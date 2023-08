Mi-séance Paris : début de semaine très calme

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le sursaut de fin de semaine observé vendredi sur le CAC40 laisse place à un léger repli ce lundi, avec un indice de référence de retour sur les 7.300 points, en recul de 0,2%. Le palmarès et les volumes de transactions sont calmes, cette deuxième semaine d'août étant synonyme d'une actualité réduite et d'une pause dans les publications semestrielles.

Wall Street devrait rebondir ce lundi après avoir brusquement mis fin la semaine passée à une belle séquence haussière. Si cette séance du 7 août s'annonce relativement calme, les investisseurs attendent déjà anxieusement la publication des prix à la consommation de juillet programmée jeudi. Les économistes misent sur une légère hausse de l'inflation globale américaine le mois passé, à 3,3% après une progression de 3% observé en juin, la plus faible en plus de deux ans. Sur une base "core", qui exclut les coûts des aliments et de l'énergie, le marché table sur le maintien d'une inflation annuelle à 4,8%.

Ce rapport sera scruté de très près par la Fed avant sa prochaine décision de politique monétaire le 20 septembre. D'autant que les chiffres de l'emploi dévoilés vendredi ont montré un certain 'refroidissement' sur le marché du travail de la première économie mondiale : les Etats-Unis ont créé 187.000 emplois le mois dernier, moins que prévu, tandis que le taux de chômage est tombé à 3,5%.

VALEURS EN HAUSSE

* Safran monte de 0,6% à 147 euros ce lundi, alors que Bernstein est à 'surperformance' sur le motoriste avec une cible relevée de 161 à 172 euros. Barclays, à "surpondérer", avait déjà relevé sa cible à 159 euros sur le dossier

* Troisième séance de progression pour SES-Imagotag qui s'adjuge 1,4% à 118,8 euros en fin de matinée. Oddo BHF a réitéré son conseil 'surperformer' sur le titre malgré un objectif abaissé de 187 à 180 euros.

* La Société Générale avance encore de 0,4% à 25,50 euros, tandis que la banque rouge et noire reste portée par sa très bonne publication semestrielle. A la suite de cette présentation, Jefferies est resté à l'achat sur la SG avec un objectif réhaussé de 43 à 46 euros.

* Technip Energies progresse de près de 4% à 21 euros. L'environnement pétrolier reste marqué par une progression des prix du baril depuis le mois de juillet même si le cours du Brent reflue un peu actuellement, autour de 85 dollars.

VALEURS EN BAISSE

* En dernière position du CAC40, Teleperformance cède 2% à 126,3 euros. Le flux vendeur sur la valeur est à relier à une note de Goldman Sachs qui a dégradé le dossier à 'neutre' tout en coupant sa cible de 265 à 160 euros. La banque d'affaires met en avant la volatilité persistante des conditions macroéconomiques et leur impact sur les volumes et la visibilité des revenus. Elle voit de nouveaux risques sur la guidance 2023 et les perspectives de croissance 2024. Selon le broker, des signes de stabilisation sont nécessaires avant toute remontée potentielle du titre.