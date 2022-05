Mi-séance Paris : BNP Paribas mène le rebond

(Boursier.com) — LA TENDANCE

Le CAC40 reprend 0,9% ce mardi midi à 6.480 points, après sa chute d'hier, emmené par le secteur bancaire qui profite des bons chiffres trimestriels de BNP Paribas. Le comité de politique monétaire de la Fed, doit débuter ses débats aujourd'hui, les marchés anticipant toujours un relèvement d'un demi-point de l'objectif de taux des fonds fédéraux après celui d'un quart de point décidé en mars... Mais le véritable enjeu des annonces de mercredi sera celui du discours que tiendront la banque centrale et son président, Jerome Powell, sur le rythme des prochaines hausses de taux et la réduction du bilan.

Coté BCE, Christine Lagarde doit intervenir ce mardi, avant un membre de la BCE jeudi : ils pourraient confirmer le timide resserrement monétaire de la banque centrale, en commençant par la baisse des rachats d'actifs et une probable hausse de taux à venir en juillet.

A SUIVRE AUX ETATS-UNIS

- Ventes mensuelles automobiles américaines.

- Commandes industrielles. (16h00)

- Rapport JOLTS concernant les ouvertures de postes. (16h00)

- Commandes de biens durables. (16h00)

La parité euro / dollar atteint 1,05$ ce midi. Le baril de Brent se négocie 106,55$.

VALEURS EN HAUSSE

Vallourec : +4% avec Genomic Vision, Remy Cointreau, Alstom

Renault : +3% suivi de Accor, Faurecia, Navya, Wavestone, Believe

BNP Paribas (+3%) : Le bénéfice net a atteint 2,11 milliards d'euros au premier trimestre, contre 1,77 milliard il y a un an, avec des revenus en hausse de 11,7% et un coût du risque en repli de 49,1%. Les revenus tirés des activités de taux fixes, devises et matières premières de l'établissement ont grimpé de 47,9%, tandis que ceux des activités de marché ont augmenté de 60,9%. BNP Paribas confirme ses objectifs financiers annoncés dans le cadre de son nouveau plan stratégique à l'horizon 2025, en dépit de l'impact macroéconomique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et des pressions inflationnistes internationales. Le groupe avait annoncé en février dernier cibler un taux de distribution des bénéfices aux actionnaires de 60% à l'horizon 2025, contre 50% auparavant, avec un objectif de rentabilité des fonds propres tangibles (ROTE) de plus de 11%, contre 10% l'année précédente.

Sword : +2,5% avec Nacon, SII, Aubay, Stellantis, Sodexo, STM, SG, EDF, M&P et Spie

Crédit Agricole +2,5% suivi de Publicis, CGG, Air France KLM, Bastide, Soitec

VALEURS EN BAISSE

Aramis : -2% avec NHOA, Imerys et BigBen (-1,5%)

AB Science : -1% avec Inventiva, S30

Ipsen (-0,8%) a annoncé aujourd'hui que la Commission européenne a approuvé l'utilisation de Cabometyx en monothérapie pour le traitement des patients adultes atteints d'un carcinome thyroïdien différencié, localement avancé ou métastatique, réfractaire ou non éligible au traitement par l'iode radioactif, qui a progressé pendant ou après une thérapie systémique antérieure. Cette approbation est la première du genre en Europe pour cette maladie rare. Les options de traitement sont aujourd'hui limitées si la maladie progresse après le recours à un traitement systémique.

Synergie -0,5% suivi de Eurazeo, STEF, L'Oreal, Eramet

Bonduelle (-0,3%) : Le chiffre d'affaires au 3e trimestre de l'exercice 2021-2022 s'établit à 725,9 millions d'euros, soit une progression par rapport à l'exercice précédent de +7,6% en données publiées et +4% en données comparables après prise en compte des variations de change, principalement le renforcement des dollars américain et canadien. Aucune variation de périmètre n'est intervenue sur le trimestre. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 2,168 milliards d'euros, en progression de +2,5% en données publiées et +1% en données comparables.