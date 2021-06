Mi-séance Paris : début de semaine très calme

Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

La tendance reste globalement ferme sur les marchés ce lundi avec un CAC40 stable à 6.515 points. Les volumes de transaction sont peu animés et le palmarès est très calme, en particulier sur les valeurs du CAC40.

Aux Etats-Unis, les opérateurs se préparent sans grande crainte à un durcissement monétaire très léger de la Fed après les mauvais chiffres de l'emploi du mois de mai, tandis que Janet Yellen, Secrétaire au Trésor, demande pour sa part aux pays du G7 de maintenir leur soutien à l'économie et réaffirme que le phénomène d'inflation sera probablement transitoire. Yellen a aussi jugé que le plan d'infrastructures et de relance de Biden allait être positif pour le pays, même s'il menait à une hausse des taux d'intérêt.

VALEURS EN HAUSSE

* Michelin et Saint-Gobain font partie des plus fortes hausses du CAC40 sur des gains de 1,3%. Les deux valeurs profitent de notes de la banque UBS qui a relevé son objectif de cours de 140 à 150 euros ('achat') sur Michelin et de 60 à 63,5 euros ('achat') sur Saint-Gobain.

* Edenred gagne 3,5% à 46,6 euros. Le spécialiste des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants est dopé par une note de la Deutsche Bank qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur avec un objectif remonté de 46,5 à 53,5 euros

* Carrefour (+0,2%) et Tesco ne vont pas prolonger leur alliance aux achats au-delà du cadre opérationnel de trois ans, convenu en 2018. L'alliance prendra ainsi officiellement fin le 31 décembre 2021. Au cours des trois dernières années, Carrefour et Tesco ont bénéficié de diverses opportunités d'achat en commun dans les catégories alimentaires et non-alimentaires, permettant d'accéder à de nouveaux fournisseurs, de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux produits. À l'avenir, les deux sociétés ont convenu qu'elles poursuivraient ce travail de manière indépendante et privilégieraient leurs propres opportunités, en s'appuyant sur l'expérience acquise et les progrès réalisés au cours de la période de mise en oeuvre de l'alliance, précisent les deux géants de la distribution.

* Iliald progresse de 1,2% à 133,4 euros. La Deutsche Bank a ramené sa cible de 170 à 155 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Deux baisses seulement dépassent 1% sur le CAC40 : Dassault Systèmes cède 1,2% à 185 euros et Atos 1,1% à 53 euros.

* Vallourec recule 2,8% à 10,15 euros. L'augmentation de capital est ouverte jusqu'à la clôture de la séance de bourse le 21 juin.

* Albioma (-1,4% à 34 euros) est impacté par la volonté du gouvernement de réviser les tarifs de rachats solaires accordés entre 2006 et 2010. Portzamparc a abaissé son objectif de cours de 48 à 46 euros.