Mi-séance Paris : Elior chute, Vallourec grimpe !

LA TENDANCE

Alors qu'il était parvenu à clôturer au-dessus des 7.400 points hier, le CA C40 campe autour de cette barre ce mercredi dans un marché qui reste prudent, en léger retrait de 0,10%.

Les investisseurs continuent de suivre les pourparlers sur le plafond de la dette américaine à Washington, qui n'ont pas encore complètement éliminé le risque d'un tout premier défaut américain...

Le président américain et le président de la Chambre des représentants ont malgré tout avancé mardi soir sur la question du relèvement du plafond de la dette des Etats-Unis, alors que l'échéance du 1er juin se rapproche. Kevin McCarthy, le "speaker" républicain de la Chambre des représentants, a déclaré aux journalistes à l'issue de sa réunion avec Joe Biden que les deux parties étaient encore loin d'avoir trouvé un accord, ajoutant toutefois : "Il est possible qu'un accord soit conclu d'ici la fin de la semaine. Il n'est pas si difficile de parvenir à un accord."

Les démocrates ne se sont pas montrés si optimistes quant à la date à laquelle un accord pourrait être trouvé. La Maison blanche a toutefois estimé que les réunions avaient été "productives et franches"..."Nous avons encore du travail", a dit Joe Biden. "Nous sommes sur la bonne voie, afin de faire en sorte que l'Amérique ne fasse pas défaut sur sa dette."

L'approche de l'échéance du 1er juin a obligé Joe Biden à annuler ses déplacements en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Australie, alors que le président américain devait s'y rendre après avoir participé au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon.

Biden, qui partira ce mercredi pour le Japon, a prévu de s'entretenir dans la semaine par téléphone avec les chefs de file démocrates et républicains de la Chambre des représentants et du Sénat, avant de les rencontrer en personne à son retour aux Etats-Unis, a indiqué la Maison blanche...

En bourse, les publications d'entreprises intervenues depuis hier soir font réagir avec Elior qui s'effondre de près de 20%. En revanche, Vallourec fait partie des titres les plus recherchés !

ECO ET DEVISES

Le taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) est resté stable au premier trimestre en France (hors Mayotte), à 7,1%, selon les données publiées mercredi par l'Insee.

Par ailleurs, la croissance des prix à la consommation dans la zone euro a accéléré en avril, selon les chiffres définitifs publiés mercredi par Eurostat qui confirment la première estimation fournie au début du mois : L'indice des prix à la consommation dans les 20 pays partageant l'euro a ainsi atteint 7% en rythme annuel le mois dernier, contre une augmentation de 6,9% un mois plus tôt, la hausse des coûts des services et de l'énergie ayant compensé un ralentissement de la croissance des prix alimentaires.

A suivre cet après-midi aux Etats-Unis les mises en chantier de logements et les permis de construire à 14h30.

La parité euro / dollar atteint 1,0835$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 74,70$.

VALEURS EN HAUSSE

Vallourec (+8%). Le sidérurgiste français a fait part d'un chiffre d'affaires en hausse de 46%. Le RBE est ressorti solide à hauteur de 320 millions d'euros au T1, porté à la fois par le segment Tubes et par le segment Mine et Forêts. La dette nette est réduite de 130 millions d'euros à 1 milliard d'euros.

Ose remonte de 4% avec Genomic (+3%) et Alstom suivi par Airbus (+2%)

Neurones reprend 1,5% avec Imerys, Air France KLM, Infotel, Forvia, Stellantis (+1%) et TFF

Casino (stable) : En réponse aux rumeurs dont la presse et les médias audiovisuels se sont fait l'écho et dans le prolongement du communiqué du 24 avril 2023 relatif à la sollicitation de l'accord de certains créanciers bancaires et porteurs d'emprunts obligataires du groupe concernant la possibilité d'initier une procédure de conciliation pour encadrer des discussions à venir avec les créanciers en lien avec le projet TERACT et la proposition de EP Global Commerce a.s., Casino indique prolonger la période de consultation jusqu'au 23 mai 2023 à 17h00 (CET). La décision définitive de solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation reste soumise à l'approbation du conseil d'administration de Casino.

VALEURS EN BAISSE

Elior (-19%) : Le chiffre d'affaires des activités poursuivies du Groupe s'élève à 2 478 millions d'euros pour le premier semestre de l'exercice 2022-2023, contre 2 239 millions d'euros sur la même période de l'année précédente. Cette augmentation de +10,7 % reflète une croissance organique de +14,1 %, un effet de change favorable +1,8 %, et une variation de périmètre de -5,2 %, liée à l'arrêt de l'activité industrielle de Preferred Meals aux Etats-Unis. L'EBITA ajusté consolidé des activités poursuivies du Groupe pour le premier semestre de l'exercice est de 41 millions d'euros, comparé à une perte de -16 millions d'euros sur la même période l'an passé. Le taux de marge d'EBITA ajusté ressort à 1,7 %, contre -0,7 % pour le premier semestre de l'exercice précédent, soit une progression de 240 points de base. Le résultat opérationnel courant des activités poursuivies correspond à un profit de 30 millions d'euros au premier semestre 2022- 2023, contre une perte de -26 millions d'euros un an plus tôt. Le résultat net part du Groupe correspond à une perte de -23 millions d'euros, contre une perte de -266 millions d'euros au premier semestre de l'exercice précédent.

Solutions30 : -5% suivi de Inventiva après ses comptes

Ubisoft (-3%) a publié ses résultats pour l'exercice 2022-23. Le chiffre d'affaires IFRS 15 du quatrième trimestre 2022-23 s'élève à 310,7 ME, en baisse de 56,1% (-56,7% à taux de change constants) par rapport aux 708 ME réalisés au quatrième trimestre 2021-22. Le chiffre d'affaires IFRS 15 2022-23 s'élève à 1 814,3 ME, en baisse de -14,6% (-17,4% à taux de change constants) par rapport aux 2.125,2 ME réalisés en 2021-22. Le net bookings du quatrième trimestre 2022-23 s'élève à 313,2 ME, en baisse de -52,8% (-53,5% à taux de change constants) par rapport aux 664,2 ME réalisés au quatrième trimestre 2021-22. Le net bookings 2022-23 s'élève à 1.739,5 ME, en baisse de -18,3% (-21% à taux de change constants) par rapport aux 2 128,5 ME réalisés en 2021-22. Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à (500,2) ME, contre 407,6 ME réalisés en 2021-22. Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à (400) ME, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de (3,30) euros. Ils s'élevaient respectivement à 269,0 MEUR et 2,11 euros sur l'exercice 2021-22. Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à (494,2) ME, soit un résultat par action (dilué) IFRS de (4,08) euros. Ils s'élevaient respectivement à 79,1 ME et 0,65 euro sur l'exercice 2021-22.

Euronext (-2,5%) annonce un EBITDA ajusté au T1 de 218,5 ME contre un consensus de marché de 215 ME. Le CA au T1 est de 372,3 ME (371 ME). La conservation et le règlement-livraison ont enregistré le meilleur trimestre de l'histoire d'Euronext avec un chiffre d'affaires de 64 millions d'euros (+0,1%), soutenu par de nouveaux systèmes de commissions. L'activité de cotation a confirmé le leadership d'Euronext en Europe, malgré un marché des introductions en bourse peu favorable, avec seulement 12 cotations. Les revenus non liés au volume ont représenté 58% du chiffre d'affaires du T1 2023 (contre 55% au T1 2022) et couvert 141% des charges d'exploitation sous-jacentes, hors D&A (contre 151% au T1 2022).

Neoen : -2,5% avec Valneva, Trigano, Orpea, Derichebourg, McPhy

Rallye : -1,5% suivi de Wendel, Eurazeo, Altarea, Sword, Korian, SoiTec

Bouygues (-0,5%) : la filiale Telecom rappelle que dans le contentieux sur les offres groupant smartphones et forfaits mobiles, il a été condamné à verser 308 millions d'euros de dommages et intérêts à Free Mobile par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 février 2023. Bouygues Telecom, qui estime avoir toujours oeuvré dans le strict respect des règles applicables, a fait appel de ce jugement. Bien que la validité de l'exécution provisoire soit fermement contestée par Bouygues Telecom devant les juridictions compétentes, Free Mobile a pris la décision de procéder à l'exécution forcée de la condamnation. En conséquence, Bouygues Telecom a versé, ce jour, à Free Mobile la somme de 308 millions d'euros, majorée notamment des intérêts légaux demandés.