Mi-séance Paris : début de semaine au-dessus des 6.600 points

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 débute la semaine en nette hausse de 1,40% à 6.645 points. Le conflit militaire en Ukraine reste malgré tout sous haute surveillance, alors qu'un responsable ukrainien a déclaré ce matin ne pas s'attendre à des "avancées majeures" lors des pourparlers de paix qui doivent s'ouvrir ce lundi en Turquie entre l'Ukraine et la Russie. En revanche un accord jugé "imminent" sur le nucléaire iranien fait redescendre le pétrole à 116$ le brent ce midi...

ECO ET DEVISES

Après avoir grimpé de 33 points de base la semaine dernière, le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans continue de monter et a inscrit en séance un plus haut depuis mai 2019, à 2,538%, les investisseurs tablant sur un resserrement monétaire accélérée de la Réserve fédérale face à l'inflation. Les marchés monétaires prévoient 8 hausses des taux de la Fed pour le reste de l'année, ce qui porterait la fourchette de taux des fonds fédéraux entre 2,50% et 2,75%.

L'euro campe sous les 1,10/$ ce midi.

A suivre aux Etats-Unis :

- Stocks de grossistes. (14h30)

- Indice manufacturier de la Fed de Dallas. (16h30)

VALEURS EN HAUSSE

Ateme : +10% avec Claranova (+8%) avec Transgene (+6%) avec Medincell et GTT (+4%)

Showroomprivé : +3% avec Balyo, Burelle, et les banques SG, BNP et Crédit Agricole

AXA (+2,5%) : le groupe a annoncé avoir cessé tout nouvel investissement dans des actifs russes et avoir pleinement appliqué toutes les sanctions internationales depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Orpea (+2,5%) prend acte de l'annonce par Mme Brigitte Bourguignon (Ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l'Autonomie) de sa décision de transmettre au procureur de la République le rapport de la mission de contrôle menée par l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l'Inspection générale des finances (IGF). "Cette transmission nous permettra de nous expliquer dans la sérénité, faire valoir nos droits et bien entendu collaborer avec la Justice à chaque fois que cela sera nécessaire", indique Orpéa qui poursuit : "Nous regrettons que le rapport de la mission d'inspection, ainsi que les 177 pages (hors pièces justificatives) de réponses très circonstanciées que nous lui avons apportées, ne soient pas rendus publics, ni mis à la disposition de l'ensemble des parties-prenantes. Les seuls éléments qui en ont été divulgués sont effet un pré-rapport présenté de manière accablante pour Orpea et ne prenant pas en compte nos réponses".

Believe : +2,5% avec Renault, SMCP, Plastivaloire, Séché

Accor : +2% suivi de Tarkett, Scor, Schneider, L'Oreal, Engie et Sanofi

VALEURS EN BAISSE

Ose : -6% avec Eramet (-5%) suivi de SergeFerrari

Atari : -3% suivi de Abionyx, Cegedim (-2%) avec Navya, Rallye

Pharmagest (-2%) publie un Chiffre d'affaires en hausse de 12,41% à 193,07 ME. Toutes les Divisions progressent souligne la direction. Avec l'intégration de PROKOV EDITIONS au T4 2021, "le groupe confirme la pertinence et l'efficience de l'élargissement de son offre aux logiciels métiers dédiés aux Professions Libérales de Santé". Le Résultat Opérationnel grimpe de 8,95% à 50,26 ME et le Résultat Net progresse de 25,97% à 41,15 ME. Le Résultat de Base par Action pointe à +27,78% à 2,60 euros. Le Dividende proposé au titre de l'exercice 2021 est de 1,05 euro par action (+10,5%).

Thales (-1%) se félicite de la sélection de la frégate de défense et d'intervention (FDI) de Naval Group par la Grèce pour équiper ses forces. Une commande ferme de trois frégates de défense et d'intervention, plus une en option, a été signée par les autorités grecques.

Bouygues : -1% avec JC Decaux, ADP, DS, STM, Ubisoft, Valneva et Advicenne