Mi-séance Paris : début de semaine très calme

(Boursier.com) — Le palmarès de la bourse de Paris est très calme en ce début de semaine et de mois de juillet. La baisse l'emporte légèrement depuis l'ouverture et le CAC40 cède 0,1% autour de 6.550 points vers la mi-journée. La fermeture des marchés américains ce lundi n'incite pas à beaucoup d'animation.

Les trois principaux indices boursiers américains ont fini vendredi en terrain record, à la veille d'un week-end de trois jours pour Independence Day aux Etats-Unis, le 4 juillet. La fête tombe un dimanche cette année, mais selon la tradition, le lundi suivant est férié à Wall Street. Vendredi, les investisseurs ont salué l'annonce de 850.000 créations d'emplois en juin aux Etats-Unis, un chiffre bien plus élevé que les attentes des économistes. L'hôtellerie et les loisirs ont embauché massivement à la faveur de la réouverture de l'économie, après la levée des restrictions liées au coronavirus.

* Legrand gagne 0,9% à 91,3 euros. La Deutsche Bank est passée à l''achat' sur Legrand en visant 102 euros, contre 85 euros précédemment.

* Aperam progresse de 2,5% à 45,8 euros. Le flux acheteur sur le groupe sidérurgique est alimenté par une note d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 56 à 60 euros ('surperformer').

* GenSight Biologics (+7%) a annoncé que l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) a accordé une Autorisation Temporaire d'Utilisation de Cohorte (ATUc) pour LUMEVOQ dans le traitement de la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber (NOHL) causée par un gène ND4 muté.

* Sanofi perd 0,7% à 87,3 euros. Le vaccin de Sanofi contre le Covid débarquera finalement au mois de décembre, a annoncé le groupe pharmaceutique français.

* EDF recule de 3,3% à 11,7 euros en ce début de semaine, à nouveau plombé par les lentes et difficiles négociations entre la France et la Commission européenne autour du projet de nouvelle régulation du parc nucléaire français et de réorganisation du groupe énergétique. Bruno Le Maire a déclaré hier qu'il serait difficile pour le pays d'accepter les demandes actuelles de Bruxelles : "cela me paraît très compliqué d'expliquer aux Français que nous allons céder aux demandes de la Commission européenne qui souhaite, dans le fond, qu'EDF ne soit plus une seule entreprise unique produisant différentes formes de l'électricité, mais une somme d'entités qui auraient des relations très distendues, voire plus de relations du tout les unes entre les autres", a indiqué le ministre de l'économie et des finances sur 'LCI'. "Je ne laisserai pas la Commission européenne démanteler EDF".

* FDJ cède 0,7% à 49,7 euros. La Deutsche Bank a ajusté sa cible de 44 à 47 euros ('conserver').