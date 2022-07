Mi-séance Paris : début de semaine perturbé par la situation sanitaire en Chine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La séance avait très mal commencé pour le CAC40 qui rechutait de 2% jusqu'à 5.910 points ce matin avant de se reprendre en matinée. L'indice parisien ne perd plus que 0,7% désormais autour de 5.990 points.

Plusieurs grandes villes chinoises ont annoncé de nouvelles restrictions sanitaires allant jusqu'au confinement total pour tenter de freiner la résurgence de l'épidémie de COVID-19 et Shanghaï se prépare à de nouvelles campagnes massives de tests dans les prochains jours après la détection d'un nouveau sous-variant de la souche Omicron, le BA.5.2.1. Macao a parallèlement fermé tous ses casinos pour la première fois depuis plus de deux ans. Ces informations alimentent les craintes de récession qui restent l'une des principales préoccupations des marchés et ce, malgré le chiffre supérieur aux attentes des créations d'emplois aux Etats-Unis publié vendredi.

Cette semaine débuteront les publications de résultats semestriels aux Etats-Unis, les grandes banques ouvrant le bal jeudi et vendredi.

VALEURS EN HAUSSE

* STMicroelectronics (+0,8% à 31 euros) et GlobalFoundries coté sur le Nasdaq, ont annoncé ce jour la signature d'un protocole d'accord portant sur la création d'une nouvelle unité de fabrication de semiconducteurs en 300 mm. Cette entité exploitée conjointement par les deux sociétés sera adjacente à l'usine de fabrication 300 mm existante dont dispose ST à Crolles près de Grenoble. Cette nouvelle unité devrait atteindre sa pleine capacité d'ici 2026 pour produire jusqu'à 620 000 plaques 300 mm par an (environ 42 % pour ST et 58 % pour GF). ST et GF s'engagent à construire une capacité de production pour servir leurs clients en Europe et dans le monde entier. Cette nouvelle unité produira une large gamme de technologies, dont les technologies basées sur le FD-SOI (Fully Depleted-Silicon-On-Insulator - silicium sur isolant totalement déplété), et de nombreuses variantes. Cela inclut la technologie de pointe FDX de GF, ainsi que la gamme complète de technologies sur la feuille de route de ST jusqu'au noeud 18 nm, pour lesquelles la demande devrait rester forte dans le secteur automobile, l'IoT et les communications mobiles au cours des prochaines décennies.

* Soitec en profite pour progresser de 0,6% à 137 euros.

* Sanofi (+0,30% à 99,65 Euros) : Les données positives de l'étude ATLAS-PPX de phase III ayant évalué l'efficacité et la sécurité d'un dose mensuelle de fitusiran (80 mg) chez des adultes et adolescents atteints d'hémophile A ou B sévère qui avaient reçu antérieurement un traitement prophylactique par facteur de remplacement ou par agent court-circuitant, ont été présentés, le 10 juillet, dans le cadre d'une séance sur l'actualité de dernière minute du Congrès 2022 de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH). Cette étude a atteint son critère d'évaluation primaire et permis de démontrer qu'une prophylaxie par fitusiran réduit significativement les épisodes hémorragiques, comparativement à une prophylaxie antérieure par facteur ou par agent court-circuitant. Par ailleurs, Sanofi et Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) présentent pour la première fois, dans le cadre d'une séance d'actualité de dernière minute du 30e Congrès de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH), les résultats positifs de l'étude pivot XTEND-1 de phase III ayant évalué la sécurité, l'efficacité et la pharmacocinétique de l'efanesoctocog alpha (BIVV001), un facteur VIII de remplacement expérimental, chez des adultes et adolescents de 12 ans ou plus atteints d'hémophilie A, déjà traités. L'étude a atteint son critère d'évaluation primaire et montré que l'efanesoctocog alpha, en prophylaxie une fois par semaine, confère une protection cliniquement significative contre les saignements aux personnes atteintes d'hémophilie A sévère.

* Pierre & Vacances gagne 1,4% à 5 euros. Dans le cadre de la procédure de sauvegarde accélérée, toutes les résolutions soumises aux actionnaires et créanciers de la société nécessaires à la mise en oeuvre des opérations prévues par l'accord conclu le 10 mars ont été approuvées en date du 8 juillet 2022, en ce compris le projet de plan de sauvegarde accélérée. La prochaine étape des opérations de restructuration est l'arrêté du projet de plan de sauvegarde accélérée par le Tribunal de commerce de Paris. A cet effet, une audience se tiendra le 22 juillet 2022 afin d'examiner le projet de plan. Il est rappelé que la date cible pour la réalisation définitive des Opérations de Restructuration demeure, à ce jour, fixée au 16 septembre prochain.

VALEURS EN BAISSE

* Les valeurs bancaires sont en première ligne des baisses du CAC40 : BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent d'environ 2%.

* La situation en Chine ne favorise pas le luxe : Kering et LVMH cèdent 1,5%.

* Alstom recule de 0,8% à 24,1 euros. Citigroup a minoré son objectif de cours de 42 euros à 38 euros.