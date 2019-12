Mi-séance Paris : bon début de semaine pour le CAC40

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 reprend 0,4% ce lundi en fin de matinée autour de 5.930 points. Cette tendance positive permet de gommer trois séances précédentes de légères prises de bénéfices et de franchir à nouveau la barre symbolique des 25% de gains depuis le 1er janvier. A l'entame du dernier mois de l'année, on tient un millésime remarquable !

La Bourse de New York a terminé en léger recul, vendredi, au lendemain du jour férié de Thanksgiving, et après avoir franchi de nouveaux records mercredi soir grâce à de solides statistiques macro-économiques et des espoirs d'un accord commercial rapide entre Washington et Pékin. Depuis, Donald Trump a cependant remis de l'huile sur le feu en promulguant la loi soutenant le mouvement pro-démocratie à Hong Kong, au grand dam des autorités chinoises.

VALEURS EN HAUSSE

* Plus forte hausse du CAC40, Saint-Gobain (+1,8% à 37,4 euros) a finalisé la vente de la société Distribution Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP) au groupe Frans Bonhomme. La cession de cette activité, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de près de 3 millions d'euros en 2018, s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de 70 millions d'euros. Saint-Gobain continue ainsi sa politique de cessions alors même que l'objectif initial de plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires fixé pour la fin de l'année a d'ores et déjà été atteint.

* Renault et Valeo progressent de 1,1% et PSA Groupe de 0,3%. Les mutations profondes en cours dans le secteur automobile inquiètent les constructeurs et leurs sous-traitants. Plus de 500 entreprises du secteur, dont de très nombreuses PME, participeront lundi à une "Journée de la filière automobile" organisée au ministère de l'Economie, dont ils espèrent un plan d'urgence et une feuille de route claire sur l'évolution vers des véhicules propres. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a prévu d'intervenir à 12h30 devant les professionnels et définira à l'occasion de cet événement un objectif de long terme pour repenser ce secteur dans le cadre de la transition écologique, mais aussi un objectif de court terme pour venir en soutien aux sous-traitants de la filière automobile. Le président de Renault, Jean-Dominique Senard, et le PDG de Valeo, Jacques Aschenbroich, prendront également la parole lors de cette journée, qui sera aussi ponctuée d'ateliers et de tables rondes.

* Carmat (+1,3% à 19,68 euros) : a reçu l'accord de l'autorité de santé du Kazakhstan ainsi que du comité éthique du National Research Center for Cardiac Surgery à Nur-Sultan pour reprendre l'étude Pivot au Kazakhstan. L'étude peut désormais être menée simultanément dans 3 pays.

* STMicroelectronics (+1,2% à 22,36 euros) a finalisé l'acquisition totale de Norstel AB fabricant suédois de plaquettes en carbure de silicium (SiC). ST a exercé son option d'acquisition des 45% restants du capital social de Norstel, suite à la transaction initiale annoncée en février 2019.

* Alstom gagne 1,2% à 40 euros. Après le gain d'un contrat de 194 millions d'euros en Italie, le groupe ferroviaire, en association avec Bombardier, a été désigné attributaire du marché de conception et de fabrication de la nouvelle génération de métro pour Île-de-France Mobilités et la RATP.

* Toujours porté par l'annonce de ses résultats annuels, Pierre et Vacances poursuit sa belle séquence avec une cinquième séance consécutive de progression ce lundi. En milieu de matinée, le titre du 1er exploitant européen de résidences et de villages touristiques bondit de presque 8% à 17,8 euros, au plus haut depuis le début du mois d'août.

VALEUR EN BAISSE

* Pas de baisses significatives sur le CAC40.

* Sensorion plonge de plus de 40% à 0,61 euro. SENS-111 n'a pas atteint le critère d'évaluation principal représenté par l'intensité du vertige, lors de sa phase 2b. Ce facteur était évalué en position debout pendant les quatre jours de traitement avec huit mesures sous traitement. Sensorion annonce qu'aucune activité concernant le SENS-111 ne sera poursuivie et veut se concentrer dorénavant sur le développement de son pipeline dans la perte d'audition. Sensorion dispose du SENS-401, actuellement en phase 2 dans la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL).

* Solocal reste en baisse de 4% à 0,55 euro. La perspective de mise en place d'une ligne de financement en fonds propres continue à peser sur le titre.