Mi-séance Paris : en légère hausse malgré l'issue très incertaine des élections aux Etats-Unis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Beaucoup de volatilité en bourse de Paris et sur les autres places européennes avec une séance qui avait commencé en forte baisse (environ -1,5%) en raison de l'issue très incertaine des élections aux Etats-Unis. Le CAC40 a ensuite rattrapé son retard et pointe en hausse de 0,4% à 4.825 points en fin de matinée. Les dernières publications trimestrielles (Teleperformance, Axa, Crédit Agricole) soutiennent la cote avec des performances supérieures aux attentes.

Contrairement aux attentes des sondeurs, la fameuse "vague bleue" (en faveur de Biden) n'a pas eu lieu aux Etats-Unis ! Le dépouillement des votes en cours donne pour le moment des résultats très serrés et il va donc falloir s'armer de patience avant de connaître le nom du nouveau président américain... C'est le scénario que les marchés redoutaient le plus, d'autant que Donald Trump a déjà pointé du doigt son adversaire sur Twitter ce matin en l'accusant de tenter de "voler l'élection" ! Une période d'incertitude de plusieurs jours pourrait ainsi s'ouvrir, de quoi faire retomber l'ambiance sur les indices boursiers qui ont nettement rebondi depuis lundi...

D'après les derniers décomptes, Joe Biden est pour le moment crédité de 238 grands électeurs contre 213 pour Donald Trump. Il faut les voix d'au moins 270 des 538 grands électeurs formant le Collège électoral pour être élu président des Etats-Unis.

VALEURS EN HAUSSE

* Crédit Agricole (+1,1% à 7,36 euros) ne déçoit pas. Après BNP Paribas, la banque verte a dépassé les attentes des analystes au troisième trimestre grâce à une bonne performance de ses activités de marché et des provisions pour risque de crédit moindres qu'au deuxième trimestre. Le bénéfice net du véhicule coté du groupe Crédit agricole est ainsi ressorti en repli de 18,5% à 977 millions d'euros pour des revenus en hausse de 2,4% à 5,15 MdsE. Le consensus FactSet tablait sur un bénéfice net de 747 millions d'euros pour des revenus quasi stables à environ 5 MdsE.

* Axa avance de 1,7% à 15,17 euros au lendemain de son point trimestriel. L'assureur a réalisé sur les neuf premiers mois de l'exercice un chiffre d'affaires en recul de -2% en base comparable (-8% en données publiées), à 73,4 milliards d'euros. Son ratio de solvabilité II s'établit à 180% au 30 septembre, stable par rapport à fin juin. A ce stade, Axa ne prévoit qu'un impact limité en termes de sinistres liés à l'actuelle seconde vague de confinements.

* Teleperformance s'offre la tête du CAC40 ce mercredi à la faveur d'un gain de 4,5% à 281 euros. Le spécialiste des centres d'appels a fait état d'une accélération de la croissance de son activité au 3ème trimestre avec des revenus de 1,428 milliard d'euros, en hausse de 12,3% en organique. Fort de ce dynamisme, le management a relevé sa guidance annuelle de chiffre d'affaires avec une croissance interne désormais attendue à environ 8% à données comparables, contre un objectif de croissance 'de l'ordre de 6%' communiqué auparavant. Il a confirmé viser un taux de marge d'EBITA courant sur CA d'au moins 12,5%.

* Vicat bondit de 9% à 29,8 euros, porté par un solide troisième trimestre et une guidance optimiste pour la fin d'année. Le cimentier a fait état d'un chiffre d'affaires consolidé en hausse de 12%, à périmètre et taux de change constants, à 762 millions d'euros, et s'attend désormais à une croissance marquée de son EBITDA (à périmètre et changes constants) sur l'ensemble de l'exercice contre une baisse modérée précédemment. Le groupe évoque la reprise de l'activité, notamment en France et en Inde, le dynamisme des régions Amériques et Afrique, la baisse des coûts de l'énergie de -8% (soit un impact estimé de -24 ME hors impact volumes et changes) et le programme de réduction des coûts de structure (estimé à -28 millions d'euros).

VALEURS EN BAISSE

* Air France KLM cède 0,5% à 3,12 euros. Initialement réfractaires, les pilotes de KLM ont fini par accepter le gel de leurs salaires jusqu'en 2025, ouvrant ainsi la voie au déblocage d'un plan d'aide du gouvernement néerlandais. KLM doit bénéficier d'une aide d'un montant total de 3,4 milliards d'euros, dont un milliard sous forme de prêts directs de l'Etat, pour lui permettre de traverser la crise du coronavirus, mais le refus du gel des salaires opposé le week-end dernier par les pilotes avait conduit le gouvernement néerlandais à retirer son projet.

* Peu de baisses significatives sur le CAC40 : Total rend 1,3% et Renault cède 1,6%.

* BNP Paribas fléchit de 0,7% à 32,8 euros. Goldman Sachs a ajusté son objectif de cours de 54 à 56 euros ('acheter') et Barclays de 37,2 à 39,2 euros (avis 'sous-pondérer').