Mi-séance Paris : de nouveaux records historiques tendent les bras au CAC40

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 fait du surplace depuis lundi matin, consolidant ses meilleurs niveaux historiques atteints vendredi, en grande partie grâce au secteur du luxe dopé par les bons résultats annuels du groupe LVMH. L'indice principal de la bourse de Paris reste ainsi autour de 7.640 points alors que le record historique en séance reste pour l'instant à l'actif de la séance du 14 décembre dernier à 7.654 points.

Les investisseurs se montrent en tout cas très peu inquiets de la liquidation prononcée à l'encontre de groupe immobilier Evergrande. Les difficultés du géant chinois étaient intégrées depuis longtemps par le marché, pas surpris par ce dénouement inéluctable.

Les investisseurs ont désormais en ligne de mire la réunion monétaire de la Fed qui rendra mercredi sa décision de politique monétaire et devrait maintenir ses taux à leurs niveaux actuels. Ils seront attentifs aux déclarations de Jerome Powell, afin d'obtenir davantage d'indications sur la trajectoire de l'économie américaine.

BNP Paribas sera la première banque française à publier se comptes 2023 jeudi. Parmi les publications les plus attendues de la semaine figure aussi le groupe pharmaceutiques Sanofi (jeudi).

VALEURS EN HAUSSE

* En tête du CAC40, TolaEnergies gagne près de 2% à 60,8 euros après une petite poussée du baril de pétrole ce week-end. Le Brent se négocie à 83 dollars ce lundi.

* Veolia (+0,5% à 29,9 euros) bénéficie d'un coup de pouce de Bank of America qui a relevé à l''achat' sa recommandation sur la valeur.

* LVMH gagne encore 0,5% à 776 euros après son bond de presque 13% vendredi. Le titre reste malgré tout 14% en de-dessous de son meilleur niveau historique.

VALEURS EN BAISSE

* Remy Cointreau perd 2,6% à 98,6 euros. Bernstein a abaissé le curseur de 146 à 137 euros ('surperformer') et - Barclays de 90 à 82 euros ('sous-pondérer').

* Pernod Ricard cède de 1,5% à 154 euros ce lundi, alors que Bernstein reste à 'surperformance' sur le groupe de spiritueux, tout en ramenant sa cible de 222 à 216 euros.

* SMCP recule de 8% à 2,65 euros, logiquement sanctionné après son nouvel avertissement sur résultats. Le propriétaire de Maje et Sandro a annoncé, vendredi soir, qu'il ne visait plus qu'une marge opérationnelle ajustée allant de 6,4 à 6,6% sur l'exercice 2023, contre 7% à 9% précédemment, pour un chiffre d'affaires d'environ 1,230 MdE, soit une croissance à taux constants de +3,8% (précédemment "croissance moyenne mid-single digit"). En parallèle, le Groupe a indiqué avoir accéléré son plan d'économies au dernier trimestre 2023 et a continué de faire de sa solidité financière une priorité.

* Eutelsat Group chute de presque 15% à 3,5 euros, délaissé après son avertissement sur résultats. L'opérateur satellites a revu à la baisse sa guidance annuelle en raison du retard pris par les activités LEO de OneWeb, avec lequel la société a finalisé son rapprochement en septembre. Les objectifs financiers pour l'exercice 2024-25 sont par ailleurs 'suspendus'. Ce retard jette le doute sur la compétitivité de l'entreprise dans la course mondiale à la construction de systèmes en orbite terrestre basse, tout en soulevant la question de savoir si elle a besoin de financements supplémentaires, selon les analystes. Eutelsat Group vise désormais un EBITDA ajusté entre 650 et 680 millions d'euros (contre 725 à 825 millions d'euros précédemment) pour des revenus allant de 1,25 à 1,3 milliard d'euros (contre 1,32 milliard d'euros à 1,42 milliard d'euros précédemment).