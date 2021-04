Mi-séance Paris : début de semaine imperturbable pour le CAC40

Mi-séance Paris : début de semaine imperturbable pour le CAC40









LA TENDANCE

(Boursier.com) — Peu d'évolution du CAC40 en ce début de semaine. L'indice de la bourse de Paris garde toutefois sa tendance positive de la fin de semaine dernière et grappille 0,1% autour de 6.265 points.

Après la BCE et la Banque du Canada la semaine passée, la Fed sera au centre des attentions mercredi. Si aucun bouleversement n'est attendu, les investisseurs anticipent déjà la prochaine étape, à savoir le fameux 'tapering'. Compte tenu du fort redressement de la première économie mondiale, les économistes interrogés par Bloomberg estiment désormais que la Réserve fédérale devrait commencer à réduire ses achats mensuels d'actifs de 120 milliards de dollars avant la fin de l'année, soit un peu plus tôt que prévu le mois dernier. La première hausse des taux d'intérêt n'est en revanche toujours pas attendue avant 2023. L'autre grand rendez-vous de la semaine sera la première estimation du PIB des Etats-Unis pour le premier trimestre, prévue jeudi.

La Bourse de New York s'est bien remise vendredi du choc causé la veille par les projets de Joe Biden d'accroître la fiscalité sur les plus-values et les très hauts revenus. Les investisseurs estiment que ces projets auront du mal à franchir la barrière du Congrès, et qu'ils seront sans doute édulcorés avant d'être adoptés.

VALEURS EN HAUSSE

* Eramet gagne 4,4% à 59,75 euros. Le chiffre d'affaires d'Eramet ressort à 838 ME au T1 2021, en hausse de 8% par rapport au T1 2020, porté par la forte croissance de la division Mines et Métaux (+ 18%) dont + 9% d'effet volume et + 9% d'effet prix, et malgré le recul des ventes de la division Alliages Haute Performance.

* Une page devrait se tourner chez Lagardère (+4,7% à 23,7 euros). La structure de gouvernance par commandite voulue par Jean-Luc Lagardère devrait en effet laisser sa place à une société anonyme. Dans un bref communiqué, la société Lagardère "confirme qu'elle étudie actuellement un projet de transformation en société anonyme, au sujet duquel des discussions sont en cours entre elle et ses principaux actionnaires. Il n'y a pas de certitude quant à l'aboutissement des discussions en cours. Lagardère SCA ne commentera pas d'avantage et communiquera en temps voulu conformément à la règlementation en vigueur". Selon une information du quotidien 'Les Echos' parue ce week-end, un conseil d'administration devrait acter cette évolution dès cette semaine. En échange de ce mode de gouvernance, Arnaud Lagardère se verrait attribuer de nouvelles actions et pourrait doubler ainsi sa participation autour de 14% dans le capital du groupe, ce qui se traduirait par une valorisation de la commandite de 230 millions d'euros environ. Arnaud Lagardère serait également nommé PDG du groupe Lagardère réformé et devrait "conserver statutairement cette fonction pour les cinq ans à venir", croit savoir le quotidien.

* Vinci gagne 1,8% à 89 euros. Vinci Concessions et Eiffage, détenant chacun directement et indirectement 33,29% du capital et des droits de vote de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC), ont conclu vendredi 23 avril 2021 un protocole d'intentions prévoyant une exclusivité de négociations en vue de la conclusion d'un accord concertant pour acquérir conjointement le solde du capital de la société. La conclusion des accords définitifs pourra intervenir une fois achevées les procédures d'informations et de consultation des instances représentatives du personnel de Vinci Concessions et de la société. La réalisation de ces accords restera subordonnée à l'obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes, de sorte que Vinci Concessions et Eiffage n'agiront de concert que si les accords définitifs sont conclus et ces autorisations obtenues. Un projet d'offre publique pourrait être déposé au dernier quadrimestre 2021 au prix de 23 euros par action SMTPC (dividende attaché). Cette offre serait suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire.

* En tête du CAC40, Airbus (+2,9%) repasse au-dessus de 100 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Total (-0,2% à 36,7 euros) : compte tenu de l'évolution de la situation sécuritaire dans le nord de la province du Cabo Delgado au Mozambique, Total confirme le retrait de l'ensemble du personnel du projet Mozambique LNG du site d'Afungi. Cette situation conduit Total, en tant qu'opérateur du projet Mozambique LNG, à déclarer la force majeure.

* LVMH cède 0,4% à 625,7 euros. HSBC a dégradé LVMH à 'conserver' mais a rehaussé sa cible de 605 à 660 euros.

* Seulement deux baisses supérieures à 1% sur les valeurs du CAC40 : Worldline et Stellantis reculent d'environ 1,5%.