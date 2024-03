Mi-séance Paris : de fortes baisses entachent le palmarès du SBF120

LA TENDANCE

(Boursier.com) — La Bourse de Paris a commencé la journée directement au contact de ses sommets et le CAC40 a même touché un nouveau plus haut à 7.977 points. En fin de matinée, il se stabilise autour de 7.950 points. Peu de hausses significatives sont observées sur le CAC40 mais de grosses capitalisations restent proches de leurs sommets et d'autres les repoussent encore comme Hermès.

Sur le SBF120, les baisses sont par contre beaucoup plus marquées avec plusieurs publications qui passent très mal, en particulier Euroapi et Nexity.

Les investisseurs attendent ce jeudi la publication de l'inflation PCE aux Etats-Unis. L'inflation en zone euro sera divulguée demain vendredi. Les données attendues pourraient forcer les marchés à réviser leurs scénarios d'assouplissement monétaire...

Cotation...

VALEURS EN HAUSSE

* Hermès (+0,5%) a inscrit ce matin un nouveau record à plus de 2.340 euros.

* Malgré l'absence de dividende cette année, Clariane se distingue au lendemain de son point annuel avec un titre qui rebondit de 16% à 2,06 euros. L'exploitant de maisons de retraite et de cliniques a fait état d'une perte nette de 63 millions d'euros en 2023, contre un bénéfice de 52 ME un an plus tôt, malgré un chiffre d'affaires en croissance organique de 8,4% à 5,05 MdsE.

* Eiffage gagne 4% à 101,6 euros après des comptes 2023 très solides. Le résultat opérationnel courant s'établit à 2,4 milliards d'euros, en hausse de 8,6% par rapport à 2022, ce qui représente une marge opérationnelle de 11% contre 10,9% en 2022. Il sera proposé à l'assemblée générale du 24 avril 2024 de distribuer un dividende de 4,10 euros par action (3,60 euros par action en 2023). Il sera mis en paiement le 22 mai 2024 (détachement du coupon le 20 mai 2024). Le carnet de commandes des Travaux atteint 26 milliards d'euros, en augmentation de 7,5 milliards d'euros sur un an (+40%). L'essentiel de cette croissance porte sur des travaux à réaliser au-delà de 2025, grâce à la signature de contrats majeurs qui confèrent au Groupe une visibilité qualifiée de " sans précédent à moyen et long terme ".

* Teleperformance remonte de 2% à presque 117 euros après son accident sous les 100 euros hier. Redburn a relevé à 'neutre' son opinion en visant 120 euros.

VALEURS EN BAISSE

* Nouvelle séance noire pour Euroapi. Dans de gros volumes, le titre du fabricant de principes actifs pharmaceutiques (API) s'effondre de 50% à 3,33 euros après un nouvel avertissement massif sur ses résultats et une lourde perte annuelle. Plombé par d'importantes dépréciations d'actifs, le groupe a essuyé un déficit net de 189,7 ME en 2023 pour un chiffre d'affaires de 1,013 milliard d'euros, en augmentation de 3,8% sur un an, et de +3,1% à taux de change constant. La marge brute a enregistré une baisse de 190 points de base en variation annuelle, atteignant 16,2%, et comprenant l'impact négatif de volumes décroissants et la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. La revue stratégique a provoqué l'arrêt de la production d'environ 13 APIs à marge faible ou négative, déclenchant -226,4 ME de dépréciations d'actifs non courants sur un total de 859,5 ME. La société scindée de Sanofi table cette année sur un repli de son chiffre d'affaires compris entre 4% et 7% à base comparable en raison notamment d'une baisse des ventes à Sanofi, une marge de Core Ebitda se situant entre 6% et 9%.

* Nexity s'effondre de 22% à 10,3 euros, lourdement sanctionné après des résultats décevants, l'annonce d'un plan de restructuration et l'absence de dividende au titre de 2023. Sur l'exercice écoulé, le groupe immobilier a dégagé un résultat opérationnel de 246 ME contre 367 millions un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 4,273 MdsE, en retrait de 9%. Le résultat net part du Groupe au 31 décembre 2023 s'élève à 19 ME (-90%). Pour 2024, Nexity prévoit un résultat opérationnel positif marquant un point bas financier, tenant compte des plus-values de cessions, des coûts d'ajustement de l'offre à la nouvelle donne de marché et des coûts liés à la réorganisation.

* Air France KLM recule de 8% à 10,5 euros. Sur l'ensemble de 2023, AF-KLM est quand même parvenu à améliorer sa marge opérationnelle de 1,2 point à 5,7% alors que son chiffre d'affaires s'est établi au niveau record de 30 MdsE, en hausse de 14% sur un an, porté par les ventes de billets. Le groupe a par ailleurs réduit sa dette nette de 1,3 milliard d'euros en 2023 à 5 MdsE. Les coûts unitaires augmenteront de 4% au premier trimestre dans un contexte de "persistance de coûts de perturbation élevés" et de paiements de salaires ponctuels, avant de se stabiliser dans une fourchette de 1 à 2% pour l'année, a précisé le groupe aérien. La firme prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts, y compris Transavia, en hausse de 5% en 2024. Elle n'observe par ailleurs pas de recul de la demande de voyages aériens, même si l'inflation continue de grignoter les dépenses des ménages.

* Worldline reste en baisse de 3% à 10,66 euros. BNP Paribas Exane a coupé son objectif sur de cours de 15,5 à 12 euros ('neutre') et Jefferies a réduit la mire de 11,6 à 9,2 euros ('sous-performer').