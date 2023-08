Mi-séance Paris : coup de froid confirmé pour le CAC40

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Troisième séance de net repli en vue pour la bourse de Paris ce jeudi. Le CAC40 perd près de 1% en fin de matinée autour de 7.245 points. Ce sont environ 300 perdus depuis lundi où le CAC40 s'était hissé au-dessus des 7.500 points.

La tendance est fortement guidée par la contraction des marchés américains qui ont encore reculé hier soir dans la foulée de dégradation de la note des Etats-Unis par l'agence Fitch mardi. Cette dégradation a notamment remis une pression à la hausse sur les taux obligataires.

VALEURS EN HAUSSE

* La Société Générale s'adjuge 1,2% à 24,3 euros après la publication de résultats supérieurs aux attentes de la place grâce à une bonne gestion des coûts et à la belle performance d'ALD, sa filiale de location automobile. La banque, qui a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année, n'a pas donné de perspectives à plus long terme, Slawomir Krupa et sa nouvelle équipe de direction devant présenter un plan stratégique le 18 septembre. Les activités de marché de l'établissement ont souffert au deuxième trimestre tout comme la banque de détail en France. Les revenus des activités "taux, crédit et change" ont ainsi chuté de 18,4%, tandis que les activités "actions" ont reculé de 5,8%. En France, les revenus de la branche détail ont diminué de 13,6%. Du côté positif, la banque de détail à l'international (+3,3%) a bien performé tout comme ALD, dont les ventes ont bondi de plus de 17% à la suite de l'acquisition de LeasePlan. Le coût du risque est également ressorti moins élevé que prévu, à 166 millions d'euros, alors que le marché attendait un montant plus de deux fois supérieur.

* Teleperformance (+2,2% à 128 euros) a annoncé sa décision de lancer un programme de rachat d'actions pour un montant maximum de 500 ME à réaliser sur la période du 3 août 2023 au 31 décembre 2024.

* MedinCell (+4% à 6,53 euros) bénéficie du lancement réussi de son traitement UZEDY aux Etats-Unis. Son partenaire Teva a en effet annoncé être légèrement en avance sur les objectifs en indiquant prendre déjà 40% du marché de la rispéridone à action prolongée. MedinCell est éligible sur ce produit à l'encaissement de milestones commerciaux pouvant atteindre 105 millions de dollars et de royalties sur les ventes nettes.

* SES (+14% à 6,65 euros) a dévoilé des résultats intermédiaires supérieurs aux attentes et confirmé ses objectifs 2023. L'opérateur satellites a réalisé sur les six premiers mois de l'année un Ebitda ajusté de 530 millions d'euros (-2,7%) pour un chiffre d'affaires en hausse de 9,8% à 987 millions d'euros. Le consensus fourni par l'entreprise tablait respectivement sur 518 ME et 975 ME. Le résultat net ajusté recule de 31% à 116 ME. Le carnet de commandes au 30 juin s'élève à 4,7 milliards d'euros (carnet de commandes brut de 5,7 MdsE incluant le carnet de commandes avec clauses de rupture contractuelle).SES, qui devrait recevoir le paiement (3 Mds$ avant impôts) de la libéralisation de la bande C aux Etats-Unis au quatrième trimestre, annonce par ailleurs un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 150 millions d'euros qui devrait être exécuté d'ici le 30 juin 2024. Le management continue à viser sur l'ensemble de l'exercice un Ebitda ajusté compris entre 1,010 et 1,050 MdE pour des revenus de 1,95 à 2 MdsE.

VALEURS EN BAISSE

* STMicroelectronics abandonne 2% à 47 euros en matinée, plombé par une actualité sectorielle guère favorable. Infineon, le géant allemand de puces électroniques, a tout d'abord annoncé anticiper un léger recul sur un an de sa marge pour son quatrième trimestre : la marge opérationnelle dite "segment", un indicateur très suivi par le marché, devrait atteindre 25% sur la période contre 25,5% à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires devrait de son côté s'établir à environ 4 milliards d'euros, contre 4,14 MdsE l'année précédente. De plus, la rentabilité au troisième trimestre a chuté séquentiellement dans tous les segments, constate Jefferies.

* L'assureur Axa (-1,7% à 26,9 euros) a publié un résultat opérationnel de 4,1 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 5% et un ratio de solvabilité qui a progressé de 20 points par rapport à la fin 2022. Le groupe dit ainsi être en bonne voie pour atteindre son objectif annuel de résultat opérationnel. Axa a indiqué qu'à la fin juin, son ratio de solvabilité II était de 235%, contre 215% à la fin 2022. Ce ratio était de 217% au premier trimestre.

* Veolia (-2,5% à 28,2 euros) a présenté des résultats en nette progression au premier semestre, aidés par les hausses de prix et un plan d'économies efficace, de quoi annoncer qu'il visait désormais pour l'exercice en cours une croissance organique de son Ebitda dans le haut de la fourchette annoncée de 5% à 7%.