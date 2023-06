Mi-séance Paris : début de semaine en légère baisse

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC 40 est sujet aux prises de bénéfices (-0,45%) ce lundi midi, de retour à 7.355 points après la belle séance de vendredi (+1,34%). Les volumes d'échanges sont plus limités dans la mesure où Wall Street restera fermé aujourd'hui pour cause de jour férié ('Juneteenth').

Le principal rendez-vous de la semaine est fixé à mercredi avec l'audition semestrielle au Congrès US du président de la Réserve fédérale. Les observateurs s'attendent à ce que Jerome Powell en profite pour marteler le message "faucon" lancé la semaine dernière, malgré le statu quo décidé par la banque centrale. La majorité des investisseurs attendent un retour d'un coup de vis monétaire lors de la prochaine réunion de la Fed en juillet après la pause du mois de juin.

La parité euro / dollar pointe à 1,09 $ ce midi. Le baril de Brent se négocie 76,55 $.

VALEURS EN HAUSSE

IDI (+9%) et Andera Partners ont annoncé la conclusion d'un contrat de cession portant sur la totalité du capital de Flex Composite Group au groupe Michelin. La valeur d'entreprise s'élève à 700 millions d'euros. L'IDI et Andera Partners réalisent un multiple d'investissement supérieur à 12x sur cet investissement. L'opération, soumise à l'accord des autorités de la concurrence, devrait se réaliser au troisième trimestre 2023.

Prodways : +7% avec Metabolic

Bigben : +4% suivi de Bastide (+3%) et de Getlink soutenu par des avis de brokers favorables

Inventiva : +2,5% avec LFE, Nacon, Seb

Guillemot : +1,5% avec Exail, Aramis, Guillemot, Euroapi, SG

VALEURS EN BAISSE

Sartorius Stedim Biotech (-12%) : En raison des prévisions de volumes plus faibles, Sartorius Stedim Biotech s'attend à une marge d'EBITDA courant d'environ 30%, après avoir prévu une marge similaire à celle de l'année précédente (exercice précédent : 35,0%). Le ratio dépenses d'investissement (CAPEX) / chiffre d'affaires en 2023 est maintenant estimé à environ 15% (précédemment : environ 12,5%) et le ratio d'endettement net sur EBITDA courant à environ 1,1 (précédemment : environ 0,5). Les acquisitions éventuelles, y compris la transaction proposée pour Polyplus, ne sont pas incluses dans cette projection.

Orpea : -8% suivi de Rallye (-5%) qui a conclu, sous l'égide des conciliateurs, un accord avec l'ensemble de ses créanciers bénéficiaires de fiducies-sûreté portant sur des actions Casino. Aux termes de cet accord, les créanciers concernés ont renoncé à se prévaloir de tout cas de défaut résultant directement ou indirectement, en ce compris au titre d'un cas de défaut croisé- de l'ouverture de la procédure de conciliation à l'égard de Casino par le Président du Tribunal de commerce de Paris, le 25 mai 2023 et annoncée par Casino par voie de communiqué de presse en date du 26 mai 2023.

Eiffage : -4% avec Vinci (-3%) et Air Liquide

Nexans : -2,5% avec Casino, X-Fab, Robertet, Antin, Argan et Catana

Veolia : -1,5% avec Teract, Bonduelle, Carrefour, Engie, LVMH, Verallia, Believe et Neurones