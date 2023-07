Mi-séance Paris : Dassault Systèmes et Elior sont malmenés, Alstom ne convainc pas

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le rythme des publications semestrielles commence à monter en cadence et anime les cotations ce mardi même si le plus gros des annonces reste attendu entre mercredi et jeudi. Le CAC40 évolue dans ce contexte en sensible hausse de 0,2% autour de 7.420 points en fin de matinée.

Du côté des banques centrales, l'autre grande actualité de la semaine, une ultime hausse de 25 points de base des taux de la Fed, dans une fourchette de 5,25%-5,50%, est attendue mercredi à l'issue de sa réunion de deux jours et les investisseurs veulent croire que le cycle de resserrement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui se réunit jeudi, touchera également bientôt à sa fin, le pic des taux en zone euro étant évalué à 4%, contre 3,5% actuellement.

VALEURS EN HAUSSE

* LVMH (+1,3% à 869 euros) sera surveillé de près par la communauté financière lors de la publication de ses résultats semestriels ce soir. Le consensus 'Bloomberg' attend un résultat opérationnel courant de 11,78 milliards d'euros (10,2 MdsE un an plus tôt), dont 8,8 MdsE pour la branche 'Mode & Maroquinerie', pour des revenus de 42,16 milliards d'euros (21,46 MdsE pour la M&M). Sur le seul deuxième trimestre, le marché table sur un chiffre d'affaires de 21,02 MdsE, en hausse organique de 15,1%, dont +20,8% pour la M&M.

* Orpea gagne 6% à 1,93 euro. La mise en oeuvre de la conversion en capital de l'intégralité de l'endettement non sécurisé d'Orpea, suivie des apports en numéraire à hauteur de 1,55 milliard d'euros, débutera dès l'accomplissement de sa dernière condition suspensive. Celle-ci consiste en la purge des recours constitués sur la dérogation à l'obligation de lancer une offre publique d'achat sur les actions Orpea accordée le 26 mai par l'Autorité des marchés financiers. La décision en la matière sera prise par la Cour d'Appel de Paris au cours du dernier trimestre 2023. Orpea rappelle que ces augmentations de capital entraîneront une dilution massive pour les actionnaires existants dans le cas où ils n'y participent pas. Ceux-ci détiendraient à l'issue de ces opérations en capital, et en l'absence de tout réinvestissement, environ 0,04% du capital, la valeur théorique de l'action ressortant dans ce cadre à 0,02 euro.

* Rémy Cointreau gagne 3,5% à 150,7 euros malgré la forte baisse du chiffre d'affaires au premier trimestre de l'exercice en cours au sein de la division Cognac avec la volonté du groupe de baisser fortement le niveau de ses stocks de Cognac aux Etats-Unis. Rémy Cointreau a cependant confirmé attendre un chiffre d'affaires annuel stable en organique grâce à une forte reprise de la croissance au second semestre dans le sillage d'un net rebond de l'activité aux Etats-Unis à partir du 3ème trimestre. Par ailleurs, Rémy Cointreau entend confirmer son niveau de profitabilité en organique.

VALEURS EN BAISSE

* Thalès recule de 1% à 131 euros après une très grosse acquisition. Le géant français de la Défense et de la Sécurité annonce l'acquisition d'Imperva, champion américain de la cybersécurité afin de créer un leader mondial de la cybersécurité. Le prix de la transaction est basé sur une valeur d'entreprise de 3,6 Mds$. La société de capital-investissement Thoma Bravo avait repris Imperva en 2018 ans le cadre d'un accord de 2,1 milliards de dollars. Avec plus de 500 millions de dollars de chiffre d'affaires sur douze mois glissants en 2022 et plus de 1.400 collaborateurs, Imperva est un leader de la cybersécurité qui protège les applications critiques, APIs, et les données à grande échelle. Avec une approche intégrée combinant l'Edge, la sécurité des applications et des données, Imperva protège les entreprises à chaque étape de leur transformation numérique.

* Dassault Systèmes cède près de 4% à 38,5 euros malgré le maintien de ses objectifs annuels. Si le groupe a vu ses ventes de licences rebondir au deuxième trimestre, les résultats sont simplement en ligne avec les attentes des analystes car les revenus du cloud et des abonnements logiciels ont ralenti. Les prévisions pour le trimestre en cours ressortent par ailleurs un peu courtes.

* Nouvelle douche froide pour les actionnaires d'Elior dont le titre plonge de 8% à 2,61 euros après un nouvel avertissement sur la marge d'EBITA ajusté. Sur les trois mois clos fin juin, le groupe de restauration collective et de services a pourtant enregistré un chiffre d'affaires de 1,416 MdE, en hausse de 20%, dont une croissance organique de 8,8%. Mais, malgré ce solide trimestre, Elior a été de nouveau contraint de dégrader ses perspectives pour le reste de 2022-2023 et vise désormais : une croissance organique d'au moins 10% contre environ 10% précédemment ; une marge d'EBITA ajusté d'environ 1%, contre le bas de la fourchette précédente de 1,5 à 2% ; et des dépenses d'investissement autour de 1,7% du chiffre d'affaires. Cette nouvelle dégradation découle d'une inflation qui reste élevée et de surcoûts temporaires liés à des lancements de contrats de restauration collective en France et en Italie.

* Bien orienté en début de séance, Alstom cède désormais 2% à 26,9 euros. Sur les trois mois clos fin juin, la firme a enregistré 3,9 milliards d'euros de commandes, contre 3,3 MdsE de consensus, tandis que le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,2 milliards d'euros, en hausse de 4,3% comparé à l'année dernière, en ligne avec la trajectoire visée. Le carnet de commandes au 30 juin atteint 87 milliards d'euros et offre une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir. Le management a réitéré ses perspectives pour l'année 2023-2024, à savoir une marge d'exploitation ajustée de 6% et un flux de trésorerie disponible significativement positif. Les objectifs à moyen-terme ont également été confirmés.