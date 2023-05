Mi-séance Paris : encore du rouge, Casino chahuté, Coface et Atos recherchés

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Toujours pas de rebond pour le marché parisien. Dans le vert en matinée, le CAC40 cède 0,22% à 7.213 pts à la mi-journée, dans le rouge pour la cinquième séance consécutive. Les opérateurs restent à l'écoute de la situation aux Etats-Unis où un accord sur le plafond de la dette se fait toujours attendre même si des avancées ont eu lieu au cours des dernières heures. "Le marché reste très concentré sur les pourparlers sur le plafond de la dette américaine, même si nous nous sommes trouvés dans cette situation à plusieurs reprises ces derniers temps", explique à 'Bloomberg' Stuart Cole, macro-économiste en chef chez Equiti Capital UK. "La reprise vue hier suite aux meilleures prévisions de ventes de Nvidia suggère que dès qu'une opportunité se présente, les inquiétudes concernant les pourparlers sur la dette sont rapidement oubliées".

La tech européenne continue à se dinguer dans le sillage de l'envolée historique de Nvidia hier. En France, Casino chute après l'annonce de l'ouverture d'une procédure de conciliation avec ses créanciers, Atos bondit après une importante victoire judiciaire aux Etats-Unis et Coface grimpe après de bons résultats trimestriels.

Sur le front macro, le programme est léger en Europe mais chargé outre-Atlantique : les opérateurs suivront les commandes de biens durables du mois d'avril (14h30 ; consensus -1% et -0,1% hors transport), les revenus et dépenses des ménages (14h30 ; consensus : +0,4% et 0,5%), l'indice PCE des prix associé (consensus : +0,3%), les stocks et ventes de grossistes (14h30 ; consensus : stable) ainsi que l'indice final du sentiment des consommateurs mesuré par l'Université du Michigan (16h00 ; consensus : 58).

Sur le marché pétrolier, le brut pointe en légère hausse avec un baril de Brent qui se négocie à 76,6$ à Londres. L'once d'or prend 0,6% à 1.953$. Sur le marché des devises, l'indice dollar évolue autour des 104 pts, tandis que l'euro tombe à 1,0734$ entre banques (-0,1%).

VALEURS EN HAUSSE

* Waga Energy s'envole de 9% à 24 euros. La société a démarré sa première unité de production de gaz naturel renouvelable (biométhane) au Canada en partenariat avec Énercycle et Énergir. Waga Energy et Énercycle ont commencé à injecter du gaz naturel renouvelable (GNR), aussi appelé biométhane, dans le réseau d'Énergir en démarrant l'unité WAGABOX(R) installée sur le lieu d'enfouissement des déchets à Saint-Étienne-des-Grés (Québec, Canada). Cette unité a la capacité d'injecter jusqu'à 130 GWh de GNR par an, soit 12,4 millions de mètres cubes chaque année, dans le réseau gazier contribuant ainsi aux objectifs fixés par le " Plan pour une économie verte " du Gouvernement québécois.

* Coface bondit de plus de 7% à 13 euros. Le titre n'avait d'ailleurs plus enregistré une telle progression quotidienne depuis plus d'un an ! L'assureur crédit a réalisé un très bon début d'année avec un résultat net (part du groupe) de 61,2 ME, en hausse de 17%, pour un chiffre d'affaires consolidé de 475,1 millions d'euros, en progression de +11,4% à taux de change et périmètres constants. Les primes d'assurance ont augmenté de 10,9% à données comparables et le ratio combiné net de réassurance s'établit à 66,2%, en amélioration de 1,8 ppt sur un an et de 7,2 ppts par rapport au trimestre précédent. A la suite de cette bonne publication de résultat, Oddo BHF relève de 7% sa prévision de RN 2023 à 226 ME. A 'surperformer' sur la valeur, l'analyste note que Coface continue de bénéficier de dynamiques opérationnelles favorables, avec un bon ratio combiné et une croissance qui reste soutenue (même si elle devrait logiquement ralentir d'ici la fin de l'année). Sur la base du cours actuel, le titre offre un rendement 2023 attractif, estimé à 9,9%.

* Atos s'adjuge 4,5% à 13,8 euros ! Le 25 mai, la Cour d'appel des Etats-Unis a annulé une décision de première instance rendue pour le district Sud de New York, dans le cadre du litige en cours entre Syntel et TriZetto, filiale de Cognizant. Celle-ci jugeait Syntel, qui fait désormais partie d'Atos, responsable de 570 millions de dollars de dommages et intérêts en raison de l'appropriation illicite de secrets commerciaux et de la violation de droits d'auteur présumées. L'affaire a débuté en 2015, avant l'acquisition de Syntel par Atos en 2018. Atos maintient son évaluation, telle que communiquée précédemment, selon laquelle le montant maximum des dommages et intérêts légalement disponibles pour TriZetto est d'environ 8,5 millions de dollars. Cette décision favorable lève une incertitude considérable pour Atos et ses parties prenantes, souligne la société de services du numérique.

* Faurecia et Valeo sont recherchés ce vendredi, sur des gains respectifs de 3,4% et 2,1%. Jefferies a réveillé les équipementiers automobiles cotés à Paris en passant de 'sous-performer' à 'acheter' sur les deux groupes français. Le broker explique que les équipementiers commencent à bénéficier d'un environnement d'exploitation plus favorable alors que le cycle de baisse des bénéfices post-pandémique touche à sa fin. Les fournisseurs ont considérablement sous-performé les constructeurs automobiles au cours des trois dernières années et leurs marges sont "déprimées". Le courtier a remonté son objectif de cours sur Faurecia de 16 à 24 euros et de 15 à 22 euros sur Valeo.

* Gaussin (+4% à 1,68 euro) a signé un contrat de partenariat avec Plastic Omnium visant à accélérer le développement de la gamme hydrogène de Gaussin avec l'intégration de systèmes complets H2 de Plastic Omnium au sein des véhicules APM. Ce partenariat doit permettre d'accroître la performance des véhicules Gaussin et d'accélérer leur mise sur le marché. Pour Plastic Omnium, l'accord accroît le champ d'application de sa technologie et met son savoir-faire au service de pionniers de la mobilité zéro-émission. Le contrat signé par Gaussin et Plastic Omnium prévoit la coopération des deux acteurs en vue d'intégrer les systèmes complets à hydrogène de Plastic Omnium au sein des véhicules APM de Gaussin. L'innovation est au centre de ce partenariat et ouvre ainsi des perspectives prometteuses, avec une solution hydrogène pour les applications portuaires de mobilité décarbonée.

VALEURS EN BAISSE

* Nacon chute de 17,5% à 2,15 euros. Le groupe a lancé hier l'un des principaux titres de son exercice : Gollum. Avec une note moyenne de 40/100, l'accueil des journalistes est très réservé et ne devrait pas favoriser le succès du jeu qui sera tout de même aidé par la puissance de sa franchise sur le long terme, note TP ICAP Midcap. La firme possède encore de belles perspectives de rebond sur son activité historique, l'Accessoire. Une mauvaise note sur un jeu ne doit pas non plus mettre en cause la qualité du portefeuille de studios, raison du maintien de la recommandation 'achat' du courtier.

* Casino plonge de 6% à 6,3 euros pour sa reprise de cotations. Comme pressenti, le distributeur a annoncé l'ouverture d'une procédure de conciliation pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois. Cette procédure a pour objectif de permettre au groupe Casino d'engager des discussions avec ses créanciers financiers dans un cadre juridiquement sécurisé. Dans le cadre des discussions en cours avec le groupe TERACT et le Groupement Les Mousquetaires d'une part, ainsi que dans le prolongement de la proposition qui lui a été faite par EP Global Commerce d'autre part, le groupe Casino considère que la procédure de conciliation permettra d'encadrer au mieux les discussions avec ses créanciers et des investisseurs potentiels.

Casino a par ailleurs annoncé la signature avec le Groupement Les Mousquetaires, propriétaire de la chaîne de supermarchés Intermarché, d'un "protocole d'intentions qui prolonge et étend significativement leurs partenariats industriels et d'achat, et qui optimise leurs réseaux respectifs". Ce protocole prévoit la cession par le groupe Casino au Groupement Les Mousquetaires d'un ensemble de points de vente issus du périmètre Casino France (Hypermarchés, Supermarchés, Enseignes de proximité) représentant environ 1,05 milliard d'euros de chiffre d'affaires HT. Le Groupement Les Mousquetaires s'est également engagé (promesse d'achat) à acquérir auprès du groupe Casino, si celui-ci en fait la demande, un volume complémentaire de magasins représentant 461 millions d'euros de chiffre d'affaires HT. Enfin, le Groupement Les Mousquetaires participera, dans des conditions de participation minoritaire, au futur tour de table du groupe Casino, avec un investissement en fonds propres à hauteur de 100 ME.

* Orpea (-0,2% à 2,2 euros) a signé avec Adoro SIA un accord portant sur la vente d'une maison de retraite localisée à Riga, soit l'ensemble de ses activités en Lettonie. La réalisation de cette transaction reste soumise à des conditions suspensives usuelles et devrait intervenir dans le courant du 3ème trimestre 2023. Orpea rappelle avoir la volonté de revoir le périmètre de ses activités en privilégiant les marchés sur lesquels le groupe dispose d'une position de leader parmi les opérateurs privés.

* Michelin (-0,2% à 27,1 euros) a annoncé la vente de ses activités russes à Power International Tires LLC, actant sa sortie de la Russie où il avait suspendu ses activités l'an dernier en raison de l'invasion de l'Ukraine décidée par Moscou. Le groupe clermontois, qui était présent en Russie depuis 1997, a signé un accord avec Power International Tires LLC pour le rachat de ses deux sociétés locales, Michelin Russia Tyre Manufacturing Company (MRTMC) LLC et Camso CIS LLC. Les coûts relatifs à la cessation des activités en Russie ont été provisionnés sur l'année 2022 mais Michelin comptabilisera néanmoins sur le mois de mai 2023 une charge estimée à quelques dizaines de millions d'euros correspondant aux écarts de conversion. Cette écriture n'aura pas d'effet sur les objectifs financiers pour 2023, a assuré le groupe.