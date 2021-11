Mi-séance Paris : début de semaine en légère hausse

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 remonte légèrement ce lundi après deux séances de petite baisse en fin de semaine dernière. L'indice parisien grappille 0,15% autour de 7.120 points vers la mi-journée, cette fois sans la contribution du secteur du luxe qui avait propulsé le CAC40 jusqu'à un record de 7.183 points la semaine dernière. Les inquiétudes sanitaires passent au second plan malgré la forte hausse du nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans la plupart des pays européens.

Aux Etats-Unis, alors que de nombreux responsables de la Fed se sont exprimés ces dernières semaines pour la patience en matière de hausse des taux, face à une inflation jugée "transitoire", deux d'entre eux, Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la banque centrale américaine, et James Bullard, patron de la Fed de Saint-Louis, se sont montrés bien plus "faucons" ces derniers jours. Les marchés attendent par ailleurs la décision du président américain, Joe Biden, sur la reconduction ou non de Jerome Powell à la présidence de la Fed, qui devrait être annoncée avant la fête de Thanksgiving, jeudi.

VALEURS EN HAUSSE

* Vivendi prend la tête du CAC40 en ce début de semaine, sur un gain de 2% à 11,27 euros. Le groupe contrôlé par Vincent Bolloré bénéficie de l'annonce d'une offre non contraignante de 12 milliards de dollars de KKR sur Telecom Italia (TIM). L'offre du fonds américain représente une prime de 45,7% par rapport au cours de clôture de vendredi et intervient alors que l'administrateur délégué de TIM, Luigi Gubitosi, est bousculé, notamment par son premier actionnaire Vivendi, à la suite de deux avertissements sur résultats en trois mois. Le conseil d'administration de TIM, présidé par Salvatore Rossi, s'est réuni pendant plusieurs heures dimanche après-midi et, dans une brève déclaration, n'a pas indiqué s'il allait soutenir l'offre, qualifié d'"amicale" par KKR. Selon des personnes ayant une connaissance directe de la situation citées par 'Bloomberg', il est peu probable que Vivendi, actionnaire de Telecom Italia avec 24% du capital, soutienne l'offre de KKR, qu'il considère comme insuffisante.

* Vallourec confirme son rebond. En hausse de 5,5% à 7,2 euros en fin de matinée, le titre du fabricant de tubes sans soudure retrouve son niveau de mercredi dernier. Il avait décroché de 14% jeudi dans le sillage d'un léger avertissement sur résultats. La valeur est aujourd'hui soutenue par une note de Kepler Cheuvreux qui a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur la valeur avec une cible remontée de 9,4 à 11 euros. Le marché est globalement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 6 analystes sont 'positifs', 2 à 'conserver' un seul est 'neutre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 11,56 euros.

* Airbus gagne 1,2% à 110,7 euros. La CMA CGM et Airbus ont signé un protocole d'accord pour l'achat de 4 avions cargo A350F. Cette commande, qui doit être finalisée dans les prochaines semaines, portera la flotte Airbus opérée par CMA CGM à 9 appareils, dont 5 A330-200F.

* Axa progresse de 1,1% à 25,44 euros. La Deutsche Bank a ajusté la mire de 27,5 à 29 euros ('achat').

VALEURS EN BAISSE

* Plus forte baisse du CAC40, Hermès rend 2% à 1.640 euros après sa flambée de la semaine dernière. Kering et LVMH évoluent également en légère baisse.

* L'Oréal cède 0,8% à 422,2 euros en fin de matinée. Morgan Stanley a dégradé le titre du numéro un mondial des cosmétiques à 'pondération en ligne', estimant qu'il est temps de prendre une 'pause'. Compte tenu des niveaux de valorisation atteints, il est "de plus en plus difficile de taper sur la table". Le groupe continue néanmoins de figurer parmi les meilleures réussites en matière d'allocation de capital dans le secteur de la consommation de base et l'analyste s'attend à ce que la société maintienne sa surperformance par rapport à ses pairs au cours des prochaines années. Il voit néanmoins plus de potentiel ailleurs, notamment du côté de Pernod Ricard et Diageo, qui présentent également un fort pouvoir de fixation des prix. L'objectif est maintenu à 435 euros.

* Hoffmann Green Cement Technologies (-5% à 24,9 euros) a annoncé aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants, et d'une offre globale, portant sur un nombre maximum de 1.000.000 actions nouvelles à émettre, soit un montant maximum de 25 ME sur la base du prix maximum de 25 euros par action tel que fixé par le Directoire de la Société le 19 novembre 2021.

* Air Liquide (-0,2%) et BASF entendent développer le plus grand projet mondial transfrontalier de chaîne de valeur de captage et de séquestration de carbone (CCS). L'objectif est de réduire significativement les émissions de CO2 du pôle industriel situé sur le port d'Anvers. Le projet commun a été sélectionné par la Commission européenne pour recevoir un financement à travers son Fonds consacré à l'innovation. Il s'agit de l'un des sept projets de grande taille retenus sur plus de 300 présentés.