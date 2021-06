Mi-séance Paris : encore plus haut !

Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — L 'indice parisien est en mesure de repousser à nouveau le plus haut de plus de 20 ans touché hier en séance, à 6 560,39 points... Le CAC40 gagne 0,35% en fin de matinée autour de 6.565 points, les investisseurs n'étant toujours pas disposés à vendre et prendre des bénéfices sur les actifs à risque. Les gains du CAC40 sur les 5 premiers mois de l'année dépassent désormais 18%.

Bien qu'elles restent attentives aux risques d'inflation, les équipes d'UBS estiment d'ailleurs que la toile de fond reste propice aux actions, le contexte étant plus favorable aux parties cycliques du marché, notamment l'énergie et les services financiers. L'approche de la réunion de la Banque centrale européenne et de la publication des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, attendus tous deux pour jeudi, pourraient toutefois limiter les initiatives.

VALEURS EN HAUSSE

* On retrouve des cycliques dans le haut du palmarès du CAC40 : Safran et Saint-Gobain progressent de près de 2%.

* TF1 gagne 1% à 8,64 euros. Il faudra peut-être patienter jusqu'à l'été 2022 pour connaître la décision de l'autorité française de la concurrence sur le projet de rapprochement entre TF1 et M6. Isabelle De Silva, la présidente du régulateur, l'a elle-même indiqué sur 'BFM Business' ce matin. Après plusieurs semaines de spéculations, les deux premières chaînes privées de l'Hexagone ont confirmé le mois dernier leur projet de fusion dans le cadre duquel Bouygues prendrait 30% du nouvel ensemble tandis que l'allemand RTL, filiale de Bertelsmann, conserverait 16% de la nouvelle entité.

* Navya (+1,5% à 2,59 euros) lance de nouvelles expérimentations en Allemagne, premier marché de la Société avec 16 navettes commercialisées, dont 9 en 2020. L'Allemagne représente l'un des principaux marchés pour les véhicules autonomes au plan mondial. Désirant se positionner en tant que pionnier des solutions de mobilité autonome, l'Allemagne est le premier pays au monde à adopter un cadre juridique dédié aux véhicules autonomes de niveau 4, ouvrant la voie à de nombreuses applications commerciales. Ces nouvelles dispositions législatives adoptées au mois de mai 2021, qui autorisent la circulation de véhicules sans conducteur en service régulier sur route ouverte vont permettre d'accélérer le développement du secteur.

* AKKA Technologies (+3%) a annoncé le déploiement d'une solution clé en main permettant de reconvertir des avions de transport militaire immobilisés au sol ou inutilisés en avions bombardiers d'eau. Les premiers kits ont été conçus pour les avions A400M et Casa C-235 & C-295, des systèmes similaires pouvant être installés dans tout autre avion équipé d'une porte cargo arrière.

VALEURS EN BAISSE

* Une seule baisse significative sur le CAC40 : Crédit Agricole cède 1,2% à 12,33 euros.

* TotalEnergies (-0,3% à 39,4 euros) : La Municipalité d'Amsterdam a attribué la concession pour l'extension de son réseau public de recharge pour véhicules électriques au géant français. Dans le cadre de ce contrat, dont le montant n'a pas été dévoilé, TotalEnergies étendra le réseau actuel d'Amsterdam en installant 2.200 nouveaux points de recharge pour VE d'ici à l'automne 2022.