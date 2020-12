Mi-séance Paris : en manque de catalyseurs

(Boursier.com) — La bourse de Paris reste en manque de catalyseurs malgré les records de Wall Street. La remontée de l'Euro face au Dollar, au-dessus de 1,21, freine quelque peu les marchés d'actions en Europe. Le CAC40 cède 0,4% en fin de matinée autour de 5.560 points avec un palmarès peu animé.

Les indicateurs PMI des services publiés ce jour à travers le monde sont contrastés. On notera en particulier la très bonne performance de la Chine, qui confirme la vigueur de sa reprise, et le niveau calamiteux de l'indicateur français, conséquence du confinement destiné à endiguer la propagation du Covid-19. L'Insee estime que l'économie française devrait se contracter de 4,5% au quatrième trimestre.

* Solutions 30 bondit 8% à 18,4 euros, les opérateurs saluant l'entrée du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies sur le marché britannique. Le groupe a en effet annoncé hier soir l'acquisition de Comvergent Holdings Limited, qui a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires proche de 17,5 millions d'euros et travaille depuis plus de 10 ans avec les principaux équipementiers télécoms, dont Ericsson, Nokia ou Huawei.

* Casino se distingue à la faveur d'un gain de 2% à 25 euros. Alors que le distributeur a finalisé en début de semaine la cession à ALDI France de 545 magasins Leader Price, 2 supermarchés Casino et 3 entrepôts, pour une valeur d'entreprise de 717 millions d'euros, la SocGen a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 39 euros.

* Vivendi gagne 0,4% à 25,3 euros. S&P Global Rating pourrait abaisser la note crédit 'BBB' au cours des prochains mois. L'agence a abaissé à 'négative' la perspective associée à cette notation, voyant un risque d'affaiblissement du profil de croissance du groupe, si le produit de la cession de près de la moitié d'Universal Music Group n'est pas réinvesti dans des actifs de qualité équivalente et ayant des perspectives de croissance similaires.

* Rexel progresse de 0,8% à 11,6 euros. La combinaison d'une meilleure activité que prévue durant la seconde vague de la crise du Covid-19 ainsi que la forte focalisation de Rexel sur la maitrise des coûts permet d'anticiper une marge d'EBITA ajusté d'environ 4,1% pour l'exercice 2020, tout en limitant la baisse des ventes annuelles à nombre de jours courant à environ -7%. "Cela démontre également l'agilité et la capacité du Groupe à continuer d'améliorer la flexibilité des coûts opérationnels, même au coeur d'une crise importante" souligne la direction. En outre, un EBITDAaL meilleur que prévu et l'accent mis sur la gestion du besoin en fonds de roulement conduiront à une génération de trésorerie plus élevée qu'attendue. Rexel anticipe désormais un flux de trésorerie avant intérêts et impôts d'au moins 500 ME pour l'année 2020, impliquant un taux de conversion minimum de 90% et un ratio d'endettement financier net/EBITDAaL d'environ 2,5x en décembre 2020. Comme annoncé précédemment, Rexel s'attend à être en mesure de reprendre sa politique de dividende, avec un versement en 2021.

* Orange cède 2,5% à 10,47 euros. Suite à la décision favorable du Conseil d'Etat le 13 novembre dernier au sujet d'un ancien litige fiscal, Orange confirme avoir reçu l'intégralité des 2,2 milliards d'euros correspondant aux sommes payées en 2013. Le Conseil d'administration s'est prononcé sur les grandes lignes d'une Offre Réservée au Personnel en France et à l'étranger pour un volume total d'environ 30 millions d'actions, avec pour objectif que les salariés détiennent à terme 10% du capital. Différentes propositions sont à l'étude et seront soumises pour décision au Conseil d'administration pour mise en oeuvre en 2021. Le Conseil d'administration a également examiné favorablement le principe d'une distribution exceptionnelle aux actionnaires de 20 centimes d'euro par action.

* Engie (-1% à 12,66 euros) aurait présélectionné des banques conseils pour la cession d'une partie de ses activités de services, a rapporté l'agence Bloomberg en citant des sources proches du dossier. Selon ces sources, BNP PARIBAS, CREDIT SUISSE et Lazard ont été approchées afin d'aider le groupe français à poursuivre la revue stratégique de ces activités. Engie cherche à obtenir environ 5 milliards d'euros grâce ces opérations, ajoutent les sources citées par Bloomberg.

* Alstom recule de 2,4% à 44,4 euros. Le paiement et la cotation des actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital liée au financement de l'acquisition de Bombardier Transport sont prévus lundi prochain.