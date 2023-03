Mi-séance Paris : en manque de catalyseurs, le CAC40 fait du surplace sur ses niveaux records

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La séance est pour l'instant très calme en bourse de Paris ce mardi, les écarts à la hausse comme à la baisse ne dépassent quasiment pas 1% parmi les valeurs du CAC40. L'indice parisien a quand même frôlé les 7.400 points dans la matinée après avoir brièvement inscrit un nouveau record à 7.401 points en séance hier. En fin de matinée, une légère hausse de 0,2% porte le CAC40 autour de 7.385 points mais les catalyseurs manquent alors que la saison des publications de résultats touche à sa fin.

L'attention des investisseurs est accaparée par l'intervention très attendue, cet après-midi, du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, au Congrès à Washington. Les marchés pourraient être confrontés à un discours plus musclé de Powell. Après avoir mené une remontée des taux d'intérêt à un rythme soutenu l'année dernière, la Fed a opté lors de ses deux dernières réunions pour un relèvement de 25 points de base. Mais la résilience de l'économie et la ténacité de l'inflation observées depuis ont alimenté les craintes que la banque centrale se fasse à nouveau plus agressive...

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, Sanofi gagne 1,3% à 90,3 euros. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accepté d'examiner la demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA, supplemental Biologics License Application) relative à Dupixent (dupilumab) pour le traitement des adultes et adolescents à partir de 12 ans souffrant d'urticaire chronique spontanée (UCS) inadéquatement contrôlée par des médicaments conventionnels, à savoir des antihistaminiques anti-H1.

* Carrefour reprend 0,4% à 18,1 euros, finalement peu impacté par l'engagement de la grande distribution de maintenir les prix les plus bas possible sur un certain nombre de produits du quotidien pendant une durée d'un trimestre.

* Poxel (+30%) bénéficie d'une publication dans la revue Journal of Hepatology de résultats positifs d'une étude d'efficacité et de sécurité (phase II) ayant évalué le PXL065 dans le traitement de a NASH).

* Pizzorno Environnement (+1,8% à 45,6 euros) a réalisé un chiffre d'affaires 2022 de 226,9 ME, en progression de 8,9% par rapport à 2021. Le groupe assure que 2023 bénéficiera des derniers développements en termes de renouvellement de contrats et se félicite d'un solide carnet de commandes fermes qui s'élève à 743 ME (incluant 51% de l'activité Zephire, soit 106 ME).

VALEURS EN BAISSE

* GenSight (-20% à 2,48 euros) subit un retard supplémentaire et prévoit désormais de recevoir l'avis du Comité Européen des Médicaments à Usage Humain (CHMP) d'ici le T1 2024 (précédemment fin septembre 2023), rapidement suivi par le lancement commercial de LUMEVOQ en Europe. En parallèle, GenSight reprendra ses interactions avec la Food and Drug Administration (FDA) américaine afin de sécuriser un parcours réglementaire aux États-Unis.

* Plus forte baisse du CAC40, Orange cède 1% à 10,76 euros.

* Séché Environnement (-0,2% à 107,8 euros) anticipe cette année un chiffre d'affaires contributif à un niveau proche de 1 milliard d'euros avec un taux de marge d'EBE proche de 22%. Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires contributif 2022 de 895,3 ME, en hausse de +21,7% en données publiées et de +14,4% à périmètre et change constants par rapport à 2021. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) atteint 201,6 ME, soit 22,6% du chiffre d'affaires contributif, marquant une hausse de +18,4% sur un an. À périmètre constant, il ressort en hausse de +15,2% (à change constant), pour atteindre 197,5 ME, soit 23,3% du chiffre d'affaires contributif.