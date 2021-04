Mi-séance Paris : Carrefour et Kering permettent au CAC40 de relever la tête

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Après le coup d'arrêt d'hier (-2% sur le CAC40), la bourse de Paris reprend timidement de la hauteur, en hausse de 0,3% à 6.185 pts ce mercredi midi, tout en restant à l'écoute des comptes trimestriels des entreprises. Après les déceptions en provenance de Danone et d'Atos hier, Carrefour inverse la tendance avec des chiffres trimestriels plutôt solides. De son côté, la Bourse de New York a signé hier soir sa deuxième séance consécutive de repli, s'éloignant des records inscrits vendredi dernier par le DJIA et le S&P 500. La cote américaine est d'ailleurs attendue incertaine avant bourse ce mercredi.

VALEURS EN HAUSSE

* En hausse de plus de 4% à 15,75 euros, Carrefour s'offre la tête du CAC40 après une excellente publication. Le distributeur a fait état d'un chiffre d'affaires de 18,56 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de 4,2% à périmètre comparable, porté par ses marchés clés en France, en Espagne et au Brésil. Dans l'Hexagone, la croissance a atteint 3,5%, à données comparables, avec une solide performance dans tous les canaux de distribution du groupe : hypermarchés, supermarchés, magasins de proximité et "Drive".Fort de ce très bon début d'année et de la confiance dans le succès de son plan de redressement, le management a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions pour un montant de 500 millions d'euros.

* Air France-KLM rebondit de 3,2% à 4,87 euros, effaçant une partie de ses pertes de la veille. Le flux acheteur sur le titre de la compagnie aérienne est notamment nourri par une note de HSBC qui est passé d''alléger' à 'renforcer' sur la valeur avec un objectif ajusté de 4,25 à 4,5 euros. Dans le cadre de sa recapitalisation, AF-KLM a annoncé ce matin le renforcement de ses fonds propres grâce à l'émission de titres obligataires super-subordonnés à durée indéterminée, entièrement souscrits par l'Etat français, pour un montant total de 3 milliards d'euros.

* Total gagne 0,3% autour de 37 euros. Le géant de l'énergie est soutenu par une note de la Deutsche Bank qui a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation 'acheter' et un objectif de 46,60 euros. Total fait d'ailleurs partie des premiers choix de la banque dans le secteur en Europe. Le marché est clairement positif sur le groupe dirigé par Patrick Pouyanné puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 21 analystes sont à 'acheter', 8 à 'conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif à douze mois est fixé à 46,45 euros.

* Kering (+2,3% à 640 euros) a réalisé au premier trimestre un chiffre d'affaires de 3,89 milliards d'euros en hausse de 21,4% en données publiées. Le consensus FactSet était de 3,6 milliards d'euros sur la période. Le chiffre d'affaires augmente fortement au premier trimestre, à +25,8% en comparable. Par rapport au premier trimestre 2019, la progression s'établit à +5,5% à change constant. La croissance a été portée de façon très équilibrée par les performances de l'ensemble des Maisons. La hausse des ventes est particulièrement soutenue par le dynamisme exceptionnel de l'Asie-Pacifique et de l'Amérique du Nord, respectivement en augmentation de +83% et de +46%. L'essor des ventes en ligne se poursuit, à +108% sur le trimestre, porté par l'ensemble des zones géographiques, l'e-commerce atteignant ainsi 14% des ventes en propre.

VALEURS EN BAISSE

* Crédit Agricole (-0,3%) est en train de gagner son pari. La filiale italienne de la banque verte a obtenu le soutien d'un nombre suffisant d'actionnaires de Credito Valtellinese (Creval) pour prendre le contrôle de plus de 50% de l'établissement transalpin. Pour séduire les actionnaires jusqu'ici réticents de Creval, le CA a finalement annoncé que son offre de 12,5 euros par action n'était plus conditionnée au seuil de souscription de 90%. Crédit Agricole Italia a ainsi précisé que des actionnaires détenant une part cumulée de 27,2% de Creval avaient accepté cette offre ou confirmé qu'ils le feraient. En ajoutant les 22,6% de Creval déjà souscrits à la date de mardi et les 2,5% que CAI avait achetés sur le marché par blocs d'actions, la filiale italienne du Crédit agricole contrôle potentiellement la majorité du capital de Creval. L'offre de rachat, qui devait se clôturer ce mercredi, a été prolongée jusqu'à vendredi.

* Valneva recule de 6% sous les 12 euros. La société a annoncé aujourd'hui qu'elle se focaliserait maintenant sur des discussions bilatérales, pays par pays, pour fournir son candidat vaccin inactivé contre la COVID-19, VLA2001, et, en conséquence, ne donnerait plus la priorité aux discussions de fourniture centralisée actuellement en cours avec la Commission Européenne. Cette annonce fait suite à la publication récente, le 6 avril 2021, de résultats initiaux positifs pour l'étude clinique de Phase 1/2 de VLA20011.

* Worldline se stabilise à 74,8 euros en début de séance en baisse, pénalisé par l'annonce d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au premier trimestre. Le spécialiste des paiements électroniques a ainsi vu son activité reculer de 9% (en organique) sur la période, à 1,08 milliard d'euros, contre 1,18 MdE de consensus. Une évolution qui reflète les mesures de confinement et de fermeture des magasins sur les principaux marchés du groupe. Malgré ce début d'année difficile, comme attendu par le management, Worldline a confirmé l'intégralité de ses objectifs annuels pour 2021. Objet de nombreuses rumeurs, l'activité de terminaux de paiement récupérée auprès d'Ingenico fait toujours l'objet d'une revue stratégique. "Cette revue est en bonne voie et Worldline envisage de l'avoir menée à son terme en 2021", a simplement indiqué la firme.

* Aucune baisse ne dépasse 1% sur les valeurs du CAC40.