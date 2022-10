Mi-séance Paris : bon début de semaine

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Le marché parisien est dans le vert ce lundi et a même de nouveau dépassé les 6.100 points dans la matinée. Le CAC40 gagne actuellement 0,8% à 6.083 points vers la mi-journée. Le marché chinois, qui a dévissé d'environ 3% ce matin, n'a pas perturbé les investisseurs. Une chute en lien avec le Congrès du Parti communiste chinois qui s'est clôturé ce dimanche.

Paris est en effet plus sensible, comme Wall Street vendredi, aux informations du Wall Street Journal selon lesquelles des membres de la Fed souhaitent ouvrir les débats lors de la réunion des 1er et 2 novembre sur un ralentissement du resserrement monétaire en décembre. Les marchés tablent toujours sur une hausse de taux de 75 points de base le mois prochain mais ont revu à la baisse leur anticipations sur une augmentation équivalente en décembre. La semaine qui s'ouvre sera en tout cas celle de la Banque centrale européenne, qui fera ses annonces jeudi, et les marchés anticipent, pour elle aussi, une nouvelle hausse de taux de 75 points de base.

L'actualité économique et financière est relativement limitée ce lundi à Wall Street, mais les choses vont vite s'accélérer cette semaine avec les publications des géants technologiques américains. Les MAMAA (Microsoft, Amazon, Meta, Apple et Alphabet) sont donc de la partie cette semaine et les opérateurs surveilleront très attentivement leurs annonces, après la chute du Nasdaq de plus de 31% cette année.

VALEURS EN HAUSSE

* L'Oréal reprend 1,1% à 313,6 euros. Barclays a coupé son objectif de cours de 416 à 375 euros ('surpondérer') et Stifel ne vise plus que 385 euros contre 395 euros précédemment ('achat').

* EssilorLuxottica gagne 2,2% à 156,8 euros. Oddo BHF a revalorisé EssilorLuxottica de 164 à 176 euros (surperformer').

* Faurecia remonte de 2% à 13,55 euros. L'actualité autour de l'équipementier automobile est marquée par plusieurs notes d'analystes à la suite de la publication trimestrielle de la société. Kepler Cheuvreux a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 22 euros. Invest Securities a également confirmé son conseil 'achat' avec un objectif ajusté de 26,5 à 22,5 euros. Avant le CMD du 3 et 4 novembre et après une chute du titre de 65% depuis le premier janvier, ce n'est plus le moment de céder à la tentation de "jeter l'éponge" mais la capacité de conviction des dirigeants sera mise à rude épreuve, souligne le broker.

* Atos se stabilise autour de 10 euros après son rebond de vendredi. Le groupe indique ce lundi, "suite à des rumeurs dans la presse", que depuis la présentation de son projet de séparation lors du CMD du 14 juin dernier, l'entreprise a été "approchée par plusieurs acteurs intéressés par une potentielle acquisition de son activité Tech Foundations". L'hypothèse dans laquelle une telle marque d'intérêt aboutirait à une transaction est toutefois jugée "très incertaine". Atos rappelle que la Société et son Conseil d'administration examinent toutes les marques d'intérêt reçues au regard de l'intérêt social de l'entreprise, et notamment de la création de valeur pour ses actionnaires, ses salariés et ses clients. Aujourd'hui, Atos et ses équipes sont "pleinement mobilisés sur l'avancement du projet de séparation communiqué au marché le 14 juin dernier dans le calendrier prévu", qui est la priorité du groupe.

VALEURS EN BAISSE

* Renault perd 2,5% à 31,9 euros. Berenberg a ajusté sa cible de 34 à 36 euros ('acheter').

* TotalEnergies cède 1% à 52,4 euros. Le baril de pétrole recule ce lundi, de retour à 90 dollars pour le Brent.

* Korian recule de 2,5% à 10,57 euros tandis que la cotation d'Orpea a été suspendue ce matin.