des arbitrages sectoriels liés au contexte d'inflation.