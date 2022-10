Mi-séance Paris : encore beaucoup de publications, tendance mitigée

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Encore beaucoup de mouvement dans le palmarès en lien avec un très grand nombre de publications trimestrielles encore au programme. La tendance reste cependant négative avec un CAC40 en baisse de 0,5% autour de 6.210 points. Le marché parisien fait le tri parmi les annonces d'Airbus, Safran, Sanofi, Danone, Valeo, Ubisoft, Air France-KLM ou encore Saint-Gobain... Des publications mitigées, avec des avertissements et des relèvements de perspectives.

En France, l'inflation a réaccéléré en octobre ! Selon les données préliminaires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 6,2% sur le mois, après +5,6% en septembre, et contre 5,7% de consensus. Cette hausse de l'inflation serait due à l'accélération des prix de l'énergie, de l'alimentation et des produits manufacturés. Les prix des services et du tabac augmenteraient au même rythme que le mois précédent, détaille l'Insee. Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 1%, après un repli de 0,6% en septembre, et contre une hausse limitée à 0,5% attendue par le marché.

Amazon et Apple ont déçu à Wall Street et leurs titres reculent dans les échanges hors séance après avoir fait état jeudi après la clôture de Wall Street de prévisions décevantes pour le dernier trimestre de l'année, le géant mondial du commerce en ligne évoquant de son côté l'impact de l'inflation sur la consommation.

VALEURS EN HAUSSE

* Safran (+1,8% à 113 euros) a relevé ce matin ses prévisions de chiffre d'affaires et de cash-flow libre pour 2022, alors que son CA du troisième trimestre a progressé de 29,9% en rythme annuel, porté par un dollar fort... Le chiffre d'affaires de Safran a grimpé de 17,9% sur une base organique au troisième trimestre à 4,85 Milliards d'euros, grâce notamment aux activités Propulsion et Aircraft Interiors. Le groupe, qui anticipait un chiffre d'affaires compris entre 18,2 et 18,4 Milliards d'euros en 2022, s'attend désormais à ce qu'il se situe autour de 19 Milliards d'euros, prévoyant une croissance des activités de service et une hausse du dollar.

* Sanofi (+2,3% à 84,4 euros) révise en légère hausse la prévision de bénéfice net par action de ses activités pour l'exercice 2022, après une croissance de 9% à changes constants de ses ventes au troisième trimestre, soutenue par la médecine de spécialités et les vaccins. Le groupe table désormais sur une hausse d'environ 16% à changes constants de son BNPA, contre 15% de croissance attendue en juillet dernier. Le résultat opérationnel des activités du groupe Sanofi a grimpé de 26,5% au troisième trimestre à 4,5 Milliards d'euros, ce qui est nettement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de la place qui était située 4,18 Milliards d'euros. La vigueur du dollar a également amplifié la croissance des revenus du groupe à l'international...

* Danone gagne 2% à 49,4 euros. Les objectifs 2022 sont relevés avec une croissance du chiffre d'affaires désormais attendue entre +7 et +8% en données comparables. La marge opérationnelle courante supérieure à 12% est confirmée.

* Airbus (+0,5% à 106,7 euros) a fait part d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 27% à 13,31 milliards d'euros. Le groupe a relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponibles pour 2022 en raison de la vigueur du dollar et a réaffirmé ses objectifs de livraison et de production, tout en retardant de quelques mois la mise en service de son nouveau monocouloir, l'A321XLR. Le constructeur aéronautique a enregistré un Ebit ajusté au troisième trimestre en hausse de 26% à 836 millions d'euros, ce qui ressort nettement sous les attentes des analystes qui tablaient sur 887 millions d'euros en moyenne.

* Maisons du Monde avance de 2,8% à 9,9 euros au lendemain de son point trimestriel, et aligne une cinquième séance consécutive dans le vert. Le leader européen de la maison inspirante et accessible a réitéré ses objectifs 2022 après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 882,4 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, en repli de 5,9% sur un an, mais en hausse de +8% par rapport à 2019. Le plan d'action annoncé en mai visant à contenir les coûts et protéger le cash est en bonne voie, a précisé la direction.

VALEURS EN BAISSE

* Air France-KLM (-11% à 1,4 euro) a fait état d'un résultat d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes de la place, grâce à une reprise de la demande et malgré une baisse des capacités en sièges et la pression inflationniste sur les coûts. La compagnie aérienne a ainsi enregistré un résultat d'exploitation de 1,02 Milliard d'euros au troisième trimestre, supérieur aux 844 Millions d'euros anticipés par un consensus de place. AirFrance-KLM a par ailleurs affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 8,11 Milliards d'euros, un résultat supérieur aux niveaux de 2019 et a confirmé sa prévision de capacité annoncée en juillet dernier pour l'année en cours et le quatrième trimestre, en se disant "confiant dans la poursuite de la reprise". Pour le premier trimestre 2023, le groupe aérien anticipe des capacités à environ 90%.

* Saint-Gobain (-1,2% à 40,6 euros) affiche un chiffre d'affaires de 38,4 milliards d'euros à fin septembre. A données comparables, le chiffre d'affaires progresse de +14,5% à fin septembre et de +13,4% au troisième trimestre 2022 par rapport au troisième trimestre 2021. Le groupe annonce que cette performance reflète la bonne dynamique de ses segments, qui affichent tous une croissance interne à deux chiffres, portée tout particulièrement par les Solutions de Haute Performance, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. La rénovation en Europe reste résiliente, alors que le marché de la construction neuve ralentit. La hausse des prix s'établit à +15% sur le troisième trimestre (+15,3% au premier semestre), permettant de générer au niveau Groupe un écart prix-coûts positif sur le trimestre et à fin septembre dans un environnement de coûts des matières premières et de l'énergie qui reste fortement inflationniste. Les volumes du Groupe s'inscrivent en effet en léger repli de -0,8% à fin septembre, et de -1,6% au troisième trimestre avec un effet jours ouvrés d'environ -0,5% (plus significatif en Europe du Sud) sur cette dernière période. Dans un environnement fortement inflationniste, Saint-Gobain anticipe désormais une augmentation de ses coûts d'énergie et de matières premières légèrement supérieure à 3 milliards d'euros en 2022 par rapport à 2021. Cette inflation concerne à la fois les matières premières, les transports et le coût de l'énergie, particulièrement en Europe. Le Groupe dispose de couvertures pour le gaz naturel et l'électricité, à hauteur d'environ 80% de ses besoins pour l'année 2022 et d'environ 60% pour l'année 2023. La facture énergétique de Saint-Gobain devrait s'élever à près de 2,5 milliards d'euros en 2022. Le groupe confirme viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation en 2022 par rapport à 2021 à taux de change comparables.

* Bic plonge de 11% à 58 euros après son point trimestriel. Si le groupe a fait état d'une forte croissance sur neuf mois avec un chiffre d'affaires de 1,707 milliard d'euros, en hausse de +1,6% à base comparable et de 13,8% à taux de change constants, sa marge brute a baissé de 2,5 points à 48,9% en publié, et de 2,8 points hors Inkbox. Le résultat d'exploitation ajusté augmente de 8% à 268,5 ME mais la marge recule de 210 pb à 15,7%. L'effet de levier opérationnel lié à la croissance du chiffre d'affaires (+4,2 pts) a été plus que neutralisé par la hausse des dépenses de soutien à la marque (-0,9 pt), et des dépenses opérationnelles (-1,6 pt) ainsi que par l'impact des récentes acquisitions dont Inkbox (-0,9 pt), précise le management.

* Valeo recule de 7% après son chiffre d'affaires trimestriel et des prévisions annuelles confirmées.

* Solutions 30 (-11%) a prévenu que son chiffre d'affaires 2022 devrait rester sur les mêmes niveaux que celui de 2021, tandis que la progression de la marge d'EBITDA sur la fin d'exercice est soumise aux négociations tarifaires en cours. A partir de 2023, Solutions 30 espère renouer avec une croissance plus dynamique portée par le développement soutenu des activités hors de France, et enregistrer une amélioration de sa rentabilité.