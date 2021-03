Mi-séance Paris : encore du vert !

Mi-séance Paris : encore du vert !









Crédit photo © Reuters

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 s'est approché des 6.100 points ce matin mais réduit sa progression autour de 0,3% en fin de matinée à 6.065 points. La bourse de Paris pourrait ainsi aligner une sixième séance consécutive dans le vert ce lundi, avec même 10 progressions lors des 11 dernières séances.

Les investisseurs sont clairement séduits par les perspectives de rebond économique alors que les campagnes de vaccination progressent un peu partout dans le monde, faisant reculer la pandémie. La cote américaine progresse légèrement avant bourse ce lundi, à deux jours du verdict monétaire de la Fed et de la conférence de Jerome Powell. Il s'agira pour le patron de la Fed de rassurer encore les marchés, inquiets du risque d'inflation et du niveau des rendements obligataires.

Janet Yellen, ex-patronne de la Fed et nouvelle Secrétaire américain au Trésor, a estimé encore que le risque d'inflation découlant du plan de stimulus était mineur. Cette semaine, le FOMC devrait très certainement conserver ses taux proches de zéro et confirmer la poursuite de rachats d'actifs obligataires au rythme mensuel actuel de 120 milliards de dollars. La prévision de croissance du PIB américain pour 2021 pourrait quant à elle passer à 5,8%, contre 4,2% auparavant. Une légère hausse de la prévision d'inflation pourrait aussi être au programme.

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Danone bondit de 4% à 60,4 euros après la victoire des investisseurs activistes face à Emmanuel Faber. L'emblématique patron du géant de l'agroalimentaire, sous la pression de plusieurs actionnaires, dont la société d'investissement Artisan Partners et le fonds activiste Bluebell Capital, a été évincé de son poste de Président quelques jours après avoir renoncé à sa fonction de DG. Il sera remplacé à la tête du CA par Gilles Schnepp (ancien patron de Legrand) alors que la priorité du nouveau président et du conseil d'administration est désormais de conduire la transition, notamment à travers la recherche d'un nouveau directeur général.

* Stellantis évolue en hausse de 3,2% à 15 euros. Le titre du constructeur automobile progresse d'ailleurs pour la sixième séance consécutive ce lundi, soutenu par une note de la Deutsche Bank qui a débuté le suivi de la valeur avec un conseil 'achat' et un objectif de 20 euros.

* Sanofi gagne 1,4% à 81 euros. Les résultats positifs d'un essai de phase III ayant démontré le bénéfice d'une monothérapie par Libtayo (cémiplimab) - l'inhibiteur de PD-1 développé par Sanofi et Regeneron - sur la survie globale, comparativement à une chimiothérapie, chez des patientes atteintes d'un cancer du col de l'utérus déjà traité par chimiothérapie, en rechute ou métastatique, ont été annoncés aujourd'hui.

* Carrefour (+0,5%) a finalisé l'acquisition des magasins Supersol en Espagne. La transaction porte sur 172 magasins de proximité et supermarchés, situés principalement en Andalousie et dans la région de Madrid, pour une valeur d'entreprise finale de 78 millions d'euros. Carrefour consolide ainsi sa position de numéro 2 en Espagne, en diversifiant son parc et en renforçant sa présence dans les formats de croissance.

VALEURS EN BAISSE

* Une seule valeur du CAC40 recule de plus de 1% : Alstom revient à 42,76 euros.

* M6 rend 2,5% à 18,8 euros. Le titre avait flambé de 13% la semaine dernière alors que la participation de l'Allemand Bertelsmann dans le groupe audiovisuel français attire les convoitises.