Mi-séance Paris : Carrefour est convoité !

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le CAC40 reprend 0,15% ce mercredi vers la mi-journée autour de 5.660 points. La séance est animée par la forte hausse de Carrefour qui a été approché, dans une démarche amicale, par le groupe canadien Alimentation Couche-Tard. Sans cette actualité, la tendance aurait sans doute été bien calme en attendant la saison des publications annuelles.

La cote américaine s'affiche relativement stable pour l'heure, avant bourse ce mercredi, à la veille de la présentation du 'plan Biden' et à l'approche des publications financières trimestrielles des entreprises cotées. Les banques américaines JP Morgan, Citigroup et Wells Fargo se lanceront les premières ce vendredi.

VALEURS EN HAUSSE

* Plus forte hausse du CAC40, Carrefour bondit de 13% à 17,5 euros. Le distributeur a indiqué "avoir été approché, dans une démarche amicale, par le groupe Alimentation Couche­Tard pour un projet de rapprochement. Les discussions sont très préliminaires". La firme québécoise pèse près de 36 milliards de dollars en bourse contre environ 12,5 MdsE pour Carrefour hier soir. Elle dispose d'un réseau de plus de 9.000 magasins en Amérique du Nord, dont la plupart proposent également la vente de carburant. Elle compte également quelque 2.700 points de vente en Europe après plusieurs acquisitions au cours des dernières année dont celle de Statoil Fuel & Retail ASA en 2012. Alimentation Couche­Tard est concentré sur les magasins de proximité et les stations d'essence, et non sur les supermarchés. Un accord avec Carrefour lui permettrait ainsi d'étendre sa présence en Europe, où sa cible potentielle exploite plus de 2.800 supermarchés et 703 hypermarchés grand format, et en Amérique latine, où elle possède des magasins en Argentine et au Brésil.

* Dans le sillage de Carrefour (+9%), Casino gagne 4% à 28,6 euros, porté par le regain d'intérêt pour une éventuelle consolidation dans le secteur.

* Valneva poursuit sa hausse de 13% à 10,5 euros. Le groupe avait confirmé hier être en discussions avancées avec la Commission Européenne pour la fourniture d'un maximum de 60 millions de doses de son candidat vaccin contre la Covid-19, VLA2001. VLA2001 est actuellement "le seul candidat vaccin à virus inactivé contre la Covid-19 en développement clinique en Europe", soulignait le groupe.

* Saint-Gobain s'adjuge 0,7% à 43,3 euros, bien aidé par une note de Citigroup qui a rehaussé à 'achat' son opinion sur la valeur en portant sa cible de 43 à 50 euros. Le spécialiste des matériaux de construction devrait connaître une croissance plus forte avec de meilleures marges à l'avenir, affirme le broker américain, qui souligne que les performances 2020 ont été solides, supérieures aux attentes, et ont montré que l'accent reste mis sur l'amélioration de la rentabilité et du cash-flow. Citi se dit encouragé par les changements apportés par le nouveau programme stratégique et espère que cela aura un impact "durable" sur la croissance et les marges.

* Total gagne 0,6% à 37,3 euros. Le Credit Suisse a remonté sa cible de 39 à 41,5 euros ('neutre').

VALEURS EN BAISSE

* Valeo perd 3% à 30,3 euros. Exane BNP Paribas a dégrade à 'neutre' l'équipementier automobile avec un objectif diminué de 36 à 32 euros.

* Renault et Michelin constituent les plus fortes baisses du CAC40 à la mi-journée sur des replis de 1,5%.

* L'Oréal revient sous les 300 euros, en léger repli de 0,5%. L'actualité autour du numéro un mondial des cosmétiques est marqué par une note de Bryan Garnier qui a revalorisé le dossier de 313 à 335 euros avec une conviction à l'achat. La Deutsche Bank avait déjà rehaussé sa recommandation sur la valeur à 'achat' avec un objectif de cours remonté à 340 euros. Le broker explique que l'entreprise est "bien équilibrée" tant en termes géographique que de produit, mais sa croissance est de plus en plus orientée vers la Chine, le commerce électronique et les soins de la peau. Il pense que les moteurs positifs de ces activités continueront à alimenter la croissance à long terme...