Mi-séance Paris : déjà plus de 300 points de repris après le point bas de mardi sur le CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Deuxième séance de rebond pour le CAC40 qui reprend 1,6% dans un mouvement de reprise générale englobant le secteur bancaire. L'indice principal de la bourse de Paris revient à 7.125 points en fin de matinée et vient de reprendre plus de 300 points après son point bas de la veille sous les 6.800 points.

Hier, en fin de séance, le secteur bancaire a entamé son redressement à la faveur notamment de déclarations jugées rassurantes des superviseurs en Europe sur les détenteurs d'obligations qui s'étaient initialement sentis lésés par le plan de sauvetage de Credit Suisse, redoutant que cela créé un précédent. Les principales banques centrales se sont engagées en outre à fournir des liquidités en dollars pour stabiliser le système financier.

La banque centrale américaine tient ce mardi et mercredi sa réunion de politique monétaire et selon l'outil FedWatch du CME Group, qui offre des lectures très volatiles ces derniers jours, il y a plus de 80% de chances que la Fed relève ses taux d'un quart de point supplémentaire demain afin de lutter contre l'inflation... Ainsi, la probabilité d'une fourchette allant de 4,75% à 5% sur le taux des fed funds domine largement contre 17% de probabilité d'un statu quo monétaire qui laisserait les taux dans la fourchette actuelle de 4,5 à 4,75%.

VALEURS EN HAUSSE

* En hausse de plus de 4% BNP Paribas retrouve presque les 55 euros, suivie par la Société Générale (+3,8%), Axa (+3,6%) et Crédit Agricole (+3%).

* TotalEnergies remonte de 3% à 55,5 euros même si le rebond du baril de pétrole reste très mesuré (68,5 dollars le WTI et 74,4 dollars le Brent). Morgan Stanley est repassé de 'pondération en ligne' à 'surpondérer' en ciblant un cours de 64 euros.

* Eramet bondit de plus de 6% à 97,6 euros. Le flux acheteur sur le dossier est à relier à une note de Kepler Cheuvreux qui a repris la couverture du groupe minier avec un avis 'achat' et un objectif de 135 euros. Sur les 6 analystes qui suivent le dossier, répertoriés par 'Bloomberg', 5 sont désormais 'positifs' et 1 est à 'conserver'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 143,6 euros.

* Sanofi gagne 1,5% à 90,8 euros. La Commission européenne a approuvé Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne pour le traitement de la dermatite atopique sévère de l'enfant âgé de 6 mois à 5 ans candidat à un traitement systémique. Avec cette approbation, Dupixent devient le premier et le seul médicament ciblé indiqué pour le traitement des enfants de cette tranche d'âge en Europe et aux États-Unis.

* Renault et Stellantis progressent de 2 à 3%. D'après les chiffres de l'ACEA, les immatriculations de voitures neuves dans l'UE sont ressorties en hausse, pour le 7e mois consécutif, de +11,5% sur février à 803.000 immatriculations.

VALEURS EN BAISSE

* Sopra Steria recule de 1,4% à 187 euros après l'annonce du rachat du Néerlandais Ordina pour 518 millions d'euros. La société de services du numérique a accepté de verser 5,75 euros par titre Ordina pour s'offrir sa cible, matérialisant une prime de 36% sur le cours de clôture d'Ordina du 14 mars. Une opération réalisée intégralement en numéraire, qui sera financée entièrement avec la trésorerie et les facilités de crédit existantes du groupe. Le rapprochement des deux entités entraînera d'importantes complémentarités tant d'un point de vue commercial qu'opérationnel, affirme la firme française. Sopra Steria anticipe un impact relutif sur le bénéfice par action dès la première année (+1,2% en 2024) puis de 3,7% en 2025.

* Pas de baisses significatives parmi les valeurs du CAC40.