Mi-séance Paris : dans le rouge malgré un bon départ

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 n'est pas allé plus haut que son niveau d'ouverture qui était de 6.351 points, la hausse initiale ayant progressivement fondu. En milieu de journée, c'est même une légère baisse qui s'impose désormais (-0,1% à 6.280 points). L'évolution favorable de la situation sanitaire en Chine et l'annonce vendredi d'une baisse marquée de l'un des principaux taux directeurs de la Banque populaire de Chine sont désormais éclipsées par les inquiétudes du moment qui concernent les craintes d'une récession induite par le cycle de resserrement monétaire de la Fed et qui entretiennent la baisse des indices boursiers américains.

Dans un post publié sur le site de l'Institution, Christine Lagarde a indiqué ce lundi que la Banque centrale européenne est susceptible de commencer à relever ses taux d'intérêt en juillet et de faire passer ces derniers en territoire positif d'ici la fin du mois de septembre. "Je m'attends à ce que les achats nets dans le cadre de l'APP se terminent très tôt au troisième trimestre... Cela nous permettrait un relèvement des taux lors de notre réunion de juillet, conformément à nos prévisions. Sur la base des perspectives actuelles, nous serons probablement en mesure de sortir des taux d'intérêt négatifs d'ici la fin du troisième trimestre".

Alors que l'inflation atteint des niveau historiques dans la zone euro, ces commentaires de la présidente de la BCE suggèrent que la Banque pourrait procéder à deux augmentations de 25 points de base lors de ses deux prochaines réunions en juillet et septembre.

VALEURS EN HAUSSE

* TolatEnergies reprend 1,8% à 52,6 euros alors que le baril de pétrole reste perché à plus de 111 dollars (Brent et WTI).

* En tête du CAC40, Thales progresse de 2,6% à 116,7 euros, soutenu par l'annonce de plusieurs contrats depuis la semaine dernière.

* Sanofi gagne 0,4% à 102,7 euros. La Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé Dupixent (dupilumab) 300 mg, une fois par semaine pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles des patients à partir de l'âge de 12 ans, pesant au moins 40 kg. Avec cette approbation, Dupixent de Sanofi devient le premier et le seul médicament expressément indiqué pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles aux Etats-Unis. La demande d'approbation dans cette indication est actuellement examinée par l'Agence européenne des médicaments et des soumissions réglementaires ailleurs dans le monde sont également prévues d'ici à la fin de 2022.

* Lhyfe (+0,6% à 8,8 euros) a finalement levé 110 ME dans le cadre de son introduction en Bourse et 47,8 ME au titre de la conversion d'obligations convertibles en actions. Le placement global réservé aux investisseurs professionnels représente 88% des titres émis, et l'offre à prix ouvert destinée aux particuliers, 12%. Les 110 ME émis pourront être portés à 124 ME, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Le Conseil d'administration de Lhyfe, réuni ce jour, a fixé le prix définitif de l'action à 8,75 Euros, soit le bas de la fourchette qui allait jusqu'à 11,75 Euros. La capitalisation boursière de la société ressort à 411 ME. Début des négociations ce lundi 23 mai.

VALEURS EN BAISSE

* Publicis cède 1,7% à 53,7 euros. Le titre du groupe de communication fait les frais d'une note de Morgan Stanley qui dégradé la valeur à 'sous-pondérer' avec une cible réduite de 54 à 48 euros.

* Plus forte baisse du CAC40, Vinci décroche de 3,6% à 87,7 euros. Selon une information dévoilée par l'AFP vendredi soir, Vinci Construction France a été mis en examen en février pour "corruption privée" dans le cadre d'une instruction qui vise également l'ex-gérante de fortune en France de l'ancien émir du Qatar, bénéficiaire présumée. Un juge d'instruction de Nanterre soupçonne Vinci Construction France d'avoir versé "plusieurs millions d'euros", notamment par l'intermédiaire de deux filiales, "à une société" appartenant à l'ex-gérante de fortune qatarie, Chadia Clot, a expliqué à l'AFP une source proche de l'enquête. En échange, le groupe de construction aurait obtenu certaines conventions "telles que la rénovation des salons de l'hôtel Ritz ou encore la réhabilitation de la Samaritaine à Paris" : "plusieurs millions d'euros auraient été maquillés, entre 2008 et 2016, comme des 'soi-disant travaux de décoration dans le cadre de chantiers' facturés par Vinci Construction France".

* Carrefour recule de 0,5% à 19 euros. Invest Securities a dégradé Carrefour à 'neutre' en abaissant son objectif de 22,4 à 20,8 euros.