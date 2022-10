Mi-séance Paris : déjà de retour sur les plus bas niveaux de la semaine dernière ?

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 est de retour sous les 5.800 points, c'est-à-dire sur ses plus bas niveaux de la semaine dernière, cette cinquième séance consécutive de baisse annulant désormais totalement le gros rebond de 4,2% mardi dernier. L'indice parisien perd 1% en fin de matinée autour de 5.780 points.

Les banques centrales sont loin d'avoir fini leur cycle de remontée des taux et ce constat s'imposent aux investisseurs depuis que les bons chiffres de l'emploi américain publiés en fin de semaine dernière ont balayé une fois de plus les timides espoirs de 'pivot de la Fed'. Cette semaine, une statistique retiendra tout particulièrement l'attention, celle de l'indice des prix à la consommation, qui tombera jeudi aux Etats-Unis. En attendant, Wall Street est encore attendu dans le rouge avant bourse ce mardi.

La pression baissière est alimentée aujourd'hui par l'annonce de la Banque d'Angleterre (BoE) sur des achats d'obligations d'Etat indexées sur l'inflation jusqu'à la fin de la semaine, une nouvelle intervention destinée à stabiliser le marché de la dette.

VALEURS EN HAUSSE

* Airbus (+0,5% à 93,5 euros) a livré 55 avions en septembre, contre 39 en août. Cela porte le nombre total net de livraisons depuis le premier janvier à 435 unités (2 A350 n'ont pas été livrés à Aeroflot en raison des sanctions contre la Russie) réparties entre 66 clients. Airbus devra ainsi expédier une moyenne de 88 appareils par mois pour atteindre son objectif annuel de 700. L'avionneur a par ailleurs enregistré 13 commandes le mois dernier (dont 2 A330 à un client non identifié), portant le gain de commandes depuis le début de l'année à 647 unités (compte tenu de 209 annulations, dont 3 en septembre).

* Sanofi gagne 0,7% à 80,6 euros après l'annonce de résultats positifs dans un essai de phase III sur le Dupixent chez l'enfant présentant une oesophagite à éosinophiles active, avec une amélioration significative par rapport au placebo. "Ces données seront soumises aux autorités réglementaires du monde entier, à commencer par la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis en 2023", a précisé le laboratoire français, en rappelant que le Dupixent a déjà été approuvé par la FDA dans cette indication pour les patients à partir de 12 ans et qu'à l'heure actuelle il n'existe aucun médicament approuvé indiqué pour le traitement des enfants de moins de 12 ans souffrant de cette maladie inflammatoire chronique de l'oesophage. Le dupilumab est développé conjointement par Sanofi et Regeneron dans le cadre d'un accord de collaboration global.

* Imerys s'adjuge 5% à 34,7 euros, au plus haut depuis début juin. Le titre du leader des spécialités minérales pour l'industrie bénéficie du soutien d'Oddo BHF qui a revalorisé la valeur de 45 à 55 euros tout en réitérant son conseil 'surperformer'. Après la cession coup sur coup des réfractaires et du papier, Imerys a posé la première pierre pour reconquérir le coeur perdu des investisseurs, explique l'analyste. La firme présente une valorisation particulièrement attractive à environ 7 fois l'EBITDA 2023 estimé sur un EBITDA déprimé en baisse de 19% à pcc vs 2021 (décote d'environ 7% par rapport à sa moyenne historique), et un rendement de plus de 4%. Un dividende exceptionnel ne peut de plus pas être exclu. Le groupe devrait par ailleurs dévoiler son potentiel de lithium dans sa mine de Beauvoir lors de son CMD du 7 novembre prochain.

* AB Science (+4,5% à 7,76 euros) a reçu de la part de l'agence française du médicament (ANSM) ainsi que de l'AEMPS (agence espagnole) et de l'EOF (agence grecque), les premières autorisations règlementaires pour initier son étude confirmatoire de phase 3 (AB21004) évaluant le masitinib chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer légère à modérée.

VALEURS EN BAISSE

* TotalEnergies reperd 2,6% à 50,16 euros. Le groupe a réitéré dans un communiqué sa "position engageante et positive en vue des négociations salariales, sous réserve de la levée des blocages". Dans un nouveau point de situation "en réponse aux accusations de chantage de la CGT, seul syndicat à poursuivre les blocages en France", TotalEnergies a tenu à rappeler "son état d'esprit constructif et ouvert dans sa manière d'aborder la future négociation salariale" ainsi que "son souhait d'aboutir à une juste rétribution pour les salariés concernés".

* L'Oréal cède 0,8% à 322 euros. Plusieurs ajustements d'analystes sont à noter du côté du numéro un mondial des cosmétiques à l'approche de sa publication trimestrielle, le 20 octobre. La Deutsche Bank a tout d'abord réduit sa cible de 400 à 380 euros tout en maintenant son opinion 'achat'. Stifel a de son côté abaissé le curseur de 410 à 395 euros avec un avis maintenu à 'achat'. L'analyste table sur une croissance organique de 8% sur les trois mois clos fin septembre, après +13,5% au trimestre précédent

* Renault rechute de 5% sous les 30 euros. Le titre Nissan a perdu un peu plus de 2% ce matin à Tokyo alors que l'impact d'un rééquilibrage de l'alliance entre les deux constructeurs reste difficile à analyser.