Mi-séance Paris : Edenred va remplacer Vivendi dans le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 évolue toujours autour des 7.200 points, niveau qu'il n'a guère quitté depuis le début de la semaine. L'indice de la Bourse de Paris est ainsi en légère baisse de 0,2% ce vendredi en fin de matinée à 7.206 points. Un CAC40 qui va évoluer le 19 juin avec la sortie de Vivendi, remplacé par le spécialiste des titres restaurant et cartes cadeaux Edenred.

Les investisseurs gardent en ligne de mire la publication de l'inflation US mardi prochain avant la décision monétaire de la Réserve Fédérale qui suivra le lendemain. A moins d'une semaine de cette réunion de la Fed, le consensus en faveur d'un statu quo sur les taux directeurs américains est remonté à près de 80% d'après l'outil CME FedWatch. Mais les anticipations penchent toujours pour une dernière hausse des taux fin juillet.

VALEURS EN HAUSSE

* Quatrième séance consécutive dans le vert pour la Société Générale qui grimpe de 2% à 23,3 euros ce vendredi. L'actualité autour de la banque est marquée par une note de Jefferies qui a revalorisé le dossier de 40 à 43 euros en réitérant son avis 'achat'. Le broker voit trois catalyseurs importants pour le prêteur au cours des prochains mois. Il s'attend tout d'abord à ce que le plan de rachat de titres soit lancé à la mi-juin et dure 1 à 2 mois. Il entrevoit ensuite des surprises positives sur les objectifs 2025 lors de la journée investisseurs de septembre, portées par Boursorama, la banque de financement et d'investissement et ALD/LeasePlan. Enfin, le courtier juge possible de résoudre les problèmes d'insuffisance de capital sans aucun impact sur la distribution aux actionnaires.

* Edenred (+0,6% à 61,3 Euros) bénéficie modestement de son entrée prochaine au sein du CAC40. Cette décision du Conseil Scientifique des Indices d'Euronext Paris sera effective à compter du 19 juin et est susceptible d'entraîner des achats de la part des fonds indiciels.

* ID Logistics (+1%) va faire son entrée au SBF 120 et au CAC Mid 60, aux dépens d'OVH rétrogradé quant à lui au CAC Small.

VALEURS EN BAISSE

* Casino cède 0,6% à 5,5 euros. A la suite du communiqué de presse de TERACT, actant la fin des discussions qui avaient été engagées, le 9 mars dernier avec le groupe Casino, Xavier Niel, Matthieu Pigasse, Moez Alexandre Zouari, agissant en leur nom, travaillent pour faire émerger une solution industrielle et financière pérenne pour le groupe Casino. "Cette solution s'accompagnerait d'une mise en place d'un projet industriel et social fort et d'un plan financier rétablissant les grands équilibres du groupe Casino, en s'appuyant pleinement sur ses équipes" commentent les intéressés. Elle intégrerait un renforcement des fonds propres du groupe Casino et, dans la mesure du nécessaire, une adaptation de la dette existante aux capacités du Groupe et à la préservation de son potentiel de croissance.

* Vivendi abandonne près de 1,6% à 8,2 euros, pénalisé par sa sortie du CAC40. Par un jeu de chassé-croisé, Vivendi intègrera l'indice CAC Next 20 pour y remplacer Edenred. L'adhésion aux principaux indices de référence a gagné en importance ces dernières années compte tenu de du développement des trackers.

* Dassault Systèmes recule de 1,8% à 40,5 euros après la présentation de ses objectifs de moyen/long terme et l'annonce d'un nouveau directeur général pour 2024. L'éditeur de logiciels table sur un BNPA non-IFRS compris entre 2,20 euros et 2,40 euros d'ici 2028, deux fois plus qu'en 2022, ou il s'était élevé à 1,13 euros. Comme de nombreux fournisseurs de logiciels, le groupe passe d'un modèle centré sur la distribution de licences, où les clients paient le logiciel à l'avance, à un modèle d'abonnement, où les paiements sont effectués à intervalles réguliers. Les partisans de ce modèle affirment qu'il permet aux entreprises de disposer d'un flux de revenus plus prévisible, ce qui facilite la planification et la gestion des coûts. "Dassault Systèmes devrait ainsi accroître ses marchés adressables de 100 milliards d'euros aujourd'hui à 1.000 milliards d'euros en 2040", a déclaré dans un communiqué Pascal Daloz, directeur général délégué du groupe.