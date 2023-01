Mi-séance Paris : début de semaine à risques du point de vue des taux directeurs

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La baisse l'emporte sur le CAC40 en ce début de semaine à risques du point de vue des taux directeurs. L'indice parisien cède 0,7% à 7.050 points en fin de matinée. A venir, la réunion monétaire de la Fed mercredi puis celles de la Banque d'Angleterre et de la BCE jeudi. Les marchés s'attendent à ce que la Fed ralentisse le rythme de resserrement à 25 points de base, portant le taux des fonds fédéraux entre 4,50% et 4,75%. En Europe, le consensus penche sur une hausse de 50 points de base.

Les banquiers centraux américains et européens n'ont pas manqué ces dernières semaines de relever l'excès de prise de risque sur les marchés financiers, sans cohérence avec le durcissement monétaire général. Il est donc possible que les équipes de Jerome Powell ou de Christine Lagarde rappellent les marchés à l'ordre cette semaine. Beaucoup d'indicateurs économiques sont aussi au programme cette semaine ainsi que de nombreuses publications de résultats.

D'autant qu'il ne reste plus que deux séances d'un mois de janvier particulièrement faste, puisque l'indice phare de la place parisienne accumule jusqu'à aujourd'hui 16 séances de hausse sur 20 et affiche 9% de gains.

VALEURS EN HAUSSE

* Orpea (+0,60% à 7,12 euros) a annoncé la reprise des discussions entre la société, un groupement d'investisseurs français tiers mené par la Caisse des Dépôts et Consignations, et un groupe de créanciers financiers non sécurisés détenant environ 50% de la dette non-sécurisée de la Société, d'un montant de 3,8 milliards d'euros. La société a par ailleurs demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de ses actions et de l'ensemble de ses titres obligataires dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse.

* Alten (+2,7% à 142,4 euros) a vu son chiffre d'affaires progresser de 29,3% en 2022 à 3,783 milliards d'euros : +14,2% en France, +37,6% hors de France. À périmètre et change constants, la croissance est de +17,7% (+12,3% en France et +20,7% hors de France). Au quatrième trimestre, l'activité croit de 25,8% : +9,6% en France, +34,3% à l'International. A données constantes, la croissance est de +14,9% (+9,6% en France ; +17,6% hors de France).

* Légère hausse de Veolia à 27,7 euros. Citi a relevé le curseur de 21 à 26,8 euros ('neutre').

VALEURS EN BAISSE

* Renault recule de 2,2% à 37,4 euros, après l'officialisation de la refonte de l'alliance avec Nissan. Comme attendu, Renault va ramener sa participation dans Nissan à 15%, contre 43% actuellement, tandis que le groupe nippon devrait investir dans Ampère, la nouvelle entité réunissant les activités électriques de Renault, dans le but de devenir "un actionnaire stratégique". " Renault Group et Nissan conserveraient une participation croisée de 15%, avec une obligation de conservation, ainsi qu'une obligation de plafonnement de leurs participations. Ils seraient tous deux en mesure d'exercer librement les droits de vote attachés à leur participation directe de 15%, avec un plafond de 15%. Renault Group transférerait 28,4% de ses actions de Nissan dans une fiducie française, où les droits de vote seraient "neutralisés" pour la plupart des décisions, mais où les droits économiques (dividendes et produits de vente des actions) bénéficieraient toujours entièrement à Renault Group jusqu'à la vente de ces actions ", précise le groupe au losange. Les accords sont en cours de finalisation et la transaction reste soumise à l'approbation des conseils d'administration de Renault Group et de Nissan.

* TotalEnergies (-1% à 58 euros) et Eni ont finalisé le transfert à QatarEnergy d'une participation de 30% dans les blocs d'exploration 4 et 9 au large des côtes du Liban. Les accords ont été entérinés le 29 janvier à Beyrouth, à l'occasion d'une cérémonie en présence de Son Excellence le Dr. Walid Fayad (ministre de l'Energie et de l'Eau du Liban), de Son Excellence M. Saad Sherida Al-Kaabi (ministre d'Etat aux Affaires énergétiques du Qatar et Président-directeur général de QatarEnergy), de M. Patrick Pouyanné (Président-directeur général de TotalEnergies) et de M. Claudio Descalzi (Président-directeur général d'Eni).

* Elior décroche de 7,5% à 3,07 euros après avoir perdu plus de 15% la semaine dernière après un point trimestriel inférieur aux attentes des analystes. Le retour de la pression vendeuse sur l'action du groupe de restauration collective sous contrat est à relier à une note de la SocGen qui a dégradé le dossier à 'vendre' malgré un objectif remonté de 2,6 à 3,1 euros.

* L'Oréal recule de 0,7% à 376 euros. Barclays a porté son objectif de cours de 375 à 420 euros ('surpondérer').