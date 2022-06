Mi-séance Paris : en mode prudent avant la BCE

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reculait nettement ce matin en repassant sous les 6.400 points. Vers la mi-journée, l'indice parisien ne perd plus que 0,35% autour de 6.425 points.

L'actualité économique américaine est limitée ce jeudi, en attendant l'indice des prix à la consommation du mois de mai et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan demain vendredi. L'attention se tourne vers la décision politique de la BCE attendue ce jeudi.

Le consensus porte sur l'annonce de la fin du QE début juillet, qui serait suivie d'une hausse des taux lors de la réunion du 21 juillet. Le risque d'une hausse de 50 points de base gagne du terrain, même si l'on s'attend à ce que la banque centrale européenne commence son cycle avec un mouvement plus modeste de 25 points de base. Reuters a noté que les marchés monétaires anticipaient actuellement 130 points de base de hausse des taux de la BCE d'ici la fin de l'année, ce qui implique au moins un mouvement de resserrement de 50 points de base. Bank of America a récemment déclaré s'attendre à un total de 150 pb de hausse de taux de la part de la BCE en 2022, dont deux mouvements de resserrement de 50 pb en juillet et septembre.

VALEURS EN HAUSSE

* EDF bondit de 7% à 8,68 euros, soutenu par le retour des espoirs de nationalisation. Selon Les Échos, la réforme d'EDF demeure donc prioritaire pour le gouvernement et bénéficierait d'un "nouveau souffle", grâce au contexte de crise énergétique. Pour éviter de s'attirer les foudres des syndicats ou de l'opposition, le président Emmanuel Macron aurait mis en avant un projet de nationalisation fédérateur. Plusieurs fois reportée durant le précédent quinquennat, la réforme d'EDF semblerait donc aujourd'hui "inévitable", et le retour d'EDF à 100% dans les mains de l'Etat figurerait parmi les chantiers prioritaires du nouveau gouvernement attendus après les élections législatives, aux côtés de la lutte contre l'inflation et de la réforme des retraites. "On serait gagnant à le faire le plus rapidement possible", a indiqué une source au sein des pouvoirs publics, citée par Les Échos.

* En tête du CAC40, Worldline gagne presque 3% à 40,2 euros. JP Morgan a cependant abaissé son objectif de cours de 72 à 59 euros.

* TotalEnergies progresse de 0,6% à 56,9 euros. Le baril de pétrole ne redescend pas et le Brent progresse même encore un peu à 123 dollars. Credit Suisse qui a entamé le suivi du groupe pétrolier à "surperformance" avec un objectif de cours à 60 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Soitec (-1,3% à 173 euros) anticipe pour l'exercice 2022-2023 une croissance de son chiffre d'affaires de l'ordre de 20% à périmètre et taux de change constants. La croissance continuera d'être portée par une augmentation des ventes dans chacun des trois marchés finaux adressés par le groupe. Soitec s'attend en effet à continuer de profiter du déploiement de la 5G, d'une augmentation des ventes destinées à l'industrie automobile ainsi que de la poursuite de tendances de marché soutenues dans le domaine des appareils intelligents. Soitec anticipe également que sa marge d'EBITDA devrait atteindre environ 36% du chiffre d'affaires en 2022-2023 grâce notamment à l'important levier opérationnel dont le Groupe devrait bénéficier grâce à la hausse des volumes. Soitec anticipe que sa performance industrielle devrait se maintenir à un niveau élevé en dépit de prix du matériau brut plus élevés et d'une hausse du coût de l'énergie. En 2021-2022, le résultat opérationnel courant a plus que doublé, passant de 90 ME en 2020-2021 à 195 ME.

* Air Liquide cède 0,7% à 143 euros. Goldman Sachs reste à l'achat mais avec un objectif de cours qui est abaissé de 187 à 170 euros.

* Elior retombe de 2% à 2,88 euros ce jeudi, alors que HSBC a abaissé sa recommandation à "conserver" sur le dossier, contre un avis à "acheter" avec un objectif de cours coupé drastiquement de 7,5 à 3 euros.